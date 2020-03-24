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 Надо создать условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали, - Тимошенко выступила за "разумный карантин"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в условиях эпидемии коронавируса и экономической ситуации, в которой оказалась страна, нужны четкие и понятные решения, в частности, начало переговоров об отсрочке погашения внешних долгов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Тимошенко заявила в эфире телеканала 112. Украина. 

"Необходимо позаботиться о больничных выплатах тем, кто вынужден находиться с детьми дома. И средства защиты работающих и тех, кто ездит на работу, здесь особая ответственность ложится на работодателей. В то же время надо сохранить жизнь страны, поддержав отечественную экономику", - отметила Тимошенко.

Первоочередной задачей власти политик назвала, в частности, начало переговоров об отсрочке погашения внешних долгов Украины.

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"У нас треть бюджета идет на погашение и обслуживание государственного долга. Никакими заимствованиями сегодня такой масштаб финансовых ресурсов мы не обеспечим. Нам надо говорить о "каникулах" для выплаты этих средств хотя бы на год-полтора, а лучше на два года. Это высвободит большой объем ресурсов. Нам нужно вступать в переговорный процесс. И у меня нет сомнений, что будет достигнут результат, если переговоры будут проведены правильно", - отметила лидер "Батькивщины".

По ее словам, путем оптимизации расходов бюджетов всех уровней удастся высвободить часть необходимых для экономики страны средств.

"Нам нужно полностью пересмотреть бюджеты всех уровней, и это не значит, что нам надо убрать из расходов бюджета те финансовые ресурсы, которые поддерживают экономику. Нужно убрать абсолютно бессмысленные, ненужные расходы, которые шли на закупку машин и всего необходимого для силовых структур. Надо убрать расходы, которые шли на выплату каких-то невероятных заработных плат высшему чиновничьему составу страны", - добавила политик.

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Также лидер "Батькивщины" убеждена, что продажа природного газа по ценам европейской бирже поможет сэкономить украинским семьям необходимые для жизни средства, а государству - средства, идущие на выплату субсидий.

По ее словам, важный шаг в защите украинской экономики - это коренное изменение всей монетарной политики Нацбанка.

"Сегодня по экономике все деньги перетащили по сути в финансовую сферу. Нужно все наоборот сделать. Надо дать возможность финансовые ресурсы передать в экономику, предпринимателям, чтобы они работали. Кроме того, нам надо создать все условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали. Но с сохранением всех необходимых норм безопасности по разумному карантину, со всеми необходимыми мерами", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что кризисные условия требуют правильного менеджмента во всех сферах жизни страны, поэтому необходимо использовать индивидуальный подход и анализ каждой отрасли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183765
 
   
 Топ комментарии
 
Ни о чём. Имитация глубокомыслия. Надо создать условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали, - Тимошенко выступила за "разумный карантин" - Цензор.НЕТ 6875
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Ну если для тебя, Это филькина грамота? То конечно, с твоего уровня, Это- не о чём! Один уже говорил, что он в экономике дебил. Становись в очередь!
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Ну если для тебя, Это филькина грамота? То конечно, с твоего уровня, Это- не о чём! Один уже говорил, что он в экономике дебил. Становись в очередь!
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Подтверди свой уровень. Реши тестик на IQ, вумник:
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Давай. Это тебе, щенок, не на дядю тявкать! Надо создать условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали, - Тимошенко выступила за "разумный карантин" - Цензор.НЕТ 2024
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От Ипонских врачей рекомендации. Придерживайтесь пожалуйста этого
лечения.Надо создать условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали, - Тимошенко выступила за "разумный карантин" - Цензор.НЕТ 1414
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Что даст сидение дома? Давай без красивых картинок. Вирус от смеха на нуклеотиды распадётся? Есть такая болезнь как корь. Болели все стопроцентно. Никому в голову не приходило карантинить всю жизнь в попытке не заболеть корью. Сейчас есть вакцина. От Ковида вакцины нет, а это значит что вирус пройдет через каждого и через тебя тоже в любом случае. А вот остановка страны приведет к смертям тысяч и краху.
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китайцы сидели дома,кто не хотел -того расстреляли!
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И очень показательно видео в Инете как Китайцев, нарушителей за руки и ноги вытаскивали из квартиры, где прятались, и волоком закидывали в машину!
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походу три года в однокласниках и два фейса,теперь вот аспирантура на цензоре...
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Тобі в підтримку, тримайся. Надо создать условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали, - Тимошенко выступила за "разумный карантин" - Цензор.НЕТ 8267

