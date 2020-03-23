 На сегодня тест-систем для определения COVID-19 достаточно. Будем создавать мобильные лаборатории, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм канале СОVID-19 інфо.

В сообщении отмечается: "Министерство здравоохранения рассматривает вопрос создания дополнительных мобильных групп, которые будут подкреплены семейными врачами. Сначала консультации будут предоставляться в телефонном режиме, затем будет приниматься решение о выезде врачей на дом к пациенту для диагностики болезни с помощью тестов на коронавирусную болезнь, грипп или аденовирусная инфекция. По их результатам будет рассматриваться вопрос дальнейшего лечения и, в случае необходимости, госпитализации.

"Волноваться, что у нас не хватает тест-систем, не требуется. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает, чтобы никто не остался без тестирования или с неопределенным диагнозом ", - сообщил заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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