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 Политика Украины, Здоровье
  2006  88
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 Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса

В сложные для Украины времена власть делает все, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Политические спекуляции на теме пандемии - это фактически мародерство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеобращении президента Владимира Зеленского, размещенном на сайте Главы государства. 

"Хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам", - подчеркнул Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе

Владимир Зеленский отметил, что сейчас любые шаги власти имеют единую цель - сохранить жизнь и здоровье украинцев.

"В целом во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее. А кто-то готов зарабатывать на человеческой беде. Повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу", - отметил Президент.

Глава государства уточнил, что эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую - со стороны правоохранителей.

Также читайте: Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан

Источник: https://censor.net.ua/n3183760
 
 
 Топ комментарии
 
кто нибудь уже остановит этого @банутого.
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згинь сам уже, хриплокрис хайповий
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Пане Президенте, заходьте на Цензор. Тут цим живуть.
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Ти чому в Польші? Тут же так чудово! Чи краще польским націоналістам кальсони прати? ось він-твій божок зелений на якого ти молився. Розвалив і продав все що міг..
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Когда назад в Украину ЗЕбил гастербайтер??? Тут твой любимы кловун обещает конец эпохи бедно, но я смотрю тебя с Польши поганой метлой не выгнать...
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це україномовний любитель рускага міра-якому заважають українські патріоти і націоналісти. Але нехай скаже полякам-що вони націоналісти! вилетить як коркова пробка-якщо ще живий буде.
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колись часто доставав мене українською-що ми йому жити в Україні не даємо-бо майданимо.
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Можно я уже новости перестану читать? Мне уже страшно и очень хочется спать...
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У нього сьогодні бенефіс. Та й старші швидше за все зайняті чимось серйозним. Тому без нагляду чоловік залишився. Хоча насправді тут обмоака по Фрецдв - чиє б мукадо про хайп.
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у 73% мозги есть, но ЗЕльоный МЕНЕНГИТ, знаете ли Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса - Цензор.НЕТ 2085
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Конечно остановят.И предъява будет.Недели через две.Когда все начнут массово болеть,а еще и умирать.Мы не исключение.Ему вспомнят и маски,и костюмы,проданные,и отсутствие карантина для прибывших из из-за границы.Зеля отгребет по полной.Он не президент.Он голохвастов.
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згинь сам уже, хриплокрис хайповий
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Главное, что сам бы придерживался этого золотого правила
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так это другие политики ролики один за одним штампуют?
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В целом во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то покупает себе мерседес отметил президент.
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Это он типо призвал Порошенко перестать покупать медицинское оборудование и начать записывать тупорылые видосики?
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Йди вже в камеру,зраднику. Тільки не в телевізійну,а в буцегарні.
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Про «ну тогда поставь рояль в главной инфекционной больнице и сбацай им», чтоб «хоть поржали напоследок» уже было?
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то есть барыжить масками во время эпидемии - это не марадерство?
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это "паралельная реальность"...Пальчевский -в курсе...
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А хто же цей «кто-то»? А це все твої квартальні та кремлівські холуї. Ціх людей привів ти - ти за них і відповідати будеш, звичайно, якщо виживеш.
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23.03.2020 г.
25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64. фонда ЗА (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем. но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г.
Если з Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения. то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать.
Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еше голода к эпидемии не хватало.
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Леха тоже имеет все шансы пропетлять. Хомякам респект - ни один клоун не пострадал. Аваков, кстати тоже - НЗ склады МЧС его парафия.
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Делают так, продавала частная контора свое. Т.е. масок ихтамнет и не было - руЦкий вариант. Склады давно пусты, а тут такая возможность все свалить на самокатчика. Зе очень сильно стараются отстирать.
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Підготовка до пандемії в Україні просто епічна.
31.01. секретар РНБО пише прем'єру обмежити експорт масок.
В лютому Скалецька вигрібає з держрезерву всі маски, які розчиняються в повітрі.
20.02. за вказівкою Зе іде на обсервацію на 14 днів.
