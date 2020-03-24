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 Экономика
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Все про:валюта (3035) курс (2075) НБУ (4602)

 Нацбанк ослабил гривню: доллар выше 28 грн, евро выше 30 грн

НБУ на 24 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,1126 гривен за доллар, что на 37 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 28,1126 гривен за 1 доллар (+0,374 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет 27,7386 гривен за 1 доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,2463 грн за евро против 29,6359 грн за евро накануне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн

Нацбанк ослабил гривню: доллар выше 28 грн, евро выше 30 грн 01

Отметим, Нацбанк Украины устанавливал курс гривни к доллару США выше 28 гривен в последний раз более года назад, 18 января 2019 года, – 28,033609 грн за доллар. При этом по сравнению 31 декабря 2019 года курс доллара к гривне вырос на 12,8% - с 24,9196 грн/доллар до 28,1126 грн/доллар.

Источник: https://censor.net.ua/n3183779
 
 
 Топ комментарии
 
Ну шо, зебилы? - при "барыге" лучше было? Нацбанк ослабил гривню: доллар выше 28 грн, евро выше 30 грн - Цензор.НЕТ 7019
Хотите назад, к "барыге"?
Хотите? - чтоб доллар стабильный, чтоб индексация, чтоб зарплаты росли?
Хотите?

А ВОТ ВАМ ХЕР!!!
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якщо ще країна лишиться після вашого смішного вибору.
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Ну шо, зебилы? - при "барыге" лучше было? Нацбанк ослабил гривню: доллар выше 28 грн, евро выше 30 грн - Цензор.НЕТ 7019
Хотите назад, к "барыге"?
Хотите? - чтоб доллар стабильный, чтоб индексация, чтоб зарплаты росли?
Хотите?

А ВОТ ВАМ ХЕР!!!
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не волнуйся, скоро курс будет как при барьіге
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Эко вы зебилы размечтались.
Золотовалютные резервы Украины за последние две недели истощились на $2 млрд, с более чем $26 млрд - до $24 млрд.

Банкиры считают, что сейчас курс гривны уперся в свой потолок 28 грн/$.. Это так они вчера считали. А сегодня уже не уперся а перерос. А дальше будет только хуже
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ну так я ж и говорю: скоро будет как раньше
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багато чого раніше було по-іншому, наприклад раніше в тебе й буй стояв
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Це і зараз є, а тебе не було і скоро не буде.
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Зеленым идиотам верить- себя не уважать.
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Ага щас, припетушеный держи карман шире. После зеленского будет новый президент но не порошенко.
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они поставят или Овоща или Лысого из квартала. Скажут шо новые лица апять нужны. Типиллы потому шо.
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Та Рабіновіча або Бойка. "АбиНеПорошенко" © же
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о, зебил уже на стадии "торг" Нацбанк послабив гривню: долар понад 28 грн, євро більш ніж 30 грн - Цензор.НЕТ 916
(отрицание - гнев - торг - депрессия - принятие)

Дальше у тебя будет депресняк - когда семья начнет голодать, а ты увидишь, что ни просвета нет, ни доказательств "преступлений Порошенко", зато зелуподные все продают за кордон, как продали стратегические запасы масок и зерна.

