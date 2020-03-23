 Предварительно есть информация о 10 новых случаях коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ICTV., информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник поступила информация о 10 новых случая коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", - сказал Ляшко.

Также смотрите: Все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Напоминаем по состоянию на 10:00 23 марта в Украине было 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.