 Граждане, лишившиеся работы из-за карантина, получат финансовую помощь, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV и добавил, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина.

"Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты, они могут осуществляться фондом страхования на случай безработицы уже сейчас… Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы", - сказал Шмыгаль.

Общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле-мае. Ведется работа для того, чтобы предоставить единовременную финансовую поддержку пенсионерам на время карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр добавил, что в ближайшее время в Украине появится стратегический экономический совет развития страны, вместе с которым будут принимать шаги для наиболее мягкого прохождения экономического кризиса и дальнейшего развития экономики после нее.

Напомним, 18 марта Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна не только бороться с распространением коронавируса, но и готовиться к мировому экономическому кризису.