 На Львовщине вводится режим чрезвычайной ситуации, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
Комиссия определила текущее положение как "чрезвычайную ситуацию медико-биологического характера регионального уровня" и приняла решение ввести на территории Львовской области чрезвычайную ситуацию с 00:01 24 марта 2020 г.
"Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, мы должны помнить, что обеспечение людей средствами к существованию на нашей ответственности. Пока в стране не внедрено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе ", - подчеркнул председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
В рамках заседания также обсудили необходимость формирования перечня предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области..
просто Паска "на носі"..
І масове повернення заробітчан..
погостювати в родичів...Вони ж заскучили...
...принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Львовской области. Источник: https://censor.net.ua/n3183742
Орієнтовні цифри МОЗ..
ДО появи вакцини..
дуже малоймовірно,що омине чиюсь родину...
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АЛе чому все -таки не варто йти "британським шляхом"..
Вилікуваних,безсимптомних 96,6 відсотків все одно отримають певні наслідки...
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/provodymo-eksperyment-nad-krainoiu-ekonomist-porivniav-zakhody-z-protydii-covid-19-v-ukraini-i-nyztsi-krain-infohrafika-320915.html
на кацапии полный хаос.там даже никто не считает больных.
Знаєте.чому?
тому що у них "система охорони здоров"я" заставляє людей наковтатись пігулок і переносити хворобу "на ногах".
У даній ситуації ЦЕ НЕ ПРАЦЮЄ.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html