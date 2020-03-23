 Коронавирус подтвердился у двух медсестер и полицейской, контактировавших с умершей от COVID-19 в Ивано-Франковске, - главный санврач области Савчук

Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Две медсестры, которые контактировали с мужем умершей от коронавируса жительницы Ивано-Франковщины, находятся в областной инфекционной больнице, где они и работали. Женщины лежат в изолированных боксах и проходят симптоматическое лечение.

Полицейская, которая опрашивала мужа умершей женщины, тоже - в инфекционной больнице. Ее мазок отправили на исследование в вирусологическую лабораторию.

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У сына умершей заражения COVID-19 нет.

Состояние госпитализированного в одну из районных больниц священника - средней степени тяжести.

"Поступал отец с ОРВИ и гриппом, но поскольку симптоматика, по мнению медиков, была похожа на коронавирусную болезнь, взяли мазок, и сейчас он находится на исследовании в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МЗ Украины", - сообщил Руслан Савчук.

Напомним, женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, умерла в Ивано-Франковске 19 марта. С подозрением на коронавирус госпитализировали 15 горожан. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит ввести в Украине чрезвычайное положение.

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