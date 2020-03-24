EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  296  3
Материалы по теме:
Все про:вступительная кампания (169) ВНО (236) Стадный Егор (4)

 В этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет - Минобразования

Общенациональное независимое оценивание в 2020 году обязательно состоитсят - его не отменяют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбке написал заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Он отметил: "Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет.

МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВИ, ЕФВВ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую.

Уже на этой неделе мы сообщим детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выселение студентов из общежитий на период карантина недопустимо, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3183764
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх