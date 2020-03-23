 Трое поляков осуждены за поджог здания Общества венгерской культуры в Ужгороде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Речь идет об инциденте, который произошел 4 февраля 2018 года. Через несколько дней после поджога польские спецслужбы задержали трех поляков: Адриана Марглевского., Томаша Шимковяка. и Михала Прокоповича. Их обвинили в совершении преступления террористического характера, связанным с нанесением нацистских символов и поджогом дома, а Прокоповича также в финансировании этих действий и подстрекательстве к ним.

По словам польской прокуратуры, их действия имели целью "публично разжечь ненависть на национальной почве между украинцами и венграми", а также вызвать "подрыв политической системы Украины и углубить национальные разделения между украинцами и венграми".

Краковский районный суд признал обвиняемых виновными. Самое суровое наказание получил организатор акции - Прокопович. Его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 15 тыс. злотых.

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В свою очередь, Шимковяк. приговорен к году лишения свободы и штрафу 4 тыс. злотых. Марглевскому суд назначил два года ограничения свободы в виде выполнения общественных работ. Оба должны совместно оплатить "Обществу венгерской культуры Закарпатья" более 2 тыс. злотых возмещения.

Приговор суда в Кракове может быть обжалован.