 Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль

"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.
Среди прочего, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет создан экспертный стратегический совет, для наработки решений, которые позволить наиболее мягко пройти этап кризиса, и начать развиваться после его завершения.
Премьер отметил, что на данный момент к возможному кризису Украина подходит более подготовленной, чем в 2008 году.
на місцях стільки керівних злодіїв сидить
вони зараз хайпують показують свою важливість
при цьому всіх хто їм не наруку примусово відправляють у відпуска кого у які платні, безоплатні
Аферисти керівники старої закалки, вони вбачають у цьому хороший заробіток, при цьому критикують владу ЗЕ дискримінують, для того щоб внести дисонанс і побільше хапанути
Куда и как пойдут єти деньги...
А тем временем, на нижнем и среднем уровне,
Волонтеры. Второй фронт
Каждый день карантина вскрывает новые проблемы. И снова на передовой - волонтеры.
Еще не все и не до конца поняли, как долго продлится карантин и чем аукнется ситуация с быстрым распространением коронавируса в масштабах страны.
Каждый день вскрывает все новые проблемы. Недостаточное количество тестов, ИВЛ, простейших средств защиты для врачей, средств дезинфекции, масок, лекарств… Отсутствие списка потребностей больниц. Проблемы, как медперсоналу добираться до работы в условиях ограниченной работы транспорта…
…И опять волонтеры. Опять государство беспомощно. Опять государство если не украдет, то потеряет. Люди, которые отвечали в 2014 году за перестройку всей экономики, за обеспечение армии, не справились и не понесли за это наказание. Именно поэтому сегодня все повторяется снова. Но только теперь уже не для бойцов, защищающих страну, которые где-то далеко и не из моей семьи. А для каждого.
Работа над ошибками должна быть проведена обязательно. Но волонтерам сегодня - не до нее, ведь их теперь значительно меньше, за шесть лет войны ресурсы истощены и помощи ждать неоткуда - весь мир находится в такой же ситуации. Карантин объявлен на передвижение, а не на сочувствие и взаимоподдержку.
О том, какая помощь требуется, как поддержать врачей, которым предстоит выдержать главный удар, мы разговариваем с соучредителем Благотворительного фонда "Свои" Лесей Литвиновой. Обычно она - наш автор. Но сейчас у нее нет времени писать статьи.
- Леся, я знаю, что ты снова на передовой, общаешься с немалым количеством врачей, и ваш фонд подключился к закупкам масок, костюмов и других средств защиты. Какова сейчас ситуация в больницах?
- Больницы не готовы. Я не знаю, как их будут обеспечивать. Все сосредоточились на аппаратах ИВЛ, все хотят их купить, потому что это красиво и "по-богатому". Но, во-первых, не все ИВЛ подходят, есть специальные характеристики, которые должны быть. Во-вторых, лечить самых тяжелых пациентов - это очень благородно и, конечно, нужно, но надо, чтобы было кому их лечить. А у медиков реально нет ничего - ни респираторов, ни масок, ни перчаток, ни костюмов, ни средств дезинфекции. Есть по капельке - тут и там.
Когда мы начали собирать деньги на защитные костюмы, совершенно случайно нашли, где по условно разумным ценам можно купить партию - от тысячи штук. Понятно, что сами мы такую сумму не соберем. Предложили присоединяться к нам. И мне оборвали телефон. Звонят и пишут врачи со всей страны: "Нам хотя бы два костюма. Мы - инфекционка, опорная больница, детское инфекционное отделение, реанимация… Помогите хоть чем-нибудь, мы сами скинемся, купить невозможно".
Часть партии, которую я буду покупать, оплачена медиками. Люди скидываются самостоятельно - сами, родственники, пациенты, и встраиваются в заказ.
- Кабмин должен сейчас начать заниматься закупками…
- Кабмин начнет заниматься закупками. Кабмин выделит финансирование… Ты видишь, с какой скоростью развивается ситуация в Испании, в Италии, во Франции? И это - цивилизованные страны.
https://zn.ua/HEALTH/lesya-litvinova-volontery-vtoroy-front-348903_.html
☹️
Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль
"Совпадение?Не думаю!"