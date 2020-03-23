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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Фракция и парламент не прекратят работу, хотя у "слуги народа" Горбенко выявили коронавирус, - нардеп СН Кравчук

Сегодня у нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко выявлен коронавирус.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

Горбенко он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.

"Надо отметить, Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В этом сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук предложил в ближайшие два месяца проводить заседания Рады в режиме видеоконференций

По словам Кравчук, симптомы у Горбенко проявились только 19 марта.

"Круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался.

Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно - кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно - решаются именно так. Мы сделаем все, чтобы в такой сложной для всей страны ситуации у нас был дееспособный парламент, который будет законодательно обеспечивать борьбу страны с невидимым и коварным врагом.

Ко всем и к каждому обращаемся с призывом: берегите себя и оставайтесь дома. Сейчас это - самый действенный способ замедлить распространение болезни. Украинцы - нация, которая никогда не сдавалась. И сегодня нет причин начинать. Желаем и Руслану, и всем украинцам, которые сейчас лечатся от коронавируса, скорейшего выздоровления", - подытожила Кравчук.

Также читайте: "Специальные маски, очки, перчатки", - "слуга народа" Кравчук о внеочередном заседании Рады в условиях карантинаФракция и парламент не прекратят работу, хотя у слуги народа Горбенко выявили коронавирус, - нардеп СН Кравчук 01

Напомним, 23 марта нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.

Также читайте: "Специальные маски, очки, перчатки", - "слуга народа" Кравчук о внеочередном заседании Рады в условиях карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3183740
 
 
 Топ комментарии
 
шо,надо успеть сотворить окончательное предательство?
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В переводе на человеческий - пока не ушатают Украину полностью - не остановяца.
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Правильно, хай суки сидят пока все не заболеют, все равно больные на голову. Сидят дрочат в Раде и готовят вредительские законопроекты на деньги олигархов. УБЛЮДКИ.
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МАДРИД, 23 мар - Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.
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це самовідданість на грані подвигу
дєвчьонкі, я щаз расплачусь!
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шо,надо успеть сотворить окончательное предательство?
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вот тока зємлю продадут
і сразу в карантін уйдут..
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Так хотят раздерибанить землю Украины что даже вируса не бояца...герои не иначе..
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насколько легетимен ПАРЛАМЕНТ В ГОРЯЧКЕ ?

ОНИ - БОЛЬНЫЕ !
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Емец - это типичное зеленое алкоголизированное слабоумное животное. Там все такие.
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Якщо точніше, то він ригіанал - і цим все сказано... У Азірова ж міністром був!
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Пускай в областной больнице полечатся
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Ну вы батенька садист...в областной...мы ж не звери...пусть в районной больнице лечатся..
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та ладно вам издеваться - в сельской амбулатории - саме то!
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ёп...а хоть зелёнка есть????
крестики на лоба ставить надоть чем-то...чтоб коронавирус не перепутал своих...
и не лип к чужим, без крестика...зеленого
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Хороший пример остальным. Это не Меркель на карантине.
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кстати первый тест - отрицательный
через 2-3 дня возьмут второй
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Да, Меркель не больная, но контактировала с больным и ушла на карантин. А наши будут разносить заразу.
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им личные выгоды потерять страшнее мучительной смерти...
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Дерібан землі повинен закінчитись до дефолту, бо тоді Бєня не зможе все скупити...
Ви, курви, краще прийміть закон про банківську діяльність, на якому наполягає (першочергово) МВФ, щоб той же Бєня не отримав назад (на шарка, звісно) "Приват"...
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Не просто на шару, ты же понимаешь, что после (не дай бог) возврата привата, он подаст в суд на возмещение потерянного дохода и т.д., это мы будем платить, не зеля, а именно мы.
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Не пора ли уже самого Зебильчика проверить на вирус? Есть мнение, что к евреям вирусы особо любят прилипать. Нравятся им азиаты.
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В переводе на человеческий - пока не ушатают Украину полностью - не остановяца.
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аж страшно за них, ну просто сгорят на работе до тла.
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Хай кашляють. Треба ВРУ ізолювати, як японці ізолювали заразний лайнер Diamond Princess, який прибув заражати Японію.
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Не поможет. Они в отличии от пассажиров будут раскачивать корабль изнутри.
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Да изолировать всех депутатов, родственников, судьев, прокуроров вместе в раде - хай пчихают Фракция и парламент не прекратят работу, хотя у "слуги народа" Горбенко выявили коронавирус, - нардеп СН Кравчук - Цензор.НЕТ 3050
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Продовжуйте працювати, бо саме так ви швидше прийдете до нових парламентських виборів. Слухайте пісню про отряд, який нє замєтіл потужні бойца слуг одного народу.
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Borislav Bereza - "Я обвиняю Зеленского! ..... власти уже давно нет, а есть имитация?"

