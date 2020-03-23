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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  2014  23
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 Коронавирус подтвердился у двух медсестер и полицейской, контактировавших с умершей от COVID-19 в Ивано-Франковске, - главный санврач области Савчук

По состоянию на 23 марта на исследование по коронавирусной инфекции в лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава отправлено 38 образцов биоматериала из Ивано-Франковской области, по пяти из них подтвердился COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Две медсестры, которые контактировали с мужем умершей от коронавируса жительницы Ивано-Франковщины, находятся в областной инфекционной больнице, где они и работали. Женщины лежат в изолированных боксах и проходят симптоматическое лечение.

Полицейская, которая опрашивала мужа умершей женщины, тоже - в инфекционной больнице. Ее мазок отправили на исследование в вирусологическую лабораторию.

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У сына умершей заражения COVID-19 нет.

Состояние госпитализированного в одну из районных больниц священника - средней степени тяжести.

"Поступал отец с ОРВИ и гриппом, но поскольку симптоматика, по мнению медиков, была похожа на коронавирусную болезнь, взяли мазок, и сейчас он находится на исследовании в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МЗ Украины", - сообщил Руслан Савчук.

Напомним, женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, умерла в Ивано-Франковске 19 марта. С подозрением на коронавирус госпитализировали 15 горожан. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит ввести в Украине чрезвычайное положение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183738
 
 
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неужто они были без средств защиты?! Неужто они не могли на больную нацепить, пришпандорить, приколотить, приклеить маску?!!!
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какую маску?? Все маски и распираторы зеленое кодло за бугор толкнуло
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Читайте внимательней новость... Не умершая заразила медсестёр и полицейскую, а её муж.
Полицейская точно контактировала только с мужем умершей, опрашивала его...
А вот муж умершей является носителем короновируса, но у него нет никаких признаков вируса.
Нет температуры, нет кашля, нет насморка, итд... Фактически выглядит как здоровый. И проживёт ещё долго...
В том то и коварность этого короновируса, что большинство носителей этого вируса не болеют и не подозревают, что вирус у них есть.
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А вы видите медсестру в повязке? эта повязка на смех курам! от вирусов нужны респираторы, а не прозрачная тряпочка! но у нас нет не только респираторов но и даже этих прозрачных тряпочек!
Многие заболеют только потому, что нет никаких средств защиты! - Руководство страны - на мыло!!!
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Какой цепкий вирус зеленый хоть понимает что натворил с поездами туристов?
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ЗЕ решил что украинцев слишком много. Решил хорошо проредить. А потом открыть границы и завести миллионы кацапов под предлогом улучшения демографии страны
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История повторяется точь в точь. Уже такое проходили не так давно. Только раньше украинцев голодом выморили а теперь вирусом травят
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Сейчас запрет с завтрашнего дня на вывоз спирта но не зерна.. проходили-то проходили, но уроком не послужило. Россия запретила вывз круп и зерна. Да и подготовка к посевной как бы идет вяленько - она вообще ведется? так, напоминаю!
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Я думаю, зеленский думает, как бы по хорошему *********, явно не такого президенства он ожидал
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Оно вообще не понятно, чего это чучело ожидало. За все время своего президентства не сделал ничего продуктивного, только хуже делает.
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Да уж, тут Порошенко явно предпочтительнее чем Зе. Управленец из Порошенко на пару порядков более опытный.
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Может у него такой план, людей уничтожить, а землю и территорию продