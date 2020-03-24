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 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - семь вражеских обстрелов, - штаб ОС

23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела, а именно:

- вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия;
- рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины;
- в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

"Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре ОС.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - семь вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183768
 
 
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А в нас епідемія. Тому про війну ми взагалі забули.
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Одужання всім пораненим українцям.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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"вооруженные формирования Российской Федерации" - саме так.
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Тримайтеся, хлопці.
Вам дуже важко.
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Брешуть як дихають Я вчора о 17 собаку годував так десятка два прилетіло тяжолого десь чути було з під Попасноі-Золотого за 20 км чути..82 так не чути
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