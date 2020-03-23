 Второй случай коронавируса официально зафиксирован в Тернопольской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует в телеграме Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

На данный момент известно, что это житель Монастырисского района.

Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

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