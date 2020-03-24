 Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кличко заявил в в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Сейчас работают два штаба: один из них занимается ликвидацией последствий этой опасной болезни и второй - уже работает в экономическом направлении. Мы сейчас прогнозируем те последствия, которые могут быть для столицы, для ее экономики и делаем все превентивные меры для того, чтобы как можно легче пройти этот сложный период", - сказал Кличко.
По словам мэра, по предварительным данным, потери Киева от эпидемии уже составляют миллиард гривен.
"Уже сейчас я могу сказать, что предварительные расчёты показывают потери в размере около 1 миллиарда гривен, но я не исключаю, что эта цифра будет увеличиваться. Мы не можем прогнозировать, насколько длинный промежуток времени будет длиться карантин", - добавил мэр столицы.
А что, Виталя и ЗЕ-тыпилы рассчитывают, что им на всех больных хватит обычных больничных палат?!
Они не хотят концертные залы, кинотеатры, торговые центры переоборудовать во временные госпитали?
Или опять надеются, что пронесет?
И будут судорожно искать-решать проблему, когда больные уже будут лежать в коридорах и на улице?!