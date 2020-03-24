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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 Граждане, лишившиеся работы из-за карантина, получат финансовую помощь, - Шмыгаль

Государство выплатит украинцам, которые остались без работы, или не смогут работать из-за карантина, финансовую помощь в установленном законодательством размере из так называемого стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV и добавил, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина.

"Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты, они могут осуществляться фондом страхования на случай безработицы уже сейчас… Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы", - сказал Шмыгаль.

Общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле-мае. Ведется работа для того, чтобы предоставить единовременную финансовую поддержку пенсионерам на время карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр добавил, что в ближайшее время в Украине появится стратегический экономический совет развития страны, вместе с которым будут принимать шаги для наиболее мягкого прохождения экономического кризиса и дальнейшего развития экономики после нее.

Напомним, 18 марта Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна не только бороться с распространением коронавируса, но и готовиться к мировому экономическому кризису.

Источник: https://censor.net.ua/n3183771
 
 
 Топ комментарии
 
Задрали популісти обіцянками, фонду нема, грошей нема, кількість громадян без роботи не встановлена, продукти вивозять а ці лише їзиком теліпають.
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спакуха!
"из так называемого стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время"
вот оно ключевое - фонда нет, его сформируют только. расходимся.....
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Врахують,але грошей на дадуть,бо їх вже ВКРАЛИ.
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Якщо ФОП то за Бубочку звичайно, бо він обіцяв кінець епохи зубожіння
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Врахують,але грошей на дадуть,бо їх вже ВКРАЛИ.
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Вибачаюсь за мою тупість , хто то є фоп ??
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Маме Римме посчитают. И папе Саше.
А вы кто такой? Козлевичь? Я не знаю никакого Козлевича.
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Задрали популісти обіцянками, фонду нема, грошей нема, кількість громадян без роботи не встановлена, продукти вивозять а ці лише їзиком теліпають.
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треба того язика зеленкою змастити.
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А коли народ маски отримає? Чи ще не всі продали? Граждане, лишившиеся работы из-за карантина, получат финансовую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6437
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В мене ще з часів Ющенка залишились...безкоштовно видавали, між іншим...
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А щоб отримати ті кризи,треба буде у чергах тиждень відстояти.
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Так на это и расчитано. Нада биомассу (по словам папы Бубочки) сократить!
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спакуха!
"из так называемого стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время"
вот оно ключевое - фонда нет, его сформируют только. расходимся.....
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Гут. В нас фінансовоі допомоги не буде але якщо будемо по хатах сидіти то зарплатня як була так й далі буде . 80 % платить держава а 20 фірма .
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Хренасе не буде, сидиш вдома а платня капає....
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То ж 550 млрд. євро денех бахнули на ці програми підтримки штанів , треба іх оприходувати )
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Шо,вон,верзе Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7896 Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7896 Все,населення.їх срана злодійська держава годуватиме Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7896 Це,вже,верх неперевереного Кретинизму Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4182 Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5934 "Гражанє воздушная трєвога!! Гражданє спасайтесь Раді Бога..."
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Что с ФОПами? 2 месяца освобождение от ЕСВ - это курам на смех.
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Та,в державі навіть "гробових" невистачить, місць на цвинтарях й діючих крематорієв,....тощо Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6110
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этим тоже помощь в дурке должны оказывать .. путинским баранам стойлового содержания... голосование адептов помойной ямы рамблера... цены себе уроды не сложат а она у них на лбу под кАкошником ..

