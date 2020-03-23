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 Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", - сказал Зеленский в видеообращении.

Глава государства призвал украинцев независимо от возраста не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим", - отметил он.

Зеленский отметил, что "даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом".

"Поэтому задача номер один - минимизировать распространение вируса", - подчеркнул президент.

Также читайте: УГКЦ позволила в условиях карантина в Украине не целовать иконы и смотреть трансляции богослужений дома

Источник: https://censor.net.ua/n3183750
 
 
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«Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.»
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Яна Супоровська

@YanaSuporovska 6 ч

Увага.
Люди з власним авто, які не були за кордоном минулі 4 тижні.
Приїдьте здати кров.
Ковід через переливання не передається.
Ситуація з кров'ю критична в усіх центрах.
Це дуже важливо.

Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан - Цензор.НЕТ 7316
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а тем временем в некотрые магазины в Харькове обьявления - без масок не входить.. Рядом с магазином аптека с обьявлением - масок нет, без масок не входить! это жесть!
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Це як в поліклініці об"ява на дверях кабінета лікаря - "Без бахил не заходити. Бахили - в кабінеті".
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В інфекційну лікарню Ужгорода з Мукачева терміново госпіталізували 68-річну жінку. Експрес-тест у неї підтвердив коронавірус, наразі це має підтвердити лабораторія.

За даними місцевого журналіста Віталія Глаголи, 21 та 22 березня жінка, відчувши, що почувається недобре, пішла у храм Московського патріархату, де попри заборони масового зібрання проводять служби.

Як наслідок, вона могла заразити сотні людей.
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Как она людей могла заразить если пошло в храм московского патриархата?
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тра, шоп її з лікарні до храму відпускали... єслі шо...
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Свірідович ну які луди можуть бути в храмі московского патріархату?
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в Мукачево есть храм московского патриархата?
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Я вам більше скажу, в Закарпатті більшість православних - рпц мп, як не дивно!
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У храмі там сотні фанатів РПЦ не набереться, люди могли бути по дорозі...
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Ну столько ті стоишь не все футболисті получают милион евро но и не все биологи 1800 Зеленський закликав глав церков проводити церковні богослужіння в режимі онлайн заради безпеки громадян - Цензор.НЕТ 6365
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Попы народ консервативный, они до последней бабки будут проводить службы.
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если эти попы - московские. ПЦУ перешло в онлайн, прихожане дома сидят, трансляцию службы смотрят.
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Всё же интересно: как эта "коронавирусная" афёра грохнется о земную твердь.
Ну не должны авторы уйти от наказания. Не по-Божески так было бы.
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Авторьі "короньі" уничтожают авторов "гибрида", не тратя даже патроньі.
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Великое дело сделали те кто изобрёл ЯО. Стало невозможно решать глобальные проблемы методом больших батальонов.
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Интересно как ты к прививкам относишься? Хотя нет, не интересно.

У людей из "общества верящих в плоскую землю" появился конкурент
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K прививкам от оспы, чумы, холеры, кори, полиомиелита - очень положительно отношусь.
А вот прививку от фейк-кампаний - типа горбачёвской "перестройки" - я получил давно, и урок усвоил чотко.
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А что не так с горбачевской перестройкой? Благодаря ей это говно, под названием совок развалился.
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Кидалово. Понимаешь, ко мне в телевизор пришёл шулер, и просто наи*пал меня. Ладно бы сказал сразу: ребята, проект закрывается; те кто конструировал космические межпланетные станции - больше не нужны, а если не хотят торговать Сникерсами - пусть учат английский и присматриваются где можно найти себе местечко в NASA.
Но ведь было-то совсем не так ! Вот ты садишься играть за один стол с шулерами ? Кстати, загранпаспорта крепостным раздал вовсе не Меченый. Это сделал ***. Честь, хвала, и долгая благодарная память этому великому человеку.
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От так послухаєш, і якщо IQ нижче 59, можеш подумати, що людина на своєму місці і робить роботу. Але якщо мізки на мічюсці і ти знаєш посадові обов'язки президента, то розумієш, що це все - прикриття кричущої некомпетентності і нерозуміння того, що тобі потрібно робити і чого ти не робиш.
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Якась ідіотська пропозиція. Церква у Ішака вже в смартфоні.
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Нет!
РПЦ всегда пожалуста,ходите в церковь масово облизывайте иконы.
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Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан - Цензор.НЕТ 8909

Вова, у тебя скучное лицо. тебе никто денег не даст
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Сегодня по ТВ показывали, как один пастор в Ирландии из-за вируса криативничает и мессу проводит на одной парковке=>все прихожане собрались в своих авто(!!!)🙂
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До речі, автокінотеатри в Києві ніби працюють - контакту між глядачами нема ж)
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контакту між глядачами нема ж(с)
----------------
Этот пастор тоже самое сказал......🙂
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а бабульки онлайн денежку переводить не умеют
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Ради безпеки громодян,йшов би ти з влади, разом з "новими мордами".
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зеленые!, - для вас задачка...
пишите ответы...




Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан - Цензор.НЕТ 4152 Колбаса по 2.20

@P22067877

·7 ч

Зеленский за месяц продал 10 млн масок. Сколько масок продаст Владимир, если дать ему еще 100 дней?
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Я зрозумів! Якщо щось трапляється, то найвеличніший звертається до сценаристів, щоб ті написали відповідний текст. Потім черга за режисерами, щоб зняти відосік... Але режисери не поспівають за зашкварами і тоді, надвечір, з'являється звернення пресслужби ОПи чи самого постраждалого. А на наступний день, десь після обід, з'являється і відосік, що знятий за 12 дублів. Зеленский призвал глав церквей проводить церковные богослужения в режиме онлайн ради безопасности граждан - Цензор.НЕТ 3809 Може най на стадіон вийде та зразу все розкаже, як у квітні минулого року? А глядачами най будуть ті десятки тисяч українців, що він повернув під час епідемії без обсервації чи карантину і в тих засобах індивідуального захисту, що пройшли через руки Радуцького
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О, це добра новина, бо в кремлі вже років 20 як перекриті...
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Не обязательно слушать Зелю и молитвы по бесовскому интернету. Прочитайте: кто правильно поймёт, тот обойдётся некоторое время без облизывания костей и целования досок.
Зеленський закликав глав церков проводити церковні богослужіння в режимі онлайн заради безпеки громадян - Цензор.НЕТ 9164
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