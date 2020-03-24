 Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
"Назначить стипендии президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей Веремию Максиму Вячеславовичу - 2009 года рождения, сыну журналиста Веремия Вячеслава Васильевича, погибшего в связи с выполнением профессиональных обязанностей, Лабуткиной Кире Дмитриевне - 2010 года рождения, дочери журналиста Лабуткина Дмитрия Витальевича, который погиб в связи с выполнением профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ №101/2020 о назначении стипендий он подписал 23 марта в соответствии с указом президента от 30 апреля 2002 г. о "Вопросах социальной защиты детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей" (с изменениями, внесенными указами от 20 октября 2003г. № 1197, от 23 сентября 2005г. № 1331, от 3 апреля 2015г. № 198 и от 16 сентября. 2017г. № 280).
Напомним, в ноябре 2018 года экс-президент Петр Порошенко подписал указ, которым продолжил выплату президентской стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия и дочери военного корреспондента Дмитрия Лабуткина.
Журналист Вячеслав Веремия был убит во время событий Евромайдане в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года. Дмитрий Лабуткин погиб 16 февраля 2015 года в районе Дебальцево вместе с разведгруппой ВСУ после обстрела колонны, которой ночью вывозили раненых в направлении Артемовска.
В МОЗе пересрались все и возможно будет заявление об отставке Емца!
Суть в чём.
Емец поручил своим заместителям организовать проверку по областям с целью выяснения подготовки медицинских учреждений к борьбе с коронавирусом, а его задачу тупо проигнорировали.
Проблема ведь в чём, проблема в Радуцком, друге Зеленского, который сел на МОЗ как клещ на собаку и пьёт оттуда кровь, нашу с вами кровь.
Радуцкий расставил своих людей в министерстве таким образом, что каждый из них получает указания от него, он там всё решает, он там сел на схемы так, что министрам времён Януковича только снилось.
Аналогичная ситуация была и со Скалецкой, но та была в полном подчинении Радуцкого, а вот Емец взбунтовался, ведь на нем вся ответственность по борьбе с коронавирусом, а Радуцкий просто дерибанит деньги выделеные на министерство, чешет языком по ТВ и бегает к ВАЗу!
Посмотрим, чем всё это закончится.
Думаю, что Емец или вылетит или ему предложат хорошую долю в схемах, ведь отстранить Ралуцкого не могут, у того конкретная компра на Зеленского после известной сдачи в "Борисе" анализов перед дебатами с Порошенко на стадионе!
Цепанул конкретно!
Так или иначе, смотрящий от Зеленского за МОЗ Радуцкий это аналогия смотрящего за Укроборонпромом от Порошенко такого себе Свинарчука, схемы, дерибан, воровство, свои, кумовья, дети, маски, указания и наплевательское отношение ко всему.
Чего только стоит закупка скорых помощей Радуцкого в кооперации с Богатырёвой и Зеленский молчит, а значит в теме и доле!
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Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець йде у відставку, попри очікуваний початок епідемії смертельного коронавірусу COVID-19 в Україні.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець йде у відставку", - написав він у своєму Telegram-каналі.
"Джерело з Міністерства охорони здоров'я і "Слуги народу" повідомляє, що Ємець зовсім не зміг налагодити роботу міністерства. І в умовах епідемії не може підготувати реальний план протидії вірусу. Тому було прийнято рішення про відставку. Зараз йдуть фінальні узгодження", - додав Гончаренко пізніше.
В ефірі "Прямого" Гончаренко уточнив, що Ємець сам написав заяву про відставку.
У вас пазл не складывается - Зеля ведь анализы сдавал НЕ в Борисе, а в Евролабе, к которому Радуцкий не имеет вообще никакого отношения.
Так что грошь цена всей вашей "аналитике", если у вас ложь даже в столько очевидных вещах.
потому что понравится журналистам это очень важно...
от них во многом зависит Рейтинг гундосной крысы...