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  2024  39
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 Тотальный скрининг не работает, выявлять COVID-19 позволяют другие методы, - Ляшко

Тотальный скрининг для выявления Covid-19 не работает, выявлять заболевание позволяют другие методы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Относительно тестирования: тотальны скрининг в этом случае не работает. Мы делали тотальный скрининг на людях, которые возвращались самолетами из очагов заболевания, например, из Италии и Испании. Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили. В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарное санитарное наблюдение, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы. Потом, когда мы их обследовали, мы подтверждали коронавирусную болезнь", - сказал он.

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Ляшко также сообщил, что в конце марта Минздрав будет иметь статистические данные о смертности за февраль, в том числе о пневмонии.

"Мы будем иметь все секционные материалы для исследований и будем знать, сколько точно было летальных случаев в феврале от пневмонии, сколько таких случаев было исследовано на коронавирус, и после этого будем принимать четкие решения", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав изменил стратегию борьбы с коронавирусом. Если в начале эпидемии Минздрав определил госпитальные базы, которые были готовы принимать "одиночные случаи", в настоящее время Минздрав прогнозирует, что 80% случаев заболевания будет проходить в легкой форме и не будет нуждаться в госпитализации.

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"Мы определяем медучреждения, которые готовы оказывать реанимационную помощь в тяжелых случаях. Госпитализация будет происходить в реанимации, а 80% будут получать медпомощь на дому амбулаторно, поскольку не будет показаний для госпитализации. Т.е. мы будем правильно планировать и доставлять больных в те больницы, где есть ИВЛ, где есть специалисты", - сказал он.

Ляшко пояснил, что бригады скорой помощи будут на онлайн карте иметь информацию, куда можно везти пациента и где есть свободные койки интенсивной терапии.

"Если эти койки заполняются, мы переходим на другую больницу. И таким образом мы будем стараться справиться. Главное, чтобы не было пика заболевания, будет пик, будет тяжело", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183762
 
 
 Топ комментарии
 
Это пипец!!


"Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили. В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарное санитарное наблюдение, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы."

Он не в курсе, что на ранней стадии экспресс метод не видит антитела, которые появляются только на 5 день у зараженного в среднем!!
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А досвід інших країн до дупи,ми ж самі розумні, бо зелені.
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100%-верно...ведь были использованы обычные "экспресс-тесты"...они дешевле и их ещё есть...а вот более эффективные ПЦР...их нужно было использовать...но они дороже и их очень мало...вот поэтому и "маемо що маемо"...
и ещё-
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/epydemyoloh-obiasnyla-kakye-est-vydi-testov-y-kak-ony-viiavliaiut-koronavyrus-210999.html
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Ну, уже хоть какая то логика. Выводы - тесты все эти просто развод на доверие. В том плане, что определяют они что-то или не определяют вообще не имеет значения. Вирус пройдет через каждого при любых обстоятельствах. Но Украину раньше вируса убьет волна погромов и беспорядков, людям просто нечего будет есть.
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А что Вы предлагаете? Отменять карантин и всех выпускать на работу? Или вводить продуктовые карточки?
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А він тут не пропозиції робити, а розганяти зраду, своїми історіями про людей які через 2 дні помруть з голоду, бо з запасів їжі у них тільки пачка чіпсів.
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Есть еще пара пиваса, но Андрюха его пока приныкал - ждет, когда волонтеры тараньку по домам разносить будут...
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Арестовать зелёную владу, и выяснить: чьи команды они выполняли, создавая истерику и полностью парализуя экономику.
Ну а потом народ решит: на кол их, или в чан.
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Т.е. ты предлагаешь отменить карантин и всех выпустить на работу, запустить метро. Но сразу после этого ты начнёшь кричать: почему не ввели карантин, люди заражаются в метро.

