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 Не выходить из дома без уважительной причины и не собираться более двух человек, - в Великобритании ужесточают карантин

С вечера 23 марта в Великобритании запрещают выходить из дома без уважительной причины и собираться более двух человек.

Об этом заявил в телевизионном обращении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"С сегодняшнего вечера я вынужден дать британцам четкое указание - оставаться дома", - сказал Джонсон в обращении.

Он перечислил основания, по которым разрешается выходить из дома:

  • поход в магазин, но только за товарами первой необходимости и как можно реже;
  • одна форма физической активности в день, например пробежка, прогулка (самостоятельно или с членами семьи);
  • любая медицинская потребность, например, оказание первой помощи;
  • посещения работы и возвращения с нее домой, но только в случае крайней необходимости и если ее нельзя выполнять удаленно.

Будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, а также библиотеки, детские и спортивные площадки, места богослужения и тому подобное. Открытыми останутся только парки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, - премьер Великобритании Джонсон

В Великобритании запрещают также собрание более двух людей, если только они не являются членами одной семьи, и все мероприятия вроде свадеб и крещений - за исключением похорон. 

Указанные ограничения продлятся минимум три недели (то есть до 13 апреля) и после этого могут быть сняты, изменены или продлены, объяснил британский премьер. Конролировать ограничения будет британская полиция

Кроме того, 7500 врачей согласились вернуться с пенсии для работы в Национальной службе здравоохранения Великобритании на время борьбы с коронавирусом.

Читайте также: Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится, - премьер Великобритании Джонсон призвал готовиться к распространению коронавируса

По последним данным в стране инфицированы 6 650 человек, из них 335 умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3183758
 
 
 Топ комментарии
 
Харьков - надпись на продуктовом магазине - Без масок вход запрещен. Не более 2 х человек
Рядом аптека - на которой надпись - масок нет, без масок вход воспрещен!
Зеленский, дибил, где маски! ссука ты гундосящая!
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Чехи - маски в магазинах раздаются бесплатно! Польша - Маски раздаются бесплатно! Испания - всех, у кого доход маленький - развозка продуктов - 10 банок тунца, 10 пачек макарон, 5 кг муки, яблоки, апельсины - витаминный набор, плюс 200 евро на счет и 6 масок на семью!.Знакомую пенсионерку оштрафовали в Испании на 1800 евро за то что вышла на улицу без маски .... выгулять собаку
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Все то же самое - в Германии. Из магазинов - только продуктовые и аптеки, рестораны и кафе - только на вынос. Но никто общественный транспорт не останавливает и маски на рожи напяливать не заставляет.
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Харьков - надпись на продуктовом магазине - Без масок вход запрещен. Не более 2 х человек
Рядом аптека - на которой надпись - масок нет, без масок вход воспрещен!
Зеленский, дибил, где маски! ***** ты гундосящая!
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Чехи - маски в магазинах раздаются бесплатно! Польша - Маски раздаются бесплатно! Испания - всех, у кого доход маленький - развозка продуктов - 10 банок тунца, 10 пачек макарон, 5 кг муки, яблоки, апельсины - витаминный набор, плюс 200 евро на счет и 6 масок на семью!.Знакомую пенсионерку оштрафовали в Испании на 1800 евро за то что вышла на улицу без маски .... выгулять собаку
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А эти все ждут халявы. Колбасы по 2.20 не будет, алё Не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб, - у Великій Британії посилюють карантин - Цензор.НЕТ 7479
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Слышу голос разума.
Полностью и всецело солидарен с Вашей оценкой профпригодности этой власти.
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Если ты не понимаешь чем отличаются разумные меры и попытка мешать людям жить как это у нас то тебе не объяснить.
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Все то же самое - в Германии. Из магазинов - только продуктовые и аптеки, рестораны и кафе - только на вынос. Но никто общественный транспорт не останавливает и маски на рожи напяливать не заставляет.
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Поглядим что будет спустя пару тысяч жмуров.
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В эти сложные дни настроение вам поправит комментарий вот этого простого, но почти образцового русского дебила по имени Ян Царёв, цитирую без малейших изменений:
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Рубль упал так как нефть упала, а нефть упала ибо провительство России обрушила нефтяные компании мира скинув дишовую нефть на рынок. Если американским компаниям нужно было 40$ потратить на добычю барреля нефти то им как минимум нужно хотя-бы за 50$ продать её. Но нефть на уровне 10-30$ стоит. Тем самым уничтожим американские нефте-добываюшие компани. И тем самым сковав американскую економику. Ибо она построена на потреблении нефти. И ктоб подумал, тип нефть дешевле и можно покупать болие дёшево. Но не тут то было американцам нефть русские не продадут. А орбской нефти американцам не. Хватит. Кароче говоря паден е цен на нефть это ответочка за санкции. Ибо России продежитса так 6 лет по запасам валюты. А США раньше обвалятса просто.
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Конец цитаты.
))))))))))))))
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Несложная арифметика. В Верховной Раде 423 депутата. 2-3 из них заразились коронавирусом. Что примерно 0,5 %. В Украине ~40млн. человек. 0,5% это 200000 человек возможно зараженных.
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А у нас транспорт остановили и не дают добраться на работу!
Чтобы помучились, а то пандемии они не боятся, заработать на жратву хотят.
Сидите и бойтесь! А как еда закончится, так еще ЧП введут, чтобы и не рыпались...
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Надо же как быстро. Только вчера читала про 4 млн, сегодня уже 15
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Британцы проснулись, увидели стремительно надвигающийся результат их пофуизма и очень резко зачесали репу.
Поздновато.
Сегодня купил пачку парацетамола и витамины. Если эпидемия расширится - а вероятность высокая, тяжелыми больными переполнено будет всё и лечиться надо будет дома. Поскольку коронавирусная инфекция пока фактически не лечится, то всё, что досиупно, это парацетамол от температуры выше 39, и витамины всё время. И надеяться на крепкий организм.
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Ой, а шо такое? А как же коллективный иммунитет?
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Могу сказать пресса - она на западе левацкая и распинает политиков за с вскукареками "мы все умрем и власти ничего не делают" - а вообще элиты выродились, идиократия на марше ...
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Неужели Джонсон готовится продать англицкую землю? Да еще и имя какое - Борис. Явный огенд ******* Не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб, - у Великій Британії посилюють карантин - Цензор.НЕТ 4971
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Схаменулися ... Порахували, що =нічогонеробіння= обернеться 70 000 смертей - то вирішили вжити якихось заходів.
В Канаді за неповну ще добу кількість хворих збільшилася на 619 чоловік = 2 091
Квебек тепер на сумному 1-му місці за ніч (були четвертими після Брит. Колумбії, Альберти та Онтаріо) = 628. Тому завтра опівночі закриваються всі неважливі підприємства та бізнеси, опубліковано список тих секторів, які є критичними для забезпечення життєдіяльності. Всім іншим виходити з дому заборонено.
Двоє поліцейських захворіли, але вони вернулися з-за кордону.
Нам зробили трохи послаблення з паркінгом.
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