 Необходимости введения чрезвычайного положения в Украине пока нет, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире Свободы слова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Факти.
"В тех областях, где обнаруживают коронавирус, вводят режим чрезвычайной ситуации. Этого пока достаточно", - уверен премьер.
По его словам, чрезвычайное положение - это отдельное решение Кабмина, которое выносится на рассмотрение президенту, а затем его должен принять парламент.
Премьер отметил, что в Украине ситуация с коронавирусом умеренная, но никто не застрахован от другого развития событий.
Напомним, на фоне распространения коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких регионах Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что режим чрезвычайной ситуации нужно будет объявлять и в других.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко 20 марта заявил, что украинские власти готовы ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины, если коронавирус будет забирать сотни, или тысячи жизней украинцев.
23 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. Однако большинство фракций парламента выступает против этого.
Вчера в 06:19 ·
Пацієнтська спільнота об'єднується в боротьбі проти коронавірусу!
БФ "Пацієнти України" та активна пацієнтська спільнота починає координувати людей та компанії, що хочуть допомагати лікарям та пацієнтам протистояти коронавірусу.
Якщо ви великий бізнес, невеличка компанія або людина, яка хоче допомогти, то вам до нас!
Ми точно знаємо, в які лікарні і що саме потрібно.
👉Насамперед, це засоби індивідуального захисту. Сьогодні всі лікарі у всіх лікарнях України потребують її. Це і спеціальні костюми, маски, окуляри, рукавички. Індивідуальний захист слугує лікарю всього декілька годин, його потрібно багато разів змінювати. На сьогодні - це потреба №1.
👉Апарати штучної вентиляції легень. Ми розуміємо, що ця задача по плечу лише великому бізнесу. Тож ми готові брати на себе координацію між лікарнями, бізнесом та постачальниками.
Що ми вже зробили?
✅Перелік всіх засобів, потрібних для боротьби із коронавірусом (із технічними вимогами до них).
✅Перелік виробників/партнерів, у яких це все можна купувати. Ми шукаємо і нових партнерів, які мають потужності для вироблення/продажу всього необхідного.
Ми потребуємо допомоги:
🙏З розробкою простого сайту-візитки з потрібною інформацією;
🙏Волонтерів для опрацювання потреб медичних закладів на місцях.
📨Пишіть нам у приват на сторінку БФ "Пацієнти України" або на пошту alina.k@patients.org.ua.
Вкотре майбутнє країни у наших з вами руках. Давайте допоможемо лікарям і всім, хто буде боротися за своє життя!
И выживают те ,кто хочет добра всем ближним существам , в том числе и людям ,а не жрут глазами все вокруг.Вирус пошел на спад .Спокойствие .В Чернобыле его нет .Поэтому его не будет и в Киеве ,и в ценртальной Украине .Мысли ненависти на мои буквы сжигаются радиацией и эмоциями отрезвления виртуального мира ,который вы создали с приходом инета из мест который называют Адом . И возвращения сознания прошлого сметает уже все и вся ..
Мы не можем проиграть .Мы уже выиграли .
Помогаем всем ближним .Врагов нет осязаемых .Боятся нечего .Враг всего живого не ЖИВОЙ .
Враг всего живого Не ЖИВОЙ ...
Сила и краетура любви и эмпатии к миру и матушке Земле у нас ,а не у вируса .
Вирус это отброс тех мест ,котроые называют адом .
Он там опущенный сидит на параше .С Украины кстати пошло очищение от него ,а не с Китая .Китай молодец.Но он получил то ,что и пожелал ,и усрался .Но это не для всех ...
Враг всего живого Не ЖИВОЙ ...
.Мы уже выиграли .
Позади .. А жизнь ключом-вопросом бьет без сожалений.
И Ваш Бог живет в лучезарности луны и ваших устремлений
.
Позади .. А длинные ролевые игры и судьбы изнемождений ,
И в логове казуального бытия смелы и в череде слепых рождений
Позади..Выискивая странности у других, но без личных изменений
И Ему жалко жалости страстям и духу воплощений .
Позади.. Изменить неизменяемое - людской удел заплесневелый
И неугасимые-лампады-счастья-любящих-создания-монады -- ПОЗАДИ .
А где запятую ставить я - Вам дьявольски отдаМ ...
И дрожь тут не унять и взгляд ангела Земли порочный ,
И чувства наши вплетены в сознание пришельцам ,
И Архитектор-анти-Криатор избы - есть наш БОГ незваный ,
Путь пройден по Днепру и мы кстати там
Где раньше инопланетный разум не рад был вам
И в мере возбуждения вашим вещим снам
Мы там , на глубине страстей первичных насаждений .
В астрале времени - ментале вожделений.
Все просто - пассажи светлых изменений
Пред нами и посылы тайных зарождений
Видим мы не в первый раз наверное
А Украина наша в переходе изменений
Живем мы в бытие и видим ваше соглашение
Ведь парадигмы изменения - живое помутнение
Земной судьбы узоров тайны просвещение
Исчезновение злобы , где в правде упоение.
А инопланетные гребут Земельку наперебой толпой ,
Оставив нам ее опустошенной , но широкой и нагой.
Сей хитрый образ культа - Он со мной, с тобой
В могилу избавления хитро зазывает-навевает .
А риффовым потоком соблазнения предлагает
Забвение наитием толкает и их ломает
Толкает Он бежать , что бы грехи забрать
Туда , где обещал Всевышний дать и взять
Судьбы грехи , отчаянье вселенной децибелы, и сохранить
Сохранить ведь должен нас Он в переходе - не потерять
Источник радости добра и синевы печать
И пламень неземной на всех потоках преподносим
И Бог не оставит нас и ЗЛОСТНО не осудит
А мы умирающую гордость Вида Сохраним.
Комікс від Днєпрлєни: