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 Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, - Кличко

Согласно подсчетам, проведённым штабом при мэре Киева, потери городского бюджета от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кличко заявил в  в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Сейчас работают два штаба: один из них занимается ликвидацией последствий этой опасной болезни и второй - уже работает в экономическом направлении. Мы сейчас прогнозируем те последствия, которые могут быть для столицы, для ее экономики и делаем все превентивные меры для того, чтобы как можно легче пройти этот сложный период", - сказал Кличко.

По словам мэра, по предварительным данным, потери Киева от эпидемии уже составляют миллиард гривен.

"Уже сейчас я могу сказать, что предварительные расчёты показывают потери в размере около 1 миллиарда гривен, но я не исключаю, что эта цифра будет увеличиваться. Мы не можем прогнозировать, насколько длинный промежуток времени будет длиться карантин", - добавил мэр столицы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183766
 
 
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У меня появился "маленький вопрос":
А что, Виталя и ЗЕ-тыпилы рассчитывают, что им на всех больных хватит обычных больничных палат?!
Они не хотят концертные залы, кинотеатры, торговые центры переоборудовать во временные госпитали?
Или опять надеются, что пронесет?
И будут судорожно искать-решать проблему, когда больные уже будут лежать в коридорах и на улице?!

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тем более, что карантин-же - эти сараи и так стоят без дела...
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Потери не от короновируса, а от идиотских методов борьбы с этим самым вирусом..
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Ето только начало. Дальше будет еще веселей. И все из за того что кто то очень хотел попиариться на возвращении прокаженных из Европы
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