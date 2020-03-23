 Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", - сказал Зеленский в видеообращении.
Глава государства призвал украинцев независимо от возраста не выходить на улицу без крайней необходимости.
"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим", - отметил он.
Зеленский отметил, что "даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом".
"Поэтому задача номер один - минимизировать распространение вируса", - подчеркнул президент.
Яна Супоровська
@YanaSuporovska 6 ч
Увага.
Люди з власним авто, які не були за кордоном минулі 4 тижні.
Приїдьте здати кров.
Ковід через переливання не передається.
Ситуація з кров'ю критична в усіх центрах.
Це дуже важливо.
За даними місцевого журналіста Віталія Глаголи, 21 та 22 березня жінка, відчувши, що почувається недобре, пішла у храм Московського патріархату, де попри заборони масового зібрання проводять служби.
Як наслідок, вона могла заразити сотні людей.
Ну не должны авторы уйти от наказания. Не по-Божески так было бы.
У людей из "общества верящих в плоскую землю" появился конкурент
А вот прививку от фейк-кампаний - типа горбачёвской "перестройки" - я получил давно, и урок усвоил чотко.
Но ведь было-то совсем не так ! Вот ты садишься играть за один стол с шулерами ? Кстати, загранпаспорта крепостным раздал вовсе не Меченый. Это сделал ***. Честь, хвала, и долгая благодарная память этому великому человеку.
РПЦ всегда пожалуста,ходите в церковь масово облизывайте иконы.
Вова, у тебя скучное лицо. тебе никто денег не даст
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Этот пастор тоже самое сказал......🙂
пишите ответы...
Колбаса по 2.20
@P22067877
·7 ч
Зеленский за месяц продал 10 млн масок. Сколько масок продаст Владимир, если дать ему еще 100 дней?