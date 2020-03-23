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 На Львовщине вводится режим чрезвычайной ситуации, - ОГА

На внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Комиссия определила текущее положение как "чрезвычайную ситуацию медико-биологического характера регионального уровня" и  приняла решение ввести на территории Львовской области чрезвычайную ситуацию с 00:01 24 марта 2020 г. 

"Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, мы должны помнить, что обеспечение людей средствами к существованию на нашей ответственности. Пока в стране не внедрено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе ", - подчеркнул председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львовской области 79 подозрений на коронавирус, 39 человек находятся в больнице, - ОГА

В рамках заседания также обсудили необходимость формирования перечня предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области..

Источник: https://censor.net.ua/n3183742
 
 
 Топ комментарии
 
а ничего что режим ВС и ЧП в стране или отдельных регионах вводится решением ВР с подачи президента?
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Месяц экономика подождет ,главное чтобы родители остались живы
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правильно.лучше перебздеть..чем не до....
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Повсюди у владі психопати - невротики. Але деякі там бажають на цьому нажитись.
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Ні..
просто Паска "на носі"..
І масове повернення заробітчан..
погостювати в родичів...Вони ж заскучили... На Львівщині запроваджується режим надзвичайної ситуації, - ОДА - Цензор.НЕТ 6544
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а ничего что режим ВС и ЧП в стране или отдельных регионах вводится решением ВР с подачи президента?
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Открывай букварь и учи буквы...речь идет о чрезвычайной ситуации!

...принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Львовской области. Источник: https://censor.net.ua/n3183742
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Наконец-то Урааааа. Молодцы ,давно пора На Львовщине вводится режим чрезвычайной ситуации, - ОГА - Цензор.НЕТ 17
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Пока в стране не внедрено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе ", а потом что хоть трава не расти.
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А то ,было бы как в Италии ,Такая большая пидемия ,что некому хоронить людей.Мертвых зажигают и хоронят как собак.( сказал один итальянский врач)
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Точно как в Италии? Там людям запретили собиратся... Умирают от скуки. Так само в Іспанії, це ж не німці...
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Месяц экономика подождет ,главное чтобы родители остались живы
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22 млн інфікованих в Україні.

Орієнтовні цифри МОЗ..

ДО появи вакцини..
дуже малоймовірно,що омине чиюсь родину...
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АЛе чому все -таки не варто йти "британським шляхом"..
Вилікуваних,безсимптомних 96,6 відсотків все одно отримають певні наслідки...
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Певні наслідки ми всі отримуємо щороку після кожного чергового грипу.
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Які такі "певні наслідки"? Конкретизуйте. Я за життя чим тільки не хворів, з того, чим зазвичай хворіють взимку. Й що, які я маю наслідки?)
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капєц тобі . Тепер ти коли небудь помреш.
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правильно.лучше перебздеть..чем не до....
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Ліпше налякатись як обісратись (народна мудрість)
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"Проводимо експеримент над країною": Економіст порівняв заходи з протидії COVID-19 в Україні і низці країн (інфографіка)
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/provodymo-eksperyment-nad-krainoiu-ekonomist-porivniav-zakhody-z-protydii-covid-19-v-ukraini-i-nyztsi-krain-infohrafika-320915.html
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Тому краще тут перестаратись ніж потім умитись кривавими слізьми.
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Цитатата из Илларионова на интервью Гордону о величайшем пианисте современности "...он не понимает чего он не понимает..."
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а донецкой и луганской обсласти не нежно?те кто с кацапией граничат?
на кацапии полный хаос.там даже никто не считает больных.
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в Донецькій ввели сьогодні, а от про Луганську не чутно
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Чи доживу я до того, коли народ введе цим ***** режим надзвичайної ситуації і розвішає корупціонерів на гілляках?
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...Під домашнім ''арештом''. -- Без вини, винуваті.
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зараз найгірша динаміка епідемії в США.
Знаєте.чому?

тому що у них "система охорони здоров"я" заставляє людей наковтатись пігулок і переносити хворобу "на ногах".

У даній ситуації ЦЕ НЕ ПРАЦЮЄ.
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яка на..ір "екогомічна діяльність" при неможливості доїзду на роботу ?
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Завтра главный зебил запретит вирус. УРА!
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