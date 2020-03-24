 Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеобращении президента Владимира Зеленского, размещенном на сайте Главы государства.
"Хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам", - подчеркнул Глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что сейчас любые шаги власти имеют единую цель - сохранить жизнь и здоровье украинцев.
"В целом во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее. А кто-то готов зарабатывать на человеческой беде. Повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу", - отметил Президент.
Глава государства уточнил, что эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую - со стороны правоохранителей.
политиковэто ЧМО от хайпа !
25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64. фонда ЗА (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем. но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г.
Если з Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения. то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать.
Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еше голода к эпидемии не хватало.
31.01. секретар РНБО пише прем'єру обмежити експорт масок.
В лютому Скалецька вигрібає з держрезерву всі маски, які розчиняються в повітрі.
20.02. за вказівкою Зе іде на обсервацію на 14 днів.
7.03. вивозять маски до Іспанії.
А це головний індикатор, що нам пи##ць.
Він володіє всією інформацією і не хоче нести відповідальність за майбутні наслідки.
Заяви Авакова і поведінка Ярославського свідчать, що де-факто Зе усунуто від влади.
Особо упоротые прозрели, но публично это признать не могут.
-не підготували обладнання для ліканень
-не підготували витратних матеріалів для лікарів\ліканень
-не підготували експрес-тестів
-єдине що зробили: це розпродали маски
І ЩЕ ЩОСЬ ВЯКАЄ ПРО МАРОДЕРСТВО.
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ ЧМО, А НЕ ПРЕЗИДЕНТ.
В цілому, ясно, і ми до цього причетні - до цієї Вави.
А це... Що воно втрачає? В жінки будинків в раші досхочу, бізнес, друзі, напевне... А глядачів можна і з Ростова привітати: інтернет в нас добрий, слава Богові... А Порох ще й 3G прикрутив.
https://uainfo.org/blognews/1584923466-saudovskaya-araviya-gotovitsya-nanesti-reshayushchiy-udar-v-neftyanoy.html
Круг Родины .
Чем больше я воспоминаниями на земле живу
Тем больше я без напоминания всегда хочу,
Чтобы вдруг без испытания везде вокруг
Все недруги в Украине стали в круг.
И круг вокруг Днепра послал всем слух,
Что недруг стал мне и потомкам друг,
Что вдруг опять везде вокруг
Огонь обид из водной борозды потух .
А ветер ,как настоящий драматург
Судьбой полынь посеял в слух
Ведь близкие опять прошли испуг
И плуг накликал стоны вещих мук .
О мой пастух, вспахал ты зло голодным
И подобным магии дня все исполнил холодным,
Но модным и время ты считаешь не сложным ,
А осторожность в быту презираешь оставаясь надежным .
И Украинцы посмотрев на весь испуг
В глазах печальных друг друга на досуге
Когда мой недруг стал мне друг
Рассеяв мух структур незаурядный пух .
Хотя нам панам всегда богов прощений мало
Из янтарного зала опять выйдет былинное стадо,
И вдруг враги незванные сыграв роль мага
На благо недругов сыграют роль врага сначала.
А из парка враки нашего Карпатского начала
Вылезут из водопада враги вокруг во благо
Ведь враги во благо Украины мечта уже Донбасса ,
Любого друга и любимого Днепровского начала.
Ведь твой круг ,вокруг меня не друг ,
Мой друг - мой драматург и недруг на досуге,
Твой друг - твой недруг на досуге,
Досуг друзей - судьба врага и стада.
Испуг врагов мечта любого мага
Исход времен задача на благо мага .
Боятся близкие друзья земли начало,
А казаки боятся потерять друг друга
Друзья боятся потерять друг друга врагам на благо,
Чтобы вдруг вокруг все Украинцы стали в круг
Божественного назидания и моего признания ,
Что чем больше я хочу ,тем больше я живу .
ID: 849556
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 27.09.2017 15:14:31
© дата внесення змiн: 17.11.2019 20:08:13
автор: В. Штефан
125 голоса(ів)
Так это ж ЗЕбанарий откровенно хайпует на фоне коронавируса:
20 березня 2020
«І ще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
- 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України
22 березня 2020
В Україну з Китаю прибули 250 тис. експрес-тестів на коронавірус
23 березня 2020
Центр Общественного Здоровья получил из Китая 50 тыс. тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирус
23 березня 2020
В центрі громадського здоров'я спростували інформацію про 50 тис. тест-систем ПЦР. Насправді їх тільки 521
Всего за три дня кол-во тестов в заявлениях ЗЕбанария уменьшились с 10 млн в ссанине на таблоиды зебилов до 521 в реале.
........................................
Владимир Александрович, зачем вы так с нами,
что мы вам ******* сделали, разве можно
стебаться над людьми, которых Вы призывали
голосовать за Вас ?