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 Никаких причин для паники нет, - СБУ подтверждает информацию об отсутствии COVID-19 у пассажиров поезда из Латвии и призывает не распространять фейки

Служба безопасности Украины в очередной раз призывает СМИ и граждан пользоваться информацией только официальных источников и не верить слухам.

В пресс-службе СБУ сообщили, что под вечер 23 марта со ссылкой на "анонимный источник в Службе" по Сети распространяли информацию о прибытии из Риги в Киев "инфицированного поезда" с украинцами, которых эвакуировали из Латвии, передает Цензор.НЕТ.

"Якобы у многих пассажиров зафиксировали высокую температуру и другие признаки заболевания коронавирусом. Единственной правдой в этой информации является то, что поезд действительно прибыл из Латвии. И он действительно привез домой наших соотечественников. Все пассажиры прошли температурный скрининг. Состояние пятерых вызвало дополнительные вопросы у медиков, поэтому им сделали экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Однако результаты экспресс-тестов - отрицательные. Все эвакуированные пассажиры подписали согласие на самоизоляцию, за ними будет установлен медико-санитарный надзор. В случае, если у кого из них появится подозрение на коронавирус, будут приняты все необходимые меры", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что никаких причин для паники нет.

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"Медики и соответствующие службы профессионально выполнили свою работу. Давайте докажем, что Украина не только не оставляет соотечественников в беде, но и способна вежливо встретить их на Родине", - подчеркнули в Службе.

Никаких причин для паники нет, - СБУ подтверждает информацию об отсутствии COVID-19 у пассажиров поезда из Латвии и призывает не распространять фейки 01

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Напомним, 23 марта в Киев прибыл поезд из Риги.  Позже в Минздраве сообщили, что все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке. Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Источник: https://censor.net.ua/n3183744
 
   
 Топ комментарии
 
и чем проверяли отсутствие причин для паники?
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та звичайно, ви ж з ними в АТБ завтра не будете скупатись, як більшість нас..
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и чем проверяли отсутствие причин для паники?
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Наявністю захисних масок в аптеках, Гигу, чим ще?
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Дело в том, что Кабмин не достоин доверия. Как-бы нелигитимный. Какократическое - оно официально нелигитимное.
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та звичайно, ви ж з ними в АТБ завтра не будете скупатись, як більшість нас..
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Завтра на АТБ у многих денег не будет, там цены растут каждый час😁😁😁
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СБУ, зовсім не всі в країні є зебіли. Никаких причин для паники нет, - СБУ подтверждает информацию об отсутствии COVID-19 у пассажиров поезда из Латвии и призывает не распространять фейки - Цензор.НЕТ 9553
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ну и отлично! поселите их (всех) на карантин на 2 недели... чтоб точно...железобетонно...
а то эти экспресс-тесты такие надежные...аж бррр
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все предыдущие дни, начиная с 12 марта, где-то в это время всегда была сводка по подтверждённым случаям за последние сутки, позволявшая проследить динамику и вычислить грубоусреднённое ожидаемое общее число инфицированных за следующие 24 часа. будет такая сёдня?
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Ясен перец- чего "паниковать"? Рас-----дячили все маски по миру. Маски, которые только украинцев "не спасают". В аптеках масок НЕТ. Каждый день свозят в Киев тысячи, среди которых больные и носители..... Выйти на улицу нельзя, опять таки потому что элементарно "масок нет"..... "Всё хорошо, прекрасная маркиза" (с)
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Это сказали люди, специализирующиеся на публичных дома...конечно верю! Никаких причин для паники нет, - СБУ подтверждает информацию об отсутствии COVID-19 у пассажиров поезда из Латвии и призывает не распространять фейки - Цензор.НЕТ 9748
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сбу рассказывает про ситуацию с вирусом, министр мвд рассказывает про экономику, министр здоровья требует ввести режим ЧС в стране. послушайте - вы там из шапки билетики тяните "какой ведомство ответит на этот вопрос"?
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Так бывает, когда каждый находится не на своем месте...
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Це кажуть ті,що профукали продаж масок за кордон.
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а еще профукали обязательную раздачу масок прибывающим - чтоб не меались потом в поисках - пересек границу - будь добр - одень маску!
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Зі скількома людьми кожен з тих, що приїхали, поспілкувався по дорозі до дому? Їх теж під нагляд? Чи може їх розвезли спеціальною розвозкою від НГ Авакова чи міноздоров? Соціальна служба привезла їм продукти та ліки? Нє? О! А може вони просто не дихали доки їхали додому, купляли продукти та ліки? Ну тоді все нормуль!
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З Китаю також не було. І з Італії, І.........................................
Нема корони і все!
Самі винні, нехрен шастать!!! ВО!
Головне зебіли готові до всього.
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ну, надеюсь прибывшим то хоть маски бесплатно выдали или только листик согласия?
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А зачем далеко ходить? У нас жд вокзал закрыт, а в нём есть комнаты отдыха. На всех может и не хватит, но всё же..
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А что стоит СБУ соврать, вернее сбрехать, чтоб народ не паниковал???
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Ага, просто так їх видворили з Латвії?
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Одним эшелоном больше, одним меньше, уже "какаяразница".
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