 Фракция и парламент не прекратят работу, хотя у "слуги народа" Горбенко выявили коронавирус, - нардеп СН Кравчук

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
Горбенко он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.
"Надо отметить, Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В этом сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - отметила она.
По словам Кравчук, симптомы у Горбенко проявились только 19 марта.
"Круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался.
Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно - кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно - решаются именно так. Мы сделаем все, чтобы в такой сложной для всей страны ситуации у нас был дееспособный парламент, который будет законодательно обеспечивать борьбу страны с невидимым и коварным врагом.
Ко всем и к каждому обращаемся с призывом: берегите себя и оставайтесь дома. Сейчас это - самый действенный способ замедлить распространение болезни. Украинцы - нация, которая никогда не сдавалась. И сегодня нет причин начинать. Желаем и Руслану, и всем украинцам, которые сейчас лечатся от коронавируса, скорейшего выздоровления", - подытожила Кравчук.
Напомним, 23 марта нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.
дєвчьонкі, я щаз расплачусь!
і сразу в карантін уйдут..
ОНИ - БОЛЬНЫЕ !
крестики на лоба ставить надоть чем-то...чтоб коронавирус не перепутал своих...
и не лип к чужим, без крестика...зеленого
через 2-3 дня возьмут второй
Ви, курви, краще прийміть закон про банківську діяльність, на якому наполягає (першочергово) МВФ, щоб той же Бєня не отримав назад (на шарка, звісно) "Приват"...
цигєль, цигєль!
https://youtu.be/XlOFekZNDTQ
https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322
"Украинский президент под давлением России соглашается вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны"
Vitalii Ovcharenko
@vital_ovchar
Сначала олигархи воруют наши налоги на «схематозах» и «решалочках», а теперь они прямо таки великие благодетели выделяющие грязные деньги через фонды собственного имени. Вся эта так называемая их помощь и кураторство областей - фундаментализация олигархата.
Для нас они выписывают жёсткие и определённые законы, а сами на свои же законы ложат хххй. Как такое понимать?
Ели есть прецедент заражения в ВР, то все должны пройти тесты и уйти на карантин. Ведь неизвестно скоко чертей этот чёрт мог заразить.
(Я не то шо шобы эта кодла прекратила работать и разъехалась бухать по своим замкам, а за то, шо если вы пишите законы, то и показывайте пример их исполнения)
двома групами експертів....
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