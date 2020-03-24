 Граждане, лишившиеся работы из-за карантина, получат финансовую помощь, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV и добавил, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина.
"Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты, они могут осуществляться фондом страхования на случай безработицы уже сейчас… Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы", - сказал Шмыгаль.
Общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле-мае. Ведется работа для того, чтобы предоставить единовременную финансовую поддержку пенсионерам на время карантина.
Премьер-министр добавил, что в ближайшее время в Украине появится стратегический экономический совет развития страны, вместе с которым будут принимать шаги для наиболее мягкого прохождения экономического кризиса и дальнейшего развития экономики после нее.
Напомним, 18 марта Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна не только бороться с распространением коронавируса, но и готовиться к мировому экономическому кризису.
А вы кто такой? Козлевичь? Я не знаю никакого Козлевича.
"из так называемого стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время"
вот оно ключевое - фонда нет, его сформируют только. расходимся.....
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Розквіт організації припав на голодні 1930-ті роки - з погіршенням продовольчої ситуації на українських землях та репресивною політикою радянського уряду - в часи Голодомору в Україні 1932-1933. В УСРР Всесоюзна контора по торгівлі з іноземцями почала діяльність у 1932 році[3] - 29 червня 1932 р. була заснована Всеукраїнська контора торгзіну (ВУК "Торгзін").[4]
Комуністична пропаганда виправдовувала діяльність «Торгзіну» на територіях, охопленим голодом, інтересами індустріалізації з надходження валютних переказів в СРСР.
И ни какая помощь...даже если она будет...в чем я очень сильно сомневаюсь.....им не светит...
…кара кара карантин:
Вот мы сидим
Все по домам.
Что впереди - ?
Сплошной туман.
Нельзя гулять,
Нельзя чихнуть -
Не то убьют!
А раньше мы
На выходных
В кафе, театр
Ходить могли.
И каждый жил
С мечтой своей
Стремился к ней.
Но он пришёл -
На всё табу
И планы все
Под хвост коту.
А он летит
И норовит
Всех нас нагнать
Куда бежать?
Куда свернуть?
Закрыто все
И от него
Нам всем капут
Скажите как
Его зовут? -
Это кара- кара- кара-
..-кара- -нара-
…………..….-вирус