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Ну вот и секвестр бюджета. Под шумок о коронавирусе. Интересно, кого гробанут? Дайте угодаю - ВСУ!
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а как видно из-за карантина лишился или нет, собери кучу справок когда всё не работает... а как быть тем кто не лишился но задержали зарплату, а кто на съёмной квартире. не будет это работать. лучше уж тогда бы хавчик раздавали как красный крест, и приняли закон о форс-мажоре по договорам аренды и комуналке
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Всесоюзна контора по торгівлі з іноземцями «Торгзін», також в українській літературі зустрічається під назвою «торгсин», (рос. Торгсин) - спеціалізована державна установа СССР, яка займалася золотовалютними спекулятивними операціями протягом 1931-1936 років. Це був спеціальний магазин в якому товари продавались за іноземну валюту або спеціальні бони, які видавались в обмін на дорогоцінні метали і камені, але не приймались звичайні радянські гроші (радзнаки), всупереч існуючим законам.[1] Крім цього, держава будь-який перепродаж за підвищеними цінами кваліфікувала як економічний злочин і спекуляцію, але саме ж держава займалася цим.[2] Магазини цього типу з'явились не в усіх, але в багатьох містах країни в період економічної кризи, зв'язаної з колективізацією, офіційно для торгівлі з іноземцями, але більш для того, щоб викачати у населення дорогоцінності, які ще залишились після численних експропріацій.[1] Магазини «Торгзін» були відкриті для радянських громадян, за умови, що вони мали доступ до твердої валюти - золота чи коштовностей. Крім того, через «Торгзіни» йшло постачання деякої частини радянської еліти.[1]
Розквіт організації припав на голодні 1930-ті роки - з погіршенням продовольчої ситуації на українських землях та репресивною політикою радянського уряду - в часи Голодомору в Україні 1932-1933. В УСРР Всесоюзна контора по торгівлі з іноземцями почала діяльність у 1932 році[3] - 29 червня 1932 р. була заснована Всеукраїнська контора торгзіну (ВУК "Торгзін").[4]
Комуністична пропаганда виправдовувала діяльність «Торгзіну» на територіях, охопленим голодом, інтересами індустріалізації з надходження валютних переказів в СРСР.
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Шмыгаль сам не верит в то, что он говорит. А как нам поверить?
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То есть если, условно говоря, на фирме исчезли продажи из-за того что потенциальный заказчик сидит на карантине, то сотрудникам фирмы нужно будет срочно уволиться для того чтобы получить их крохи? ...лядь, нет слов!!!
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Знаем мы вашу "работу". Чтобы напечатать столько бумажек естественно надо "поработать" и время надо. Лучше бы цены контролировали на продукты и медикаменты. Где государственное регулирование? Почему отменили? Во всех нормальных странах государство контролирует цены, даже в США, где население далеко не бедное. А наши барыги подняли моментально цены, на некоторые продукты уже в два раза!!!! Это что такое? Где антимонопольный комитет? Продолжает писульки писать и ..ем груши околачивать? Кстати, что там с завышенными МАО ценами на билеты в последние дни перед закрытием границ? Ах, да, забыла, нам же сказали что виновата компьютерная программа... это она, негодяйка, программа, положила в свой карман все барыжные бабки)))
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Да ***** БЮРОКРАТОВ ОПЯТЬ КОРМИТЬ НАШЛИ ЛАЗЕКИ!!!!!!!!!!!1
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Процентов 80 из уволенных уволятся или по собственному....или по согласованию сторон....
И ни какая помощь...даже если она будет...в чем я очень сильно сомневаюсь.....им не светит...
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накал в обществе растёт , так шо долго они на обицянках-цяцянках не протягнуть...
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НЕНАВИЖУ ЭТО ГОСУДАРСТВО ВОРОВ !!!!!!!!!!
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Это кара кара кара
…кара кара карантин:
Вот мы сидим
Все по домам.
Что впереди - ?
Сплошной туман.
Нельзя гулять,
Нельзя чихнуть -
Не то убьют!
А раньше мы
На выходных
В кафе, театр
Ходить могли.
И каждый жил
С мечтой своей
Стремился к ней.
Но он пришёл -
На всё табу
И планы все
Под хвост коту.
А он летит
И норовит
Всех нас нагнать
Куда бежать?
Куда свернуть?
Закрыто все
И от него
Нам всем капут
Скажите как
Его зовут? -
Это кара- кара- кара-
..-кара- -нара-
…………..….-вирус
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учитывая то, что львиная доля людей работала неофициально, часть была на заработках за границей, дулю с маком они получат.
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Заробітчани втратили роботу також із-за карантину, їм компенсують їхні втрати? Вони ж підтримували економіку країни краще ніж вся ваша чиновнічія свора, краще ніж олігархи, які не сплачують податки і яким їх списує наша "добра" влада. Ви отримуєте величезні зарплатні, прибутки, а казну наповнюють заробітчани і прості люди. Тепер вони стали нікому не потрібні, своїй Державі, в яку надсилали і привозили десятки мільярдів долларів і євро, фактично вони спасали ваши дупи від краху і дефолту, а ні ця срана МВФ, яка за позик одного мільяарду здирає з народу три шкури. Заробітчани стали не потрібні державам, ні тій, куда везли величезні гроші, вливая їх в економіку, ні тій де платили податки. Сумно.
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