Тебе же всё равно что кричать.
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Предлагаю начать расследование: кто всю эту муть начал, и сколько им заплачено за это.
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Он наверное имеет ввиду, что сами учёные биологи-вирусологи не знают, что будет в конечном итоге, поможет ли вообще вакцина, если её в конечном счёте создадут и не знают что делать дальше потому, что пандемия разрастается с каждым днём всё сильнее и сильнее, поэтому Андрей Дидовик делает вывод, что возможно в общем и целом каждому придётся переболеть Covid-19, чтобы приобрести иммунитет к нему, ну или либо умереть, а значит нынешние меры карантина и т.д. возможно ничего по итогу не дадут, ведь никто не знает когда пандемия закончится, на что будут жить люди Земли, чем питаться, политики, учёные сейчас сами без понятия, что будет к началу следующей зимы. А если пандемию не остановят ? Такой вариант возможен, кто его знает.
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Ну это самый жуткий вариант. Идея в том что во время карантина выявят больных, их изолируют, будут лечить. Остальные вернутся к нормальной жизни. Люди надеются на лучшее.
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Это просто невозможно. Вычерпать воду решетом ни у кого ещё не получалось.
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Благодарю вас за поддержку и обоснованное мнение. Да, никто просто не думает о завтрашнем дне. Что будет завтра, через месяц? Политики всего мира просто выполняют требование СМИ "чтото делать". А что они могут? Только карантин и все по домам. Якобы это может остановить этот вирус. Но откуда такая бредовая идея? Наука отрицает напрочь такую возможность. Вирус пройдет через каждого и это неизбежно. Ну а вакцина , по моему мнению, будет просто не нужна. Ведь после того, как вирус укоренится среди людей он превратится в один из сотен совершенно неопасных вирусов которым болеют дети раннего возраста в виде соплей и кашля.
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В чем плюсы полной остановки страны? Что это даёт? Кроме как того, что люди через некоторое время выйдут резать друг друга за пачку сигарет? Вирус неизбежно пройдет через каждого и через тебя тоже вне зависимости от любых карантинов.
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Откуда такая уверенность? Во многих развитых странах ввели карантин. Они все дураки?
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https://www.youtube.com/watch?v=1ZmVHCydL2A

Как и куда "узеленские" украли 10 млн тестов, или - "оплаченно" за 10 млн, а получено всего 3% от оплаченного
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Это пипец!!


"Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили. В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарное санитарное наблюдение, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы."

Он не в курсе, что на ранней стадии экспресс метод не видит антитела, которые появляются только на 5 день у зараженного в среднем!!
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Думаю, что любой тест не определяет на ранних стадиях.
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Є тест на рнк віруса і він виявляє. Но це не експрес тест. І він довго робиться.
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100%-верно...ведь были использованы обычные "экспресс-тесты"...они дешевле и их ещё есть...а вот более эффективные ПЦР...их нужно было использовать...но они дороже и их очень мало...вот поэтому и "маемо що маемо"...
и ещё-
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/epydemyoloh-obiasnyla-kakye-est-vydi-testov-y-kak-ony-viiavliaiut-koronavyrus-210999.html
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Всё он в курсе. Бла бла рассчитано как раз на тех, кто не в курсе. Те тесты что они использовали нихрена не показывают и никуда не годятся. Надо делать полноценные тесты, а людей надо было изолировать перед этим, а не бесконтрольно завозить десятками тысячами. 75 тысяч заехало за неделю! Даже если среди них 1% заражённых это 750 человек!!!! Каждый из них заразит как минимум десять, те в свою очередь тоже... Представляете что будет через месяц? А через два??? И всё это сделала наша власть! Бездари, тупари, вредители!!!!!!!!!!
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Подгоняют диагнозы под введение черезвычайного положения. Знакомая практика.
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бо критика их уже видимо достала...поэтому им проще всё закрыть-и пусть "варятся в собственном соку"...а там видно будет-тикать или нет... Тотальный скрининг не работает, выявлять COVID-19 позволяют другие методы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6925
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Им некуда тикать. Границы ЕС закрыты.
Так что готовьте вентиляторы для них в Лукьяновском.
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Сказал долб@** запустив тысячи через термометр
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Может быть, тем кто проводит тесты, нужно руки помыть.
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А досвід інших країн до дупи,ми ж самі розумні, бо зелені.
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Напевно, ще один клоун там, де йому не місце... Тотальный скрининг не работает, выявлять COVID-19 позволяют другие методы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5096
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Досвід Південної Кореї свідчить протилежне.
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Не путайте их биотестирование и наше измерение температуры Бог знает как работающим прибором.
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он и не должен был работать, работать могло только никого не привозить из зараженных зон, - обеспечить их там всем необходимым и сохранить здоровье миллионов здесь
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Це неможливо було зробити, бо країни, в яких знаходились наші громадяни припхали б їх до наших посольств. Посольства гумові?
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Вам с самого начала говорили, что мерить температуру у прибывших из-за границы это как дуть на пожар на нефтеколонке. Один эффект.
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Напевно, ще один клоун там, де йому не місце... Тотальный скрининг не работает, выявлять COVID-19 позволяют другие методы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5334
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