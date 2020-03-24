 На карантине за границей находится 151 украинец, на Родину вернулись - 72,3 тыс., – МИД. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД в Facebook.
В настоящее время, больше всего украинцев, находящихся на карантине, в Польше - 105 человек. Такие же меры применили к украинским гражданам в Австралии, Бразилии, Вьетнаме, Катаре, Китае, Молдове, США, ФРГ и других странах.
Вместе с тем, 21 гражданин Украины проходят лечение от коронавируса. В Германии таких 5, Доминиканской республике – 4, Омане – 3, Польше – 2, Италии – 2 и в других странах.
Шестеро наших граждан уже вылечились, трое - умерли.
В аптеках масок нет...марли нет...спирта нет...перекиси нет...парацетомола нет...а зеленое стадо со всего мира потенциально зараженных завозит..
А скільки ще поверталось тиждень тому.
Навіть складно спрогнозувати скільки буде хворих.