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 Предварительно есть информация о 10 новых случаях коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

В понедельник поступила предварительная информация о 10 новых случаях коронавируса на территории Украины.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ICTV., информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник поступила информация о 10 новых случая коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", - сказал Ляшко.

Также смотрите: Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Напоминаем по состоянию на 10:00 23 марта в Украине было 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.

Источник: https://censor.net.ua/n3183759
 
 
 Топ комментарии
 
Це тільки початок епідемії.
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твоя арифметика не верная, потому что обычный человек- не депутат , у него намного меньше контактов и он не шастает по заграницам и не тусуется с мажорами, которые эту заразу сюда тащат.
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невеликий сніговий комочок який рушив з вершини гори....
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Несложная арифметика. В Верховной Раде 423 депутата. 2-3 из них заразились коронавирусом. Что примерно 0,5 %. В Украине ~40млн. человек. 0,5% это 200000 человек возможно зараженных.
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нє совсєм так, не всі українці їздять по паріжам.
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Не всі, але як ніде багато на заробітках за кордоном, тому вважаю що ще більше.
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твоя арифметика не верная, потому что обычный человек- не депутат , у него намного меньше контактов и он не шастает по заграницам и не тусуется с мажорами, которые эту заразу сюда тащат.
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А тепер уявіть, якщо карантин з непрацюючими підприємствами буде продовжуватися два місяці?
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Ви маєте рацію і вже запитував, чому держава не вважає за доцільне взяти на себе виплату відсотків по кредитах.
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та шо там відсотки. хай вже й кредит сплатить. і не один.
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Тоді ніякий карантин не спасе, тим більше такий безголовий.
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чесно кажучи можете засунути фінанси в одне місце
США це вже поняли випустили Держоблігації і продали для ФРС та скоро роздадуть людям по 1000 $ і це тільки початок

Ви ще не зрозуміли COVID-19 Це смерть, і буде вона косити допоки ви не зрозумієте що
життя Людини ЦЕ НАЙВИЩИЙ НЕРУШИМИЙ ПРІОРИТЕТ а все інше матеріальне то ***....я
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США з Україною порівнюєте? У нас нема що засновувати у дупу. Зрозуміло?
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Ну то

визначтеся що для вас важливіше Бабло-Майно чи Люди?

Бабло створюють Люди, чи Людей створює Бабло?
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Это слишком оптимистичный сценарий.
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Можливо, я не остання інстанція: за що купив -- за те продав, даруйте, якщо щось не так.
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невеликий сніговий комочок який рушив з вершини гори....
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похоже, начинают мухлевать с данными. до сегодня отчёт за прошедшие сутки были около 10и вечера. сёдня первый сбой. из той последовательности числа заболевших ранее, на сегодня усреднённое значение должно быть не менее 90, при условии, что колличество тестов за сутки останется прежним.
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>похоже, начинают мухлевать с данными.


A куда им деваться ? Их же повесят, если афёра окончательно вскроется.
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На нарадах медики б'ють тривогу і готуються до апокаліпсису.
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им дали установку, не перешагивать психологический барьер в 100 чел. а когда перешагнут, будут умножать 100, 1000, 10000 ...
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В отличие от Исландии, где было проведено полное тестирование населения, у нас в Украине тестируются только депутаты. Они будут тестированы повторно, после обнаружения вируса еще у одного из депутатов. Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6763 Если все пойдет таким образом, то все тесты как раз и уйдут на контроль здоровья «слуг»... Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3925
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А в это время, в параллельной галактике :

На авиабазу ВВС под Римом прибыл 12-й самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России, прибыли российские военные специалисты, оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
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Есть слухи что путинский режим эвакуирует золото-брильянты.
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Испания один из лидеров по зараженности.Почему парашенка не самоизолировался?
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Oго. Срочно нужен комендантский час, массовые аресты короновироносителей, а МВД должно получить диктаторские полномочия.
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