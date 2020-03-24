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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 На карантине за границей находится 151 украинец, на Родину вернулись - 72,3 тыс., – МИД. ИНФОГРАФИКА

На карантине за границей находятся более 150 граждан Украины. На Родину вернулись 72 305 украинца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД в Facebook.

В настоящее время, больше всего украинцев, находящихся на карантине, в Польше - 105 человек. Такие же меры применили к украинским гражданам в Австралии, Бразилии, Вьетнаме, Катаре, Китае, Молдове, США, ФРГ и других странах.

Вместе с тем, 21 гражданин Украины проходят лечение от коронавируса. В Германии таких 5, Доминиканской республике – 4, Омане – 3, Польше – 2, Италии – 2 и в других странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ищет спонсоров для граждан, которые останутся на карантине за рубежом, - МИД

Шестеро наших граждан уже вылечились, трое - умерли.

На карантине за границей находится 151 украинец, на Родину вернулись - 72,3 тыс., – МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183775
 
 
 Топ комментарии
 
4 дні назад - МИД: На карантине в Египте находятся 830 украинцев, сьогодні 150 по всьому світу, де ділись інші, привезли в Неньку?
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Все під конролем.Через 2-3 місяці поліція буде готова перевіряти чи дотримуються режиму самоізоляції українці, що в брезні повернулися до Неньки.
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Все під конролем.Через 2-3 місяці поліція буде готова перевіряти чи дотримуються режиму самоізоляції українці, що в брезні повернулися до Неньки.
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4 дні назад - МИД: На карантине в Египте находятся 830 украинцев, сьогодні 150 по всьому світу, де ділись інші, привезли в Неньку?
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Чудненько просто...
В аптеках масок нет...марли нет...спирта нет...перекиси нет...парацетомола нет...а зеленое стадо со всего мира потенциально зараженных завозит..
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Всех которых привезли не поставили на карантин, под честное слово отпустили на домашний карантин...Пора бы поднимать тему о том, что их специально свозили для заражения...Меньше стрелять будем.
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Уря!!!Зегнида Найвеличніша з Зегнид в Світі!!!
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Почему ЗЕдегенерат не встречает их лично!!!
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73 тисячі потенційно хворих - це жах !!!
А скільки ще поверталось тиждень тому.
Навіть складно спрогнозувати скільки буде хворих. На карантині за кордоном перебуває 151 українець, на Батьківщину повернулися - 72,3 тис., - МЗС - Цензор.НЕТ 2679
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Даже если тысяча их них окажется зараженными это будет коллапс
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