Америка, 1918, час іспанського грипу. Напис на грудях чоловіка: "Ходи в масці, або йди за ґрати".

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Кір не мутує, тому й є вакцина. А є вакцина від грипу, Андрію? Чому?

P.S. Ти сирота, чи що? Таку муйню в мене питаєш: ти завтра прийдеш на роботу, де в тебе 2 колеги, яким більш, ніж 60, наприклад, причепиш їм. Спиш з дівчиною своєю (на здоров'я), вам обом -- нічого, але люди навкруги вас почнуть вимирати. А тепер уяви собі, дятле, що одна з тих двох колег, на яких ти, може, й не поклав на роботі, бо ти молодий і здоровий поки, була мамою твоєї дівчини. Уявив, довбню?
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Ты рассуждаешь не как мужик, а как перепуганная баба.
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Не нужно никакого кипиша идиотов, просто отпустите ситуацию. Умрет не более 4% заболевших, остальные обретут стойкий иммунитет и вернутся к нормальной жизни через 2-3 недели. Вся эта глобальная возня с изоляциями, обсервациями лишь способствует быстрейшему распространению инфекции. Тесты вообще как зайцу стоп-сигнал: нет ни лекарств ни вакцины против этой инфекции
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Разумно. Но кто слышит сейчас голос разума ?
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обильно увлажнённые памперсы отключают мозги.
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Вже набридло тлумачити: який в сраку "стойкий иммунитет", коли ця сволота мутує? В тебе є імунітет від грипу, який теж вірус, придурок? Є?
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Надень маску на улице и ходи в ней как подобные тебе дебилы
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Мужчина совсем недавно вернулся из Китая и должен был провести в карантине 14 дней, однако он нарушил условия. Поводом стало посещение общественной бани.
Как только об этом стало известно, мужчину арестовали и расстреляли. До этого политический лидер страны Ким Чен Ын угрожал судить нарушителей карантина по законам военного времени.
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Я сам собі дам ради, хоча дякую за пораду. То є в тебе імунітет на грип, чи ні?
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ты наверное из тех которые "обвел папу и маму красной рамкой и отправил добывать ресурсы".
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поумничала и в норку!
-и никто не спросил её купила ли она себе домой(по цене золота)апарат искуственной вентиляции лёгких(это сейчас хит покупок за любые деньги всех этих "кровосисей"))))))
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Как показывает нынешняя ситуация, так называемые политики не способны во время пандемии решить проблемы людей. Многие из них абсолютно некомпетентны в этих вопросах. В каких-то государствах, можно сказать во многих, всё правительство целиком ничего не знает о вирусах. Когда/если всё закончится с Covid-19, люди должны задуматься о смене модели управления государством. Парламенты и правительства не должны состоять целиком из политиков, чьи интересы в основном шкурные, как минимум половину мест в управлении государством должны занимать компетентные профессиональные учёные, а здравоохранение и наука в целом должны получать из бюджетов государств намного намного больше средств на различного рода нужные исследования, иначе политики в какой-то момент нас всех на планете доведут до вымирания своей глупостью, ограниченностью, коррупцией, эгоизмом. За окном 21 век, на оружие в мире тратится больше 1 триллиона $ в год, а с вирусом не знают что делать. Имеешь ты сейчас ядерное оружие или нет, коронавирусу это неважно.
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Юля, не напрягайся!
Такая задача слишком СЛОЖНАЯ для мозгов Зе-клованов.
Вот остановить ВЕСЬ транспорт, это по их умственным способностям, но не больше.

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