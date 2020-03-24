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 В ближайшее время Украина запустит серийное производство тестов на коронавирус, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом главный санврач Украины сообщилв эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на серийное производство. У государства есть средства, чтобы покупать тесты у отечественного производителя. Относительно ферментов и реактивов, отечественного производства которых нет, то мы будем зависеть от импорта", - сказал он.

По словам Ляшко, в Украине зарегистрировано три производителя соответствующих тест-систем. Сейчас два из них уже предоставили свои тест-системы для ПЦР диагностики. Их испытывают в вирусологических лабораториях.

Кроме того, тест-системы, разработанные Национальной академией наук, доставлены в Житомирский областной лабораторный центр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня тест-систем для определения COVID-19 достаточно. Будем создавать мобильные лаборатории, - Ляшко

"У нас работает 28 лабораторий, только в нашей тест-системе, которые могут 200 исследований делать в сутки. Также мы привлекаем частный рынок. Мы провели с ними совещание, частные лаборатории готовы включиться ", – добавил главный санитарный врач.

Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления новой коронавирусной инфекции. С "Борисполя" их отправили самолетами Нацгвардии АН-72 и АН-26 в Львов, Одессу, Харьков, Днепр, дальше из этих аэропортов транспортом Национальной полиции их доставят во все области.

Источник: https://censor.net.ua/n3183780
 
   
 Топ комментарии
 
заметили, у зелибобов все достижения в будущем времени, как у самокатчика 40% ввп...
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У зеленого стада все как всегда...все в будущем времени....запустит...улучшит...сделает...а в настоящем времени у стада только громкие пуки в лужу...
Еще ничего из того что зеленое стадо ранее анонсировало не сделано...
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Від слова буде всіх нудить, зекловани брешуть крадуть, маніпулюють.
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На Большой Арнаутской? Что-то мне подозрительно.
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Они уже "запустили" производство аппаратов ИВЛ. "Обеспечили" всех масками. "Обеспечили" больницы лекарствами, рекомендованными медиками Италии. Теперь "запускают" утку про производство тестов. А избиратели пусть слушают и не снимают лапшу с ушей.
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Вани там думають проводити РЕВІЗІЮ сховищ масок у Держрезерві України? Чи списали , вивезли і на цьому все закінчиться?
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заметили, у зелибобов все достижения в будущем времени, как у самокатчика 40% ввп...
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Не язві. Зате у самокатчика в кишені 40% всіх спінжених за Зєлі грошей в Україні.
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" в Украине зарегистрировано три производителя соответствующих тест-систем. Сейчас два из них уже предоставили свои тест-системы для ПЦР диагностики."
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У зеленого стада все как всегда...все в будущем времени....запустит...улучшит...сделает...а в настоящем времени у стада только громкие пуки в лужу...
Еще ничего из того что зеленое стадо ранее анонсировало не сделано...
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В настоящем у них во всём виноват Порох, а Вовочка только учится и не надо ему мешать.
И мне кажется что до следующих выборов так и будет.
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Ты намекаешь что ЗЕ отменит выборы и будет учится дальше?
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Оно сбреше не покраснеет. Ты что этому клоуну веришь?
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По этому поводу мне вспоминается совковых времен анекдот: "Вопрос: Чем отличаются ученые от коммунистов? Ответ: Ученые сначала нга собаках пробуют, а потом на людях. А комимунисты сразу на людях". Доживем ли мы с этим клоуном-самокатчиком (уже стесняюсь его бубочкой называть!) "до следующих выборов"?
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Спочатку з відкатом купляють за бугром, зеподонки ватні.
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Вот как закончится пандемия так сразу и запустят производство.
Проще говоря распилят бабки.
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https://ruskline.ru/news_rl/2020/03/21/hozyaeva_deneg_ponyali_chto_mirovoi_kapitalizm_novyh_krizisov_perezhit_ne_smozhet
«Хозяева денег поняли, что мировой капитализм новых кризисов пережить не сможет».
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А респираторы и маски для населения Украины по себестоимости не догадались делать?
ЗЕрадники хреновы.
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Зато они догадались их ниже себестоимости в Италию и Китай продать...мародеры зеленые..
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Від слова буде всіх нудить, зекловани брешуть крадуть, маніпулюють.
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Нет что бы сообщить:в Украине ЗАПУСТИЛИ,увы-слабо! ""В ближайшее время Украина запустит ""
Ключевое слово ЗАПУСТИТ. И снова в будущем времени. Сколько хотелок уже было.... Найближчим часом Україна запустить серійне виробництво тестів на коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6609
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Пора уже за болтовню о будущем сажать в тюрьму.
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А еще Зеленский на работу на велике будет ездить. И МВФ в жопу пошлет. И тризуб на лацкане пиджака носить будет... И весна прийде - саджати будемо...
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