7.03. вивозять маски до Іспанії.
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ну теперь материал для следствия более чем достаточно...а это преступление без срока давности...как и "консульт савет" с ОРДЛО...
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А при януковичі для вас було все в порядку. Хто ви після цього?
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Вам за всіх козлів, які були Президентами, написати? Можу однім словом сказати, - пітараси...
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Ви написали, що з 2014 року... Тобто янукович вам подобається. На цьому все стало зрозуміло.
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он помнит доллар па "8"...и потому янык для него "бохх"...
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Засуньте свого Януковича в зад своєму Порошенку...)))
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Ага. А ще 73% Порох у штани насцяв і мозок їхній з'їв.
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Так. А що, ви не знали?
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Le Figaro "Киев признает сепаратистов Донбасса собеседниками." "Украинский президент под давлением России соглашается вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны. " Коронавирус иногда хорошее прикрытие, особенно когда он позволяет спокойно принимать непопулярные меры. Пример из практики в Киеве, где 11 марта, в тот же день, когда он объявил в своей стране карантин из-за Covid-19, президент Владимир Зеленский, под давлением российских дипломатов и военных, призвал украинское государство подписать документ, который явно признает законной стороной переговоров самопровозглашенные сепаратистские образования Донецка и Луганска. https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322 Це що?
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Разве только это "приховала" клиника Пальчевского? А наркоман?Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса - Цензор.НЕТ 1233
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А чому "плутається продать", якщо продали ці маски?
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Мало прийти до влади, треба піти від неї живим...
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чего ж ты 95 квартал не предостерегал не хайповать на пожарах и пр.?!?
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верно-теперь пришла "атветка"...а как всё харашо начиналась...73% хайпа... Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса - Цензор.НЕТ 3814
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Хто зараз пам'ятає його істеричні захцянки збудувати нову резиденцію? А ще навіть рік не минув-стільки зашкварів було! Він іпанутий той ваш «президент».
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Гончаренко пише, що Міністр охорони здоров'я Ємець подав у відставку. не прошел его чел-вор в закупки.
А це головний індикатор, що нам пи##ць.
Він володіє всією інформацією і не хоче нести відповідальність за майбутні наслідки.
Заяви Авакова і поведінка Ярославського свідчать, що де-факто Зе усунуто від влади.
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Я думаю, что в числе его адептов остались только родственники и члены его ОПГ - приблизительно 0, хер десятых %.
Особо упоротые прозрели, но публично это признать не могут.
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Сам продал маски, теперь на этом пиарится. Сам завез побольше больных в Украину - другие виноваты. Эволюция действительно произошла. Если попередники были похожи на инвалидов, то современник - это яркий паралитик. Мало того, что паралитик - всех людей парализовал своими глупостями. Не зря Вавой назвали.
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-не підготували обезаражуючих засобів
-не підготували обладнання для ліканень
-не підготували витратних матеріалів для лікарів\ліканень
-не підготували експрес-тестів
-єдине що зробили: це розпродали маски
І ЩЕ ЩОСЬ ВЯКАЄ ПРО МАРОДЕРСТВО.
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ ЧМО, А НЕ ПРЕЗИДЕНТ.
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снова папередники танцевать мешають...а скоро годик у власти...
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чомусь мене це не дивує.До цього дуже довго готувалися. І ніхто з обраних не хотів змінювати. Скажи краще, який соціальний проект, чи навіть несоціальний, було розпочато, й доведено до кінця?
В цілому, ясно, і ми до цього причетні - до цієї Вави.
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А чим він може відповідати? В Пороха тут фабрики -- він не був і не є зацікавлений в дестабілізації країни. В будь-якій ії дестабілізації. Він мав і має, що втрачати.
А це... Що воно втрачає? В жінки будинків в раші досхочу, бізнес, друзі, напевне... А глядачів можна і з Ростова привітати: інтернет в нас добрий, слава Богові... А Порох ще й 3G прикрутив.
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Так они дивизию перебросят: "Четырнадцатый самолет Ил-76 воздушно-космических сил Анчурии с "врачами" и крематориями вылетел в Италию"
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Так вся агентура ГРУ поляжет. (Или так задумано?): "Шестой по счету анчурийский агент заразился коронавирусом в ОАЭ"
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Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса - Цензор.НЕТ 14885 березня.Президент прибув з робочим візитом на Полтавщину де зустрів українців з китайського Вуханя.
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У Президента есть Честь .Но немного не хватает решительности.А без решительных действий он может проиграть .Но.

