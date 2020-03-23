 Необходимости введения чрезвычайного положения в Украине пока нет, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире Свободы слова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Факти.

"В тех областях, где обнаруживают коронавирус, вводят режим чрезвычайной ситуации. Этого пока достаточно", - уверен премьер.

По его словам, чрезвычайное положение - это отдельное решение Кабмина, которое выносится на рассмотрение президенту, а затем его должен принять парламент.

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Премьер отметил, что в Украине ситуация с коронавирусом умеренная, но никто не застрахован от другого развития событий.

Напомним, на фоне распространения коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких регионах Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что режим чрезвычайной ситуации нужно будет объявлять и в других.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко 20 марта заявил, что украинские власти готовы ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины, если коронавирус будет забирать сотни, или тысячи жизней украинцев.

23 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. Однако большинство фракций парламента выступает против этого.

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