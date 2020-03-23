 На сегодня тест-систем для определения COVID-19 достаточно. Будем создавать мобильные лаборатории, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм канале СОVID-19 інфо.
В сообщении отмечается: "Министерство здравоохранения рассматривает вопрос создания дополнительных мобильных групп, которые будут подкреплены семейными врачами. Сначала консультации будут предоставляться в телефонном режиме, затем будет приниматься решение о выезде врачей на дом к пациенту для диагностики болезни с помощью тестов на коронавирусную болезнь, грипп или аденовирусная инфекция. По их результатам будет рассматриваться вопрос дальнейшего лечения и, в случае необходимости, госпитализации.
"Волноваться, что у нас не хватает тест-систем, не требуется. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом ", - сообщил заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- продати куплені в китайців в Україні за 700 млн. гривень.
Мы увидим результат того ,что ввели карантин через недели три.
В ближайшие три недели мы увидим реальных заболевших до карантина.
Выйдите на улицу , каждый пятый на улице уже кашляет,тоесть можно сделать вывод ,что те,что кашляют сейчас,подхватили вирус около 2 недель назад. Такого неделю назад не было!
А тепер посмотрите на график Италии.
Боже , помоги Украине и каждой семье.
За 3 місяці можна було переобладнати закинуті ангари розорених аеродромів або покинуті санаторії з профілакторіями під зони обсервації з інфекційними боксами, але та сама влада займалась законом про землю... Бо щоб щось обладнати - треба гроші, а в бюджеті діра! А от дерибан землі цю діру може закрити і влада буде біла та пухнаста...
Я в чомусь помиляюсь?
Вскрытие ЗЕбила показало что ЗЕбил умер от вскрытия!
Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua 2 ч
Налетай не скупись) По моему нашлись потерянные с 10 млн тесты
Скорей всего - все(!!!) будет зависеть только от сознательности граждан и особенно вернувшихся за последние дни в Украину. Если они не будут соблюдать элементарные «рекомендации» (карантин/гигиена и пр.), то будет много не хороших последствий........
Кстати во многих странах большая проблема - медперсонал=>после «наплыва» инфицированных, медперсонал работает на «износ».
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