 Нацбанк ослабил гривню: доллар выше 28 грн, евро выше 30 грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 28,1126 гривен за 1 доллар (+0,374 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет 27,7386 гривен за 1 доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,2463 грн за евро против 29,6359 грн за евро накануне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн

Отметим, Нацбанк Украины устанавливал курс гривни к доллару США выше 28 гривен в последний раз более года назад, 18 января 2019 года, – 28,033609 грн за доллар. При этом по сравнению 31 декабря 2019 года курс доллара к гривне вырос на 12,8% - с 24,9196 грн/доллар до 28,1126 грн/доллар.