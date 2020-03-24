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 Полиция может прибегнуть к помощи мобильных операторов для контроля соблюдения условий карантина, - Антон Геращенко

Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Он подчеркнул, что от этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса.

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - написал Геращенко.

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Напомним, 23 марта в Киев прибыл поезд из Риги. Позже в Минздраве сообщили, что все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке. Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Полиция может прибегнуть к помощи мобильных операторов для контроля соблюдения условий карантина, - Антон Геращенко 01
Полиция может прибегнуть к помощи мобильных операторов для контроля соблюдения условий карантина, - Антон Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183770
 
 
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Как бы да и как бы нет, потому что чувак телефон дома положил, а сам с кнопочной звонилкой и другим номером пошел гулять.
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А шо, существуют десятки тысяч участковых?
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Та де там, може є пару тисяч, зараз пройдуться по адресам і самі підуть на каратнин.
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кто нарушит карантин, сядет за убийство Шеремета - добавил Антон Геращенко


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Спочатку розпустили по всій країні, тепер ловлять.
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А говорили, что тупость воздушно-капельным путем не передается.
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Антон, чего так слабо? Давайте сразу браслет на ногу, как при домашнем аресте?
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да они даже копеечные маски спионерили и за кордон продали.
а дорогие браслеты проданы были еще прошлым летом - как тока зелупа воссел на трон.
нету у них ни хера. Полиция может прибегнуть к помощи мобильных операторов для контроля соблюдения условий карантина, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8176
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да не способны они на это, началось уже запугивание от страха, бежать им некуда.
приходилось сталкиваться, чтобы преступника одного отследили, а тут сотню тысяч человек
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Антошенька, размечтался, ты страну нашу с какой-то другой попутал.
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Все эти программы для отслеживания абонентов давно есть у операторов,просто ждут команды.
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Наблюдаем дальше за агонией кучки политических авантюристов и дилетантов... Полиция может прибегнуть к помощи мобильных операторов для контроля соблюдения условий карантина, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4826
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уроды, и так города стоят, вводите уже ЧП
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И зачем это? Чтобы оставить потом навсегда контроль ФСБ за гражданами Украины ?
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