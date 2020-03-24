 Нацбанк ослабил гривню: доллар выше 28 грн, евро выше 30 грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 28,1126 гривен за 1 доллар (+0,374 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет 27,7386 гривен за 1 доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,2463 грн за евро против 29,6359 грн за евро накануне.
Отметим, Нацбанк Украины устанавливал курс гривни к доллару США выше 28 гривен в последний раз более года назад, 18 января 2019 года, – 28,033609 грн за доллар. При этом по сравнению 31 декабря 2019 года курс доллара к гривне вырос на 12,8% - с 24,9196 грн/доллар до 28,1126 грн/доллар.
Хотите назад, к "барыге"?
Хотите? - чтоб доллар стабильный, чтоб индексация, чтоб зарплаты росли?
Хотите?
А ВОТ ВАМ ХЕР!!!
Золотовалютные резервы Украины за последние две недели истощились на $2 млрд, с более чем $26 млрд - до $24 млрд.
Банкиры считают, что сейчас курс гривны уперся в свой потолок 28 грн/$.. Это так они вчера считали. А сегодня уже не уперся а перерос. А дальше будет только хуже
(отрицание - гнев - торг - депрессия - принятие)
Дальше у тебя будет депресняк - когда семья начнет голодать, а ты увидишь, что ни просвета нет, ни доказательств "преступлений Порошенко", зато зелуподные все продают за кордон, как продали стратегические запасы масок и зерна.
А затем - принятие.
Когда ты увидишь, что Порошенко был лучшим (не Господом Богом был, а просто - лучшим из всех презов)
Зебилы, вы вообще чего хотите?
Дайте йому ще 100 днів.
Дупа блиЗЕнько 😂😂😂
гривня просяде і далі
зробить країну ще біднішою.
побережіть сили на його критику
та і в бюджеті практично порожньо.
обхахочєшся
ні, позабирали чуму до себе.
Зелене дно бездонне!
Зебіли, ви це зробили, разом!
но цену определяют они, до тех пор, пока есть что дерибанить,
потом обвал и карточки, но это им тоже не выгодно,
могут лишиться земли и счетов на кипрах
скоро стану гривневым миллионером - уважаемым паном..., мудрый и простой нарид будет папахи передо мной ломать...
ваша выгода для них убыток,
они скоро начнут пытаться забрать часть валюты у населения,
вот увидите
Неужели? А я думал гениальное руководство кретина-клоуна так повлияло...
За каденцию маррдера гривна обесценилась более чем вдвое - не помнят!
Логическую цепочку не могут собрать - отчего гривна девальвируется при любом экономическом вызове. Кто виноват в слабости экономики, отсутствии резервов, нищете населения.
Не тот ли человек - занимавший на протяжении 20 лет высшие государственные посты в СНБО, в экономике? К липким лапкам которого приклеилось более ярда зелени за время госслужбы. Кто узаконил незаконное обогащение
А тепер хтось тут про логічні ланцюжки розказує! Так ось тобі логічний ланчюжок: якщо вибрати президентом мавпу, то логічно що за деякий час у країні де президент-мавпа - буде АПУД!!!