https://youtu.be/XlOFekZNDTQ


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Очень интересная деталь; Ермак в один и тот же день, 11.03.2020 года, подписал в Минске капитуляцию и купил Мерседес. Это как в "12-ть стульев", только наоборот - сначала "стулья", а потом деньги? Совпадение?


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Охрінєнно!!! "Киев признает сепаратистов Донбасса собеседниками"
"Украинский президент под давлением России соглашается вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны"
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Бориславе, на фоні стінки маєш бути не ти, а ЗЕБЕня !
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Это он тонко намекает на толстые обстоятельства.
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Слуги виявилися холуями одного народу.
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фракціі будут продолжать нх не дєлать, красти, і получать зарплату, матпомощь, на оздоровлєніє, за арєнду жилья.
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шоб вы там сцуки передохли все....., ну кроме патриотов Украины, разумеется......
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"Если нужно - кто-то из нас пойдет в изоляцию". Езжайте всем кагалом спецпоездом обратно в Трускавец. Только по прибытию надо вас там бетоном залить. Фракция и парламент не прекратят работу, хотя у "слуги народа" Горбенко выявили коронавирус, - нардеп СН Кравчук - Цензор.НЕТ 6422
Фракция и парламент не прекратят работу, хотя у "слуги народа" Горбенко выявили коронавирус, - нардеп СН Кравчук - Цензор.НЕТ 8973
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Ну и чем тебе "насолил" Трускавец? Уж лучше тогда в Тель-Авив?
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Vitalii Ovcharenko

@vital_ovchar


Сначала олигархи воруют наши налоги на «схематозах» и «решалочках», а теперь они прямо таки великие благодетели выделяющие грязные деньги через фонды собственного имени. Вся эта так называемая их помощь и кураторство областей - фундаментализация олигархата.
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А Бубу коли на карантин відправите? 17 березня він був присутній на позачерговому пленарному засіданні у Верховній Раді, а напередодні ввечері збирав слуг фракції, повідомлень про те, що Горбенко був на них відсутній не надходило.
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Дик Дубінський он ж розповів - після заяви Ємця, що він заражений, всі дружно пересрали і побігли провірятися - і ні в Зе, ні в Кабміну нема вірусу...
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Странные они какие-то.
Для нас они выписывают жёсткие и определённые законы, а сами на свои же законы ложат хххй. Как такое понимать?
Ели есть прецедент заражения в ВР, то все должны пройти тесты и уйти на карантин. Ведь неизвестно скоко чертей этот чёрт мог заразить.
(Я не то шо шобы эта кодла прекратила работать и разъехалась бухать по своим замкам, а за то, шо если вы пишите законы, то и показывайте пример их исполнения)
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Є підозра,що завтра не буде кворуму для відкриття Ради...
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зараз ведеться епідеміологічне розслідування

двома групами експертів....
Фракція і парламент не припинять роботу, хоча у "слуги народу" Горбенка виявили коронавірус, - нардеп СН Кравчук - Цензор.НЕТ 4589

2)
Фракція і парламент не припинять роботу, хоча у "слуги народу" Горбенка виявили коронавірус, - нардеп СН Кравчук - Цензор.НЕТ 7448
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Збирайтеся, засідайте і не забудьте розцілувати Разумкова, Арахамію, та один одного. Разом подолаєте коронавірус.
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А "фракция" и "парламент" одно и тоже?
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