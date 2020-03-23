 Фракция и парламент не прекратят работу, хотя у "слуги народа" Горбенко выявили коронавирус, - нардеп СН Кравчук

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

Горбенко он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.

"Надо отметить, Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В этом сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - отметила она.

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По словам Кравчук, симптомы у Горбенко проявились только 19 марта.

"Круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался.

Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно - кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно - решаются именно так. Мы сделаем все, чтобы в такой сложной для всей страны ситуации у нас был дееспособный парламент, который будет законодательно обеспечивать борьбу страны с невидимым и коварным врагом.

Ко всем и к каждому обращаемся с призывом: берегите себя и оставайтесь дома. Сейчас это - самый действенный способ замедлить распространение болезни. Украинцы - нация, которая никогда не сдавалась. И сегодня нет причин начинать. Желаем и Руслану, и всем украинцам, которые сейчас лечатся от коронавируса, скорейшего выздоровления", - подытожила Кравчук.

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Напомним, 23 марта нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.

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