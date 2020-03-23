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 Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек, - университет Хопкинса

Уже 100 885 человек, заразившихся коронавирусом в разных странах, выздоровели.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник сайт университета Джонса Хопкинса.

Почти 60 тыс. выздоровлений приходится на китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение инфекции. На втором месте - Иран с 8 376 поправившимися, за ним следует Италия, где переболели коронавирусом и выздоровели 7 432 человека.

Всего в мире зарегистрировано 372 563 случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 21:20 по киевскому времени количество умерших пациентов с коронавирусом в мире составило 16 381 человека.

Первое место по числу зарегистрированных случаев коронавируса все еще занимает Китай с 81 496 заболевшим, за ним следует Италия с 63 927 случаями, на третьем месте США с 41 511 случаями. Более 33 тыс. случаев зарегистрировано в Испании, более 28 тыс. в Германии и более 23 тыс. в Иране.

По числу умерших первое место занимает Италия, там умерли 6 077 пациентов с коронавирусом. На втором месте провинция Хубэй с 3 152 смертями. Более 2,2 тыс. смертей в Испании, более 1,8 - в Иране и почти 900 - во Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав должен обнародовать сравнительные данные о смертях от пневмонии за первые месяцы этого и прошлого года, - бизнесмен Давиденко

Источник: https://censor.net.ua/n3183756
 
 
 Топ комментарии
 
Все буде добре. Всім здоров'я.
Слава Україні.
Смерть ворогам(зрозуміли про кого я)
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Судя по падению рейтинга зебила с 73% до 15-17% в Украине от вируса зебилизма вылечилось примерно 10 млн. человек. Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 2909
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Не факт, що зєбіли не оберуть ще більш нікчемного але більш язикатого наступного разу. Від них порозуміння чекати це ... занадто оптимістично. Ознак розуму там або розвитку на даний момент в зєбілів не помічено.
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Все буде добре. Всім здоров'я.
Слава Україні.
Смерть ворогам(зрозуміли про кого я)
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Несмотря на угрозу коронавируса и бойкот оппозиции, 22 марта в Гвинее был проведен конституционный референдум,
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«21.03.20. Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда.»
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На этом кипише , не стоящего наших нервов, кто то очень хорошо нагреет руки! В ЕС те же проблемы, то же обеспечение и то же лечение что и у нас! Большинство лечиться дома в легкой стадии. Без паники!
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Судя по падению рейтинга зебила с 73% до 15-17% в Украине от вируса зебилизма вылечилось примерно 10 млн. человек. Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 2909
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Після закінчення епідемії буде ще менше.
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Не факт, що зєбіли не оберуть ще більш нікчемного але більш язикатого наступного разу. Від них порозуміння чекати це ... занадто оптимістично. Ознак розуму там або розвитку на даний момент в зєбілів не помічено.
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Все можливо, але обрання Зе було схемою, яка закінчується. Нової схеми у них нема, бо зараз на це необхідно і мільярди. Шанси обрати порядну людину є.
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Шанси є, але нарід обере ОПЗЖ з Медведчуком у голові, Нажаль
☹️
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Хотелось бы побольше кипиша, чтобы после испуга власть не продолжила сливать медицину!
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Медична рефома почала рушитись ще за Супрун ! P.S. Не ЗЕбіл !
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Він не тільки її не відмінив, а повністю перекрутив на свій зелений лад.
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А наряду с этим средняя смертность от этого вируса в мире выросла до 4,4%
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У вируса нашли уже сорок мутаций. И это одни исландцы. Какая мутация тебе попадет, то другие шансы.
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Как Вы считаете, что смертность 4-5%?
372563 заболели, 100885 выздоровели, 16381 умерли
А что делают оставшиеся 255297 человек? Правильно - все еще болеют. И сколько из них еще умрет? Наверное такая же доля, как при выздоровлении 100885 человек. Т.е. еще 35663 человека. Всего 52044 из 372563 заболевших. А это 14%.
Такая вот математика эпидемии.
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Звичайно, що частина одужає. При цьому бронхіти і запалення легенів обов'язково мають рецедиви. Наступний вірус може їх добити.
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хорошо чтобы выздоровели все остальные
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НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине могут заразиться более 22 млн человек. Источник: https://censor.net.ua/n3183329
Всего в мире зарегистрировано 372 563 случая заболевания коронавирусом. Источник: https://censor.net.ua/n3183756
Пошла я спать. Когда за 17-й милион перевалит - разбудите.
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Невже нас знову взули із черговим грипом?
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