Круг Родины .

Чем больше я воспоминаниями на земле живу
Тем больше я без напоминания всегда хочу,
Чтобы вдруг без испытания везде вокруг
Все недруги в Украине стали в круг.

И круг вокруг Днепра послал всем слух,
Что недруг стал мне и потомкам друг,
Что вдруг опять везде вокруг
Огонь обид из водной борозды потух .

А ветер ,как настоящий драматург
Судьбой полынь посеял в слух
Ведь близкие опять прошли испуг
И плуг накликал стоны вещих мук .

О мой пастух, вспахал ты зло голодным
И подобным магии дня все исполнил холодным,
Но модным и время ты считаешь не сложным ,
А осторожность в быту презираешь оставаясь надежным .

И Украинцы посмотрев на весь испуг
В глазах печальных друг друга на досуге
Когда мой недруг стал мне друг
Рассеяв мух структур незаурядный пух .

Хотя нам панам всегда богов прощений мало
Из янтарного зала опять выйдет былинное стадо,
И вдруг враги незванные сыграв роль мага
На благо недругов сыграют роль врага сначала.

А из парка враки нашего Карпатского начала
Вылезут из водопада враги вокруг во благо
Ведь враги во благо Украины мечта уже Донбасса ,
Любого друга и любимого Днепровского начала.

Ведь твой круг ,вокруг меня не друг ,
Мой друг - мой драматург и недруг на досуге,
Твой друг - твой недруг на досуге,
Досуг друзей - судьба врага и стада.

Испуг врагов мечта любого мага
Исход времен задача на благо мага .
Боятся близкие друзья земли начало,
А казаки боятся потерять друг друга

Друзья боятся потерять друг друга врагам на благо,
Чтобы вдруг вокруг все Украинцы стали в круг
Божественного назидания и моего признания ,
Что чем больше я хочу ,тем больше я живу .

ID: 849556
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 27.09.2017 15:14:31
© дата внесення змiн: 17.11.2019 20:08:13
автор: В. Штефан

125 голоса(ів)
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Стип.

Так это ж ЗЕбанарий откровенно хайпует на фоне коронавируса:

20 березня 2020
«І ще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
- 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України
22 березня 2020
В Україну з Китаю прибули 250 тис. експрес-тестів на коронавірус
23 березня 2020
Центр Общественного Здоровья получил из Китая 50 тыс. тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирус
23 березня 2020
В центрі громадського здоров'я спростували інформацію про 50 тис. тест-систем ПЦР. Насправді їх тільки 521

Всего за три дня кол-во тестов в заявлениях ЗЕбанария уменьшились с 10 млн в ссанине на таблоиды зебилов до 521 в реале.
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Вважати його річ,як чистосердечне признання у содіяних злочинах.
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Мародерство це продати маски під час пандемії. Скільки тобі відслюнявили за це?
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Навіть французькі ЗМІ- Макрон: домовленості у Мінську про «консультативну раду» - «чітке визнання» рос маріонеток у ОРДЛО «як легітимних політичних співрозмовників» укр влади, яка користуючись ситуацією з короновірусом намагається протягнути таке рішення.
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Не дай бог кто перехайпит величайшего зеленого хайпера.
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голова янєлоха воспроизводит бєссмислєнний набор слов.
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а кто видосики пилит каждый день ну мля вава ты не у арфуша мля
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«рекомендовано носить маски»
........................................
Владимир Александрович, зачем вы так с нами,
что мы вам ******* сделали, разве можно
стебаться над людьми, которых Вы призывали
голосовать за Вас ?
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Вава по неясно откуда взявшейся привычке отчего-то решил, что хайповать на теме может только он...один любимый сын у мамы...да и на всех темах Вава хайпует больше всех...
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