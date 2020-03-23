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 Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий

23 марта Кабмин Украины разрешил почтовым операторам доставлять лекарства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил: "Неделю назад я предложил Кабмину ввести доставку лекарств через операторов почтовой связи. За это время предложение прошла все необходимые процедуры и сегодня Правительство ее поддержало.

Это решение позволит в условиях карантина более удобно получать лекарственные средства. И одновременно уменьшит скопление людей в аптеках. В первую очередь, доставка на дом необходимо нашим бабушкам и дедушкам.

Наши близкие находятся в зоне риска. Доставка лекарств позволит минимизировать их контакты с другими гражданами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: с продавцами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения в период карантина

Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183745
 
   
 Топ комментарии
 
осталось бабушкам и дедушкам
1. включить ноут,
2. загуглить лекарство,
3. добавить в корзину,
4. оформить заказ,
5. подтвердить что ты не робот
6. дождаться звонка менеджера и не умереть,
7. не умереть еще 1-2 дня пока курьер принесет лекарства.
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ну ти красава. аж посмішка появилась перший раз за цілий день
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Цікаво а яку "зраду" в цій новині знайдуть петюнці-порохососіки?....... Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий - Цензор.НЕТ 3108
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Тупой ЗЕбобик,не все лекарства можно поставлять почтой,есть лекарства со строгим температурным режимом.ЗЕ дибилы у власти тупят,как и их избиратели.
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интересно ,где ты в этой новости про порохоботов прочитал? Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий - Цензор.НЕТ 8387или 47 хромосома подсказала?
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зрада така. якщо не вкажуть конкретні адреси і рахунки продавців то людей будуть кидати на гроші тисячами, так як зараз з квитками на проїзд. але в першому випадку ситуація гірша, бо йдеться про життя а не мандрівку
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А в аптеках тем временем шаром покати...
Масок нет...спирта нет...перекиси нет...марли нет...парацетомола нет...
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А ще є в наявності в Україні ліки, що можуть допомогти в цій халепі? Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий - Цензор.НЕТ 214
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Противовирусные средства есть только против вирусов гриппа и герпеса. И это все. Никаких лекарств от вирусных инфекций не существует.
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Дійсно, що проти вірусних інфекцій не існує ліків. Є лише ліки для підняття імунітету проти вірусів.
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США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией. Информацию об этом подтвердил американский министр энергетики Дэн Бруйетт изданию Bloomberg.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок.

Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий - Цензор.НЕТ 5935
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офигеваю, а когда было нельзя)))всегда такая практика была, да , как и доставка лекарств из аптеки, предстравляете)))))))))))))
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Это имитация бурной деятельности в турборежиме..
В инете сотни сайтов на которых продают лекарства и отправляют их Новой почтой куда угодно..
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По закону лекарство должен доставить курьер-провизор.
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По закону пенсию мне должны были проиндексировать 1 марта...и не только мне...
Но на закон власти кладут большой болт...так почему другие не должны на него класть аналогичный?
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Це так. Можуть і додому привезти. Тримайте, кому потрібно (не реклама): https://apteka911.com.ua/
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осталось бабушкам и дедушкам
1. включить ноут,
2. загуглить лекарство,
3. добавить в корзину,
4. оформить заказ,
5. подтвердить что ты не робот
6. дождаться звонка менеджера и не умереть,
7. не умереть еще 1-2 дня пока курьер принесет лекарства.
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И не мешало бы бабушкам с дедушками проверить актуальность базы обновлений антвируса в ноуте. А заодно и загрузить критические обновления Windows. Мало ли чего.
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Тут прикол вот в чем. Норму о запрете на доставку лекарств ввел Азаров непонятно зачем. Вроде была компания что шото покупают и собак травят. И все эти последовательно после Азарова даже и не думали эту норму отменять ибо быдло должно стоять а очередях. Но вот разрешили и это перемога до капец. Закончится и обратно гайку крутанут, не сомневайтесь.
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Таки да.
Твартал 95 как собаки,все понимают а сказать немогут.
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тю...падумаишь...вон на мацковии уже привитых от короновируса грузчиков завели.мабуть переболевших китайцев запустили бизнес делать Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий - Цензор.НЕТ 3135

Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий - Цензор.НЕТ 9818
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Незабаром підуть шмари, щеплені від СНІДу тощо...
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Зебилы, предлагаю вам заодно доставить по почте мозги.
Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий - Цензор.НЕТ 5863
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А маски из Китая через интернет слабо,что бы самолёт туда сюда не гонять.
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а в Украине тем временем усиленно проталкивают режим ЧП руками своих зеленых слуг...

Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий - Цензор.НЕТ 2975
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В ********* на носу референдум о бесмертии *****.Пока что карантин отменяеться.
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Де він був раніше?
Думав що ідіота "нарад" не вибере? Вибрав!
В Україні інтелектуали не потрібні, тут потрібні "дУрні"!
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Дурень, як на мене, найнебезпечніше створіння на Землі, бо тільки його не цікавлять наслідки його вчинків...
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Я особисто бачив чергу в аптеку, мабуть пускали по одній людині.
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Сеньеры .
В Словакии и Италии сделали дни в супермаркетах ДЛЯ пенсионеров - сеньоров , чтобы обезопасить их от вируса африканской
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Всім зеленоботам лікі та їжу по смартфону видавати.Вони того стоють. Кабмин Украины разрешил доставлять лекарства по почте, - Криклий - Цензор.НЕТ 5969
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Наконец-то додумались. Теперь осталось подождать пока аптеки прикрутят к своим сайтам интернет-магазины...
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Вже є ця послуга, але так виходить дорожче.
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Это правда, что в Украине Парацетамол в аптеках не купить?
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не правда, вчера купил без проблем...а от масок,спирта, глицерина и антисептика зась..
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