 Коронавирус подтвердился у двух медсестер и полицейской, контактировавших с умершей от COVID-19 в Ивано-Франковске, - главный санврач области Савчук

Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Две медсестры, которые контактировали с мужем умершей от коронавируса жительницы Ивано-Франковщины, находятся в областной инфекционной больнице, где они и работали. Женщины лежат в изолированных боксах и проходят симптоматическое лечение.
Полицейская, которая опрашивала мужа умершей женщины, тоже - в инфекционной больнице. Ее мазок отправили на исследование в вирусологическую лабораторию.
У сына умершей заражения COVID-19 нет.
Состояние госпитализированного в одну из районных больниц священника - средней степени тяжести.
"Поступал отец с ОРВИ и гриппом, но поскольку симптоматика, по мнению медиков, была похожа на коронавирусную болезнь, взяли мазок, и сейчас он находится на исследовании в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МЗ Украины", - сообщил Руслан Савчук.
Напомним, женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, умерла в Ивано-Франковске 19 марта. С подозрением на коронавирус госпитализировали 15 горожан. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит ввести в Украине чрезвычайное положение.
Полицейская точно контактировала только с мужем умершей, опрашивала его...
А вот муж умершей является носителем короновируса, но у него нет никаких признаков вируса.
Нет температуры, нет кашля, нет насморка, итд... Фактически выглядит как здоровый. И проживёт ещё долго...
В том то и коварность этого короновируса, что большинство носителей этого вируса не болеют и не подозревают, что вирус у них есть.
Многие заболеют только потому, что нет никаких средств защиты! - Руководство страны - на мыло!!!
Колбаса по 2.20 @P22067877
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