 Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он отметил: "Неделю назад я предложил Кабмину ввести доставку лекарств через операторов почтовой связи. За это время предложение прошла все необходимые процедуры и сегодня Правительство ее поддержало.
Это решение позволит в условиях карантина более удобно получать лекарственные средства. И одновременно уменьшит скопление людей в аптеках. В первую очередь, доставка на дом необходимо нашим бабушкам и дедушкам.
Наши близкие находятся в зоне риска. Доставка лекарств позволит минимизировать их контакты с другими гражданами".
Масок нет...спирта нет...перекиси нет...марли нет...парацетомола нет...
До этого президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок.
В инете сотни сайтов на которых продают лекарства и отправляют их Новой почтой куда угодно..
Но на закон власти кладут большой болт...так почему другие не должны на него класть аналогичный?
1. включить ноут,
2. загуглить лекарство,
3. добавить в корзину,
4. оформить заказ,
5. подтвердить что ты не робот
6. дождаться звонка менеджера и не умереть,
7. не умереть еще 1-2 дня пока курьер принесет лекарства.
Занавес.
Твартал 95 как собаки,все понимают а сказать немогут.
Думав що ідіота "нарад" не вибере? Вибрав!
В Україні інтелектуали не потрібні, тут потрібні "дУрні"!
В Словакии и Италии сделали дни в супермаркетах ДЛЯ пенсионеров - сеньоров , чтобы обезопасить их от вируса африканской