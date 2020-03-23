 Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек, - университет Хопкинса

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник сайт университета Джонса Хопкинса.
Почти 60 тыс. выздоровлений приходится на китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение инфекции. На втором месте - Иран с 8 376 поправившимися, за ним следует Италия, где переболели коронавирусом и выздоровели 7 432 человека.
Всего в мире зарегистрировано 372 563 случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 21:20 по киевскому времени количество умерших пациентов с коронавирусом в мире составило 16 381 человека.
Первое место по числу зарегистрированных случаев коронавируса все еще занимает Китай с 81 496 заболевшим, за ним следует Италия с 63 927 случаями, на третьем месте США с 41 511 случаями. Более 33 тыс. случаев зарегистрировано в Испании, более 28 тыс. в Германии и более 23 тыс. в Иране.
По числу умерших первое место занимает Италия, там умерли 6 077 пациентов с коронавирусом. На втором месте провинция Хубэй с 3 152 смертями. Более 2,2 тыс. смертей в Испании, более 1,8 - в Иране и почти 900 - во Франции.
Слава Україні.
Смерть ворогам(зрозуміли про кого я)
☹️
372563 заболели, 100885 выздоровели, 16381 умерли
А что делают оставшиеся 255297 человек? Правильно - все еще болеют. И сколько из них еще умрет? Наверное такая же доля, как при выздоровлении 100885 человек. Т.е. еще 35663 человека. Всего 52044 из 372563 заболевших. А это 14%.
Такая вот математика эпидемии.
Всего в мире зарегистрировано 372 563 случая заболевания коронавирусом. Источник: https://censor.net.ua/n3183756
Пошла я спать. Когда за 17-й милион перевалит - разбудите.