А затем - принятие.
Когда ты увидишь, что Порошенко был лучшим (не Господом Богом был, а просто - лучшим из всех презов)
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Який новий президент? Що зеленський вже поганий? Їж-те 😂😂😂
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Для них главное, что не Порох. И это только начало падения гривны. Но, ведь хуже не будет, правда , зебилы? Да и какая разница?
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А может зебилы не хотят. Может им ничего этого не надо. Надо у них спросить.
Зебилы, вы вообще чего хотите?
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Они хотят шоб все жили в гамне как они. Совковый менталитет. Им бабушки и мамы в балду вбили мифы.
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При барыге было и 34 за евро, но сейчас не об этом. Подбарыжники как-то подзабыли о том, как они завывали по поводу проблем экспортеров при усилении гривни.
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Ха-ха, ще зовсім трішки і ти, і інші зебіли, будуть мріяти про євро за 34)))
Дайте йому ще 100 днів.
Дупа блиЗЕнько 😂😂😂
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О, ми в січні 2019, зеботня клейте зе-кодло.
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передбачувано
гривня просяде і далі
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і зеля не виконає жодної своєї обіцянки.
зробить країну ще біднішою.
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через 4 роки стане інший президент
побережіть сили на його критику
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якщо ще країна лишиться після вашого смішного вибору.
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не знаю яку країну ви маєте на увазі, а Україна залишиться і стане значно сильнышою
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Оцей зебобік змінить нік чи сховається після зміни зевлади?
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накапливайте гривну -через четыре года накупите доллара па 23
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В,Ф. Бандюкович тоже долго президентствовать собирался. И где он?
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Коли вибирали Путіна, чи Лукашенка, то теж так думали.
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Ой, ще вже нетакий найвеличніший лідер **********? Іншого президента вже треба? Понавибирали - Їжте!
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О, а я тебя помню - ты прошлой осенью тут рассказывал, что гривна не будет падать, а теперь у тебя все "предсказуемо".
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і без коронавірусу все до цього йшло.
та і в бюджеті практично порожньо.
обхахочєшся Нацбанк ослабил гривню: доллар выше 28 грн, евро выше 30 грн - Цензор.НЕТ 326
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Ну це ще не катастрофа , о то не дай боже такий обвал як у Козлостані !
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Зедовбойобик , алкай далі рускій не шастай тут
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Ти дивись! Воно намагається щось писати по-українські! Рибка гупі, твоя українська виявляє твою додаткову хромосому.
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Ти або тупий або бухий , в мене немає жодного бажання спілкуватись з тобою . Андерстанд рускі ?
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Вчи українську, не ганьбись. Understand, guppy fish?
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Кацапе , ти спочатку йди проспись а потім свою мокшанську курва вивчи , не ганьбись , і повторюю ще раз для рибок guppy - я не бачу жодного сенсу з тобою розмовляти , немає з ким і немає про що - пшел Ванька в бан!
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Повыпендривались, завалили экономику. Зетипиллы. вот расскажите мне, как можно ставить управлять страной Клоуна, играющего пуем на раяли. который в своей жизни не построил и будки собачей?
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Будки не построил, а Лохов в одну линию построил....
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Все йде до кризи, а потім будуть вибори.
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після карантину, який розтягнуть на роки.
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Це вони хочуть розтягнути на роки карантин, але гроші швидше закінчаться. Попереду з'являється Майдан.
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выборы...?, тут государственным переворотом уже попахивает...
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после мародёрства с масками, поднятия цен на продукты, безработица, неконтролируемый завоз заразы - накал в обществе повышается с каждым днём, всё может выйти из под контроля гораздо раньше..
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Дійсно, що ви все правильно написали. Але я думаю, що просто це переведуть у нові вибори. Я навіть знаю хто може бути президентом і це не Порошенко, хоча із його команди.
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Боюсь, що у випадку, коли Моніка само не подасть у відставку, його приберуть ті ж, хто його на ту роль найняв. Просто поміняють акторський склад і все.
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Те, що Моніку приберуть вже 100%, але змінити акторський склад не вийде. Тому будуть вибори.
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Перепрошую, а вибори в Україні то що таке? Скажімо, що то було торік? Про які вибори може бути мова, коли 73% ідіотів?
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Маємо те, що маємо. У нас вибори відбуваються за принципом гойдалки і циклом "старухи з розбитим коритом". Зараз гойдалка на боці нормальних людей, а старуха сидить біля розбитого корита. Тому все буде нормально.
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Было же чётко сказано Янелохом, желаю вам всем 36,6, это для старта, я так понимаю.
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А зебіли собі подумали, що то температура
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От вам зебілам зростання економіки в 40%. Нацбанк послабив гривню: долар понад 28 грн, євро більш ніж 30 грн - Цензор.НЕТ 6354
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А вони не уточняли куди 40%, вгору чи вниз....

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Что вы хотите, в Италии за 2 недели дэбит > 50 млрд Евро.
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казали ж дебілам - лишіте всіх в Китаї на карантині
ні, позабирали чуму до себе.
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С глупцами общаться - себя не уважать. ВОЗ объявил, что пандемия критически увеличивается во всём мире. Вернувшиеся были здоровыми.
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Мойша сказав дефолт - значить дефолт.... Вчора на 7 коп піднялась, а зараз на 37 впала..((
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под цены АТБ подгоняют........., ****, как это бензин ещё держится ??
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цены на бензин вообще должны упасть по логике-По данным GasBuddy (агрегатор цен на бензин в США), неделю назад, когда фьючерсы на бензин торговались гораздо выше сегодняшних уровней, средняя стоимость одного галлона бензина на заправке в США составляла $2.14. Сегодня же на одной из заправок в Кентукки можно заплатить всего $1.11 за галлон, т. е. около 31 гривне за 3,78 литр.( 1 американский галлон = 3,785 литра)
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Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ ЗАКРИЛИ на карантин, а працівників за свій рахунок. Пілять! І це під час пандемії?! Інститут, фактично єдиний в Україні, що має можливість хоч щось з тою заразою робити?!
Зелене дно бездонне!

Зебіли, ви це зробили, разом!
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З 1 березня почалася небувала стройка віку в Україні.Всі гроші пішли туда. Нацбанк послабив гривню: долар понад 28 грн, євро більш ніж 30 грн - Цензор.НЕТ 8551
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так шо выходить мильярд который НБУ потратил на сглаживания курса просто просрали ?или они скажут что если б не сдерживали скупкой валюты гривня была бы за 40 за 1 доллар?
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был бы ... они знают, что делают, имитируют , дразнят обывателей,
но цену определяют они, до тех пор, пока есть что дерибанить,
потом обвал и карточки, но это им тоже не выгодно,
могут лишиться земли и счетов на кипрах
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А мне нравится. Нормальный курс. Но меня лично больше устроил бы где-то в районе 30 - 32 грн. за 1 $.
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у меня тоже где то завалялось пару долляров...
скоро стану гривневым миллионером - уважаемым паном..., мудрый и простой нарид будет папахи передо мной ломать... Нацбанк послабив гривню: долар понад 28 грн, євро більш ніж 30 грн - Цензор.НЕТ 1490
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а не так? - мудрый и простой нарид будет ермолки передо мной ломать...
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А мені подобається курс 150 грн за долар🐸
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не не,пока у них немного другие планы, по сути
ваша выгода для них убыток,
они скоро начнут пытаться забрать часть валюты у населения,
вот увидите
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Я давно підозрював, що нас дурять із цим безпідставно низьким курсом. Нарешті ми пройшли дно і рухаємося до реальних показників. Кінець стражданням та розчаруванням!
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Нацбанк ослабил гривню..

Неужели? А я думал гениальное руководство кретина-клоуна так повлияло...
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Не перестаю удивляться убогости соевых придурков - высерам типа " ну что, зебилы..."
За каденцию маррдера гривна обесценилась более чем вдвое - не помнят!
Логическую цепочку не могут собрать - отчего гривна девальвируется при любом экономическом вызове. Кто виноват в слабости экономики, отсутствии резервов, нищете населения.
Не тот ли человек - занимавший на протяжении 20 лет высшие государственные посты в СНБО, в экономике? К липким лапкам которого приклеилось более ярда зелени за время госслужбы. Кто узаконил незаконное обогащение
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Ідійоте. За каденцію "мародера" порожня казна наповнилась, зарплати росли, промвиробництво і ВВП росло, пенсії зростали... В країни з`явилась надія. А тепер то все це накрилось гидкою зеленою шмарклею. Так що закрийся вже на кінець, чмо убоге.
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Логічєскію цепочку???? А як же Гонтарєва, що одноосібно гривню обвалила? Чи не це тут на форумі писали зебіли!
А тепер хтось тут про логічні ланцюжки розказує! Так ось тобі логічний ланчюжок: якщо вибрати президентом мавпу, то логічно що за деякий час у країні де президент-мавпа - буде АПУД!!!
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