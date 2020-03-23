 Не выходить из дома без уважительной причины и не собираться более двух человек, - в Великобритании ужесточают карантин

Об этом заявил в телевизионном обращении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"С сегодняшнего вечера я вынужден дать британцам четкое указание - оставаться дома", - сказал Джонсон в обращении.
Он перечислил основания, по которым разрешается выходить из дома:
- поход в магазин, но только за товарами первой необходимости и как можно реже;
- одна форма физической активности в день, например пробежка, прогулка (самостоятельно или с членами семьи);
- любая медицинская потребность, например, оказание первой помощи;
- посещения работы и возвращения с нее домой, но только в случае крайней необходимости и если ее нельзя выполнять удаленно.
Будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, а также библиотеки, детские и спортивные площадки, места богослужения и тому подобное. Открытыми останутся только парки.
В Великобритании запрещают также собрание более двух людей, если только они не являются членами одной семьи, и все мероприятия вроде свадеб и крещений - за исключением похорон.
Указанные ограничения продлятся минимум три недели (то есть до 13 апреля) и после этого могут быть сняты, изменены или продлены, объяснил британский премьер. Конролировать ограничения будет британская полиция
Кроме того, 7500 врачей согласились вернуться с пенсии для работы в Национальной службе здравоохранения Великобритании на время борьбы с коронавирусом.
По последним данным в стране инфицированы 6 650 человек, из них 335 умерли.
Рядом аптека - на которой надпись - масок нет, без масок вход воспрещен!
Зеленский, дибил, где маски! ***** ты гундосящая!
Полностью и всецело солидарен с Вашей оценкой профпригодности этой власти.
------------
Рубль упал так как нефть упала, а нефть упала ибо провительство России обрушила нефтяные компании мира скинув дишовую нефть на рынок. Если американским компаниям нужно было 40$ потратить на добычю барреля нефти то им как минимум нужно хотя-бы за 50$ продать её. Но нефть на уровне 10-30$ стоит. Тем самым уничтожим американские нефте-добываюшие компани. И тем самым сковав американскую економику. Ибо она построена на потреблении нефти. И ктоб подумал, тип нефть дешевле и можно покупать болие дёшево. Но не тут то было американцам нефть русские не продадут. А орбской нефти американцам не. Хватит. Кароче говоря паден е цен на нефть это ответочка за санкции. Ибо России продежитса так 6 лет по запасам валюты. А США раньше обвалятса просто.
---------
Конец цитаты.
))))))))))))))
Чтобы помучились, а то пандемии они не боятся, заработать на жратву хотят.
Сидите и бойтесь! А как еда закончится, так еще ЧП введут, чтобы и не рыпались...
Поздновато.
Сегодня купил пачку парацетамола и витамины. Если эпидемия расширится - а вероятность высокая, тяжелыми больными переполнено будет всё и лечиться надо будет дома. Поскольку коронавирусная инфекция пока фактически не лечится, то всё, что досиупно, это парацетамол от температуры выше 39, и витамины всё время. И надеяться на крепкий организм.
В Канаді за неповну ще добу кількість хворих збільшилася на 619 чоловік = 2 091
Квебек тепер на сумному 1-му місці за ніч (були четвертими після Брит. Колумбії, Альберти та Онтаріо) = 628. Тому завтра опівночі закриваються всі неважливі підприємства та бізнеси, опубліковано список тих секторів, які є критичними для забезпечення життєдіяльності. Всім іншим виходити з дому заборонено.
Двоє поліцейських захворіли, але вони вернулися з-за кордону.
Нам зробили трохи послаблення з паркінгом.