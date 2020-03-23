 Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", - сказал Зеленский в видеообращении.

Глава государства призвал украинцев независимо от возраста не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим", - отметил он.

Зеленский отметил, что "даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом".

"Поэтому задача номер один - минимизировать распространение вируса", - подчеркнул президент.





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