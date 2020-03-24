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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Число жертв коронавируса в мире превысило 16,5 тыс. человек, инфицированных - 381,7 тыс., выздоровевших - 102 тыс.

По состоянию на утро 24 марта, в мире насчитывалось 355 тыс. 600 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, скончался 16 тыс. 91 человек, поправились более 97 тыс. По данным worldometers.info, на утро 24 марта, в мире насчитывалось 381 761 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, скончались 16 558 человек, поправились более 102 тыс.

За истекшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 22 тыс. 486, число скончавшихся - на 1,839 тыс., сообщила газета South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро вторника, в стране зафиксировано 6,087 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 611). Всего зарегистрировано 63,927 тыс. случает инфицирования (рост за сутки на 4,789 тыс.).

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В Испании зафиксировано 33,089 тыс. инфицированных, (скончались 2,182 тыс.), в Германии - 22,672 тыс. (86), во Франции - 19,856 тыс. (860), в Швейцарии - 8,060 тыс. (66), в Великобритании - 6,650 тыс. (335), в Нидерландах - 4,749 тыс. (213), в Австрии - 3,924 тыс. (21), в Бельгии - 3,401 тыс. (75), в Норвегии - 2,371 тыс. (8), в Португалии - 2,060 тыс. (23), в Швеции - 1,934 тыс. (21), в Турции - 1,529 (37), в Дании - 1,460 тыс. (24), в Чехии - 1,236 тыс. (1), в Ирландии - 1,125 (6).

В США на вечер понедельника, по данным издания, зафиксировано 33,340 тысяч случаев заражения коронавирусом (скончались 397), в Бразилии - 1, 546 тыс. (45), в Канаде - 1,432 тыс. (20).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 - у людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81,171 тыс. случаев заболевания.

В Южной Корее число заболевших - 9,037 тыс. при 120 случаях летального исхода.

В Иране число жертв достигло 1,812 тыс. при 23,049 тыс. заразившихся, в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились - 1,814 тыс. (скончались 53), в Малайзии - 1,518 тыс. (14), в Израиле - 1,238 тыс. (1).

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В Австралии выявлено 1,823 случая заражения при семи летальных исходах.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится более 1 млрд человек.

Число жертв коронавируса в мире превысило 16,5 тыс. человек, инфицированных - 381,7 тыс., выздоровевших - 102 тыс. 01
Число жертв коронавируса в мире превысило 16,5 тыс. человек, инфицированных - 381,7 тыс., выздоровевших - 102 тыс. 02

Данные worldometers.info

Источник: https://censor.net.ua/n3183778
 
 
 Топ комментарии
 
Всі країни дають кількість хворих до кінця дня, наше МОЗ навіть порахувати не може точно, про яке лікування може йти мова.
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16558?! УжОс
Киньте кто-нибудь, плииз, статистику по умершим от спида, туберкулеза, кори, желтухи и тыды от голода тоже
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Всі країни дають кількість хворих до кінця дня, наше МОЗ навіть порахувати не може точно, про яке лікування може йти мова.
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Для справки:
В МИРЕ каждый день умирает приблизительно 150 000 человек. Около 100 000 умирает по причине возрастных болезней, из них около половина приходится на сердечнососудистую систему. Около 50 000 человек в день умирает от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности.
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1. Возрастные болезни не заразны.
2. Вы полагаете, надо сидеть сложа руки и ждать, когда каждый день по 200 тысяч умирать станет?
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16558?! УжОс
Киньте кто-нибудь, плииз, статистику по умершим от спида, туберкулеза, кори, желтухи и тыды от голода тоже
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Китайцы мрут, гейропа мрет, пиндосы, которые расположены на отдельном материке(!!!!!!!) тоже мрут. А кацапам, которые находятся в плотном географичемком и физическом контакте с узкоглазыми, хоть бы хрен!!!
Исходя из этого я думаю.....да какой там думаю??? Я уверен на 1500, что появление и распространение этой заразы, не обошлось без помощи КАЦАПО-ФАШИСТСКИХ УБЛЮДКОВ! Число жертв коронавируса в мире превысило 16,5 тыс. человек, инфицированных - 381,7 тыс., выздоровевших - 102 тыс. - Цензор.НЕТ 2985
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Это такой же макаронщик, как и я китаеза
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А о том что в мире в день происходит 150000 убийств вследствии абортов, а в год 55 млн., к сожалению мало кто бьёт тревогу(((
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чому "бють" ...- тому то європеоїдна (євразійська) і зменшуеться КАТАСТРОФІЧНО , а натомість - монголоїдна (азіатсько-американська) та негро-австралоїдна (екваторіальна) розмножуються аж на ура...
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всі три померлих в Україні - жінки
серед заражених найменша кількість група крові 1 (перша)
тут на Цензорі хтось писав, що більшість померлих некурящі, цю статистику не можу найти, якщо це не був чийсь чорний гумор
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Мэр Нью-Йорка предупредил, что эпидемия коронавируса в городе станет еще масштабней, в то время как запасы необходимых медикаментов подходят к концу.
"Нехватка начнет ощущаться уже через 10 дней, - заявил в воскресенье Билл Де Блазио. - Если мы не достанем дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, люди начнут умирать".
Штат Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в Америке, там зарегистрирована почти половина из всех случаев заболевания в стране.
https://www.bbc.com/russian/news-51996879
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США +10 тысяч зараженных в день. А по рейтингу это страна была на первом месте по готовности к эпидемии.
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Фигня эти рейтинги. Американцы весьма подвижны и любят свободу. Часть вообще живёт на колёсах. Это сыграет с ними злую шутку.
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Ну що - ще 2-3 дня, і статистика H1N1 - 2009 буде "перевершена"...
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читаем википедию. Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 16,5 тис. осіб, інфіковано - 381,7 тис., видужали - 102 тис. - Цензор.НЕТ 4821
"Перед пандемией зима 2008-2009 годов в Северном полушарии была сравнительно мягкой для грипповых инфекций, которые обычно приводят к 250-500 тысячам смертей ежегодно[69], в основном среди пожилых людей, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями."
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Метролог у нас Кульбида, чи Куйбида ...- я о "статистике"...
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и в заголовке враньё. не инфицированных, а подтверждённых 380 тыс. инфицированных 260 тыс. 100 тыс. вылечились.
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Почти 14% умерших по отношению к тем кто выздоровел. ( потому что считать отношение к заразившимся нет смысла, мы не знаем чем это для них закончится)
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нах нам " в мире" , про Украину правдивую сводку давайте, ..."в мире" плять..
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