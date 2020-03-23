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 Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил медицинских работников за работу по борьбе с распространением коронавируса, отметив, что украинская медицина держится на профессиональных и самоотверженных людях, а также военнослужащих за службу и защиту государства на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Хочется говорить и отмечать тех, кто работает самоотверженно и без отдыха. Я искренне благодарю каждого украинского медика. Сегодня вы - наши супергерои. Она (медицина) держится, имея самое ценное. Это - люди. Это наши украинские медики", – заявил Зеленский в видеообращении.

Президент призвал украинцев оставаться дома, чтобы минимизировать количество заболевающих коронавирусом и оградить врачей от выбора, кого лечить.

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"Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе от переутомления и будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране - оставайтесь дома", - призвал Зеленский.

Также глава государства отметил службу украинских военных на востоке страны.

"Сегодня все информационное пространство заполнено темой коронавируса. Но защита Украины остается нашим приоритетом. Спасибо украинским бойцам, которые продолжают защищать Родину. Мы делаем все, чтобы Украина была здоровой. Вы делаете все, чтобы Украина – была", - сказал президент.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил украинских пограничников, которые одними из первых присоединились к сдерживанию распространения коронавируса в Украине.

"Они фактически находятся на новой "передовой" и ведут борьбу с невидимым врагом - коронавирусной инфекцией. Спасибо за службу", - подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183754
 
 
 Топ комментарии
 
Моральный урод, обеспечь медработников спецзащитой, иначе они все заболеют Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 8033
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Ця подяка буде реалізована у звільненні медиків з 1 квітня. Тобто це вже черговий день дурнів, які його обрали.
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Світла пам'ять, хлопці...
Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 8811
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Осталось всего два дня…Обратный отсчет украинской независимости продолжает тикать

https://www.youtube.com/watch?v=NMQTXa8pCaE
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Моральный урод, обеспечь медработников спецзащитой, иначе они все заболеют Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 8033
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Він їх звільняє з 1 квітня. Для прикладу: в Києві є лікарня швидкої допомоги, де звільнять 178 медика.
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Бенефіс у найвеличнішого. Три виходи на біс! Це таки визнання!
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Ця подяка буде реалізована у звільненні медиків з 1 квітня. Тобто це вже черговий день дурнів, які його обрали.
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ты не цирк этот устраивай, а объясни как такое г*но как глава укрпочты имеет зарплату в 2 млн/грн/мес, а медики - около 5 тыс. грн/мес??
При это средства защиты они должны закупать за свой счет????
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Ну вірно, в період між дурницями, потрібно дякувати людям, які охороняють ці дурниці. Язик без кісток.
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это голограмма....
поймите уже наконец, кто еще этого не понял...
марионетка серьезных людей, которая сама ничего не решает...
пишут речевки ей.... Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 2632
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Zеленский: я не гольій, 75 КИЛОграмма, мне 42, я не...
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уЗеленский - "Хочется говорить и отмечать тех, кто работает самоотверженно и без отдыха."
Зеленский поблагодарил украинских медработников за их борьбу с коронавирусом и военных за защиту государства на Донбассе - Цензор.НЕТ 7394
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Хрень на палочке, а протокол велит писать: "...глава государства..."
Огромная "благодарочка" одноклеточным зелебобам за эту хрень... Я всем вам, желудочным лоботрясам, кого знаю лично, буду долго напоминать...😬😬😬
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Це важка праця, але вибору нема і тому треба їм нагадувати що вони зробили.
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они ещё там что то и говорят...вони живут отдельно от государства...что они тут делают...?...ах да...мы сами их поставили туды...
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Ссылка на пресс-службу преЗедента☹️......., а сам преЗедент ХДЕ?!.....
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Блиннн.. я так и знал что с коронавируса торчат кацапские лапти !!!
Где завелась эта "корона"? - 16.09.2019 г. в новосибирском центре вирусологии "Вектор" произошёл взрыв.Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.На "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов. В 1970-1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него.Также на "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов - в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы и вирус лихорадки Эбола и т.д. ...
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Правление обоссанного клоуна войдет в историю государства и о нем напишут в учебниках для учащихся,как нельзя голосовать,чтобы не остаться на века обоссанными.
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