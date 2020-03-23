 Предварительно есть информация о 10 новых случаях коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ICTV., информирует Цензор.НЕТ.
"В понедельник поступила информация о 10 новых случая коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", - сказал Ляшко.
Напоминаем по состоянию на 10:00 23 марта в Украине было 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.
США це вже поняли випустили Держоблігації і продали для ФРС та скоро роздадуть людям по 1000 $ і це тільки початок
Ви ще не зрозуміли COVID-19 Це смерть, і буде вона косити допоки ви не зрозумієте що
життя Людини ЦЕ НАЙВИЩИЙ НЕРУШИМИЙ ПРІОРИТЕТ а все інше матеріальне то ***....я
визначтеся що для вас важливіше Бабло-Майно чи Люди?
Бабло створюють Люди, чи Людей створює Бабло?
A куда им деваться ? Их же повесят, если афёра окончательно вскроется.
На авиабазу ВВС под Римом прибыл 12-й самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России, прибыли российские военные специалисты, оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.