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 На сегодня тест-систем для определения COVID-19 достаточно. Будем создавать мобильные лаборатории, - Ляшко

Сегодня в Украине достаточно тест-систем для диагностики коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм канале СОVID-19 інфо.

В сообщении отмечается: "Министерство здравоохранения рассматривает вопрос создания дополнительных мобильных групп, которые будут подкреплены семейными врачами. Сначала консультации будут предоставляться в телефонном режиме, затем будет приниматься решение о выезде врачей на дом к пациенту для диагностики болезни с помощью тестов на коронавирусную болезнь, грипп или аденовирусная инфекция. По их результатам будет рассматриваться вопрос дальнейшего лечения и, в случае необходимости, госпитализации.

"Волноваться, что у нас не хватает тест-систем, не требуется. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом ", - сообщил заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3183743
 
 
 Топ комментарии
 
Пишу з Києва. Транспорт не працює, підприємства закриті, гроші закінчуються, лікарів звільняють, планові операції припинені... Не слухайте тих, хто говорить, що влада щось зробила для покращання.
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наконец то свалите со своих хрупких плеч на крепкие плечи семейных врачей, зашибись.
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Так что получается нас первый раз за все время нае@али.
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...Продовження
- продати куплені в китайців в Україні за 700 млн. гривень.
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А у сімейних лікарів він запитував? Здається, що це чергова зебрехня Ємця.
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Пишу с Киева. Ребята ,хватит на власть гнать. По-моему , это самая адекватная реакция на то ,что начало происходить неделю назад в Италии.
Мы увидим результат того ,что ввели карантин через недели три.
В ближайшие три недели мы увидим реальных заболевших до карантина.
Выйдите на улицу , каждый пятый на улице уже кашляет,тоесть можно сделать вывод ,что те,что кашляют сейчас,подхватили вирус около 2 недель назад. Такого неделю назад не было!
А тепер посмотрите на график Италии.
Боже , помоги Украине и каждой семье.
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Пишу з Києва. Транспорт не працює, підприємства закриті, гроші закінчуються, лікарів звільняють, планові операції припинені... Не слухайте тих, хто говорить, що влада щось зробила для покращання.
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Привіт ! На сегодня тест-систем для определения COVID-19 достаточно. Будем создавать мобильные лаборатории, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7997
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привiт! В нас усе гарно. Робимо, здоровi.
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Заходьте до нас - поспілкуємось , якщо є час ... На сьогодні тест-систем для визначення COVID-19 достатньо. Будемо створювати мобільні лабораторії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2071
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Влада все робить правильно - вас треба тримати вдома , не важливо за яку ціну ...якщо в самих не вистачає розуму додержуватись карантину !
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А хто, крім влади, винний в такому стані? Мери? Голови ССББ? Голови сільради? Де стратегічний запас засобів індивідуального захисту? Радуцький це не влада? Гончарук (до березня) теж? Скалєцька, що самоусунулась від виконання обов'язків на 2 тижні в Санжари, теж не була при владі? РНБО, що кукарікнуло кілька разів і сдулось, теж не владою призначене було? На Пастора до сих пір лайно ллють за Крим, а тут все добре та кошерно. Може дати їм ще 100 днів?
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Звичайно, що саме влада винна у такому стані людей.
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Шукати зараз винного - це диструктив. Я знаю ,що за останні 2 тижні багато закуплено засобів ШВЛ. В Києві з 2 роддомів зробили один ,один повністю переробили в лікарню для лікування короновірусу. Та багато що. Влада готується. Наголошую на те,що вже кожен п'ятий кашляє.
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Ти головне не зникай та не змінюй нік після того, як цю владу голодні люди будуть грати пенделями.
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Людям, які хворіють відмовили у операціях. Ти це розумієш?
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Відмовили в планових операціях. Не дмаю,що в критичних.
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Так думайте, бо повно критичних операцій. Мені це точно відомо.
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я тут ні до чого. Я не відміняв, ми говоримо про короновірус
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Ми говоримо про дії влади. Ситуація в яку нас заганяють вже критична. Ви хоч це розумієте?
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Шукати винного в Голодоморі тридцятих років - це деструктив. Я знаю, що за 20-те сторіччя українці не зникли... Я правильно перефразував? Чи може жорсткіше: шукати винного в захопленні територій України та збитті МН17 - це деструктив. Я вірю, що колись час все поставить на свої місця...
За 3 місяці можна було переобладнати закинуті ангари розорених аеродромів або покинуті санаторії з профілакторіями під зони обсервації з інфекційними боксами, але та сама влада займалась законом про землю... Бо щоб щось обладнати - треба гроші, а в бюджеті діра! А от дерибан землі цю діру може закрити і влада буде біла та пухнаста...
Я в чомусь помиляюсь?
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100 відсотків правильно, але він продовжує вихваляти владу і не хоче бачити їхні злочини.
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Ви вважаєте що на владу наговорюють із-за карантину?! Так це не так. Цей карантин можливо і не потрібен був, якщо би влада була готова до епідемії яка почалася не з Італії а з Китаю. Що вони зробили не так повторюватись не стану, читайте статті аналізуйте. Я же вважаю що ці люди керувати країною не спроможні, продавати національні інтереси можуть, керувати не можу!
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На чемпионате Украины среди тугодумов победил коронавирус - все тугодумы вымерли.
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Поки не вимерли, але тугодуми вмиратимуть.
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Ага паталогоанатом поставит диагноз без диагноза никто не останется!
Вскрытие ЗЕбила показало что ЗЕбил умер от вскрытия!
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Це ті самі тести Made In China? Ню-ню... Радий буду помилятись, але дочекаємось результатів...
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Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua 2 ч

Налетай не скупись) По моему нашлись потерянные с 10 млн тесты

На сегодня тест-систем для определения COVID-19 достаточно. Будем создавать мобильные лаборатории, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1021
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Добре , що влада хочаб цього разу робить все правильно - епідемії можна запобігти , якщо діяти рішуче і швидко !
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Вопросик можно? А каким образом эти якобы тесты могут помочь в лечении или профилактике? Правильный ответ - никак, но быдло радуется - "Тесты подвезли!".
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Саме це бидло і обрало бидловладу, яка заганяє країну до дефолту та жебрацтва.
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Где кстати Порошенко? Обосранный сидит по колено в лайне на самоизоляции?
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NNN,
Скорей всего - все(!!!) будет зависеть только от сознательности граждан и особенно вернувшихся за последние дни в Украину. Если они не будут соблюдать элементарные «рекомендации» (карантин/гигиена и пр.), то будет много не хороших последствий........
Кстати во многих странах большая проблема - медперсонал=>после «наплыва» инфицированных, медперсонал работает на «износ».
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Цьому боту не поясните, бо він має дивну ненависть до України.
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Достаточно - это сколько? И на сколько дней? Военная тайна?
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Еще только будем... шел третий месяц информированности всей мировой общественности об эпидемии...
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