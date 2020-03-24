 Надо создать условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали, - Тимошенко выступила за "разумный карантин"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Тимошенко заявила в эфире телеканала 112. Украина.

"Необходимо позаботиться о больничных выплатах тем, кто вынужден находиться с детьми дома. И средства защиты работающих и тех, кто ездит на работу, здесь особая ответственность ложится на работодателей. В то же время надо сохранить жизнь страны, поддержав отечественную экономику", - отметила Тимошенко.

Первоочередной задачей власти политик назвала, в частности, начало переговоров об отсрочке погашения внешних долгов Украины.

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"У нас треть бюджета идет на погашение и обслуживание государственного долга. Никакими заимствованиями сегодня такой масштаб финансовых ресурсов мы не обеспечим. Нам надо говорить о "каникулах" для выплаты этих средств хотя бы на год-полтора, а лучше на два года. Это высвободит большой объем ресурсов. Нам нужно вступать в переговорный процесс. И у меня нет сомнений, что будет достигнут результат, если переговоры будут проведены правильно", - отметила лидер "Батькивщины".

По ее словам, путем оптимизации расходов бюджетов всех уровней удастся высвободить часть необходимых для экономики страны средств.

"Нам нужно полностью пересмотреть бюджеты всех уровней, и это не значит, что нам надо убрать из расходов бюджета те финансовые ресурсы, которые поддерживают экономику. Нужно убрать абсолютно бессмысленные, ненужные расходы, которые шли на закупку машин и всего необходимого для силовых структур. Надо убрать расходы, которые шли на выплату каких-то невероятных заработных плат высшему чиновничьему составу страны", - добавила политик.

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Также лидер "Батькивщины" убеждена, что продажа природного газа по ценам европейской бирже поможет сэкономить украинским семьям необходимые для жизни средства, а государству - средства, идущие на выплату субсидий.

По ее словам, важный шаг в защите украинской экономики - это коренное изменение всей монетарной политики Нацбанка.

"Сегодня по экономике все деньги перетащили по сути в финансовую сферу. Нужно все наоборот сделать. Надо дать возможность финансовые ресурсы передать в экономику, предпринимателям, чтобы они работали. Кроме того, нам надо создать все условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали. Но с сохранением всех необходимых норм безопасности по разумному карантину, со всеми необходимыми мерами", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что кризисные условия требуют правильного менеджмента во всех сферах жизни страны, поэтому необходимо использовать индивидуальный подход и анализ каждой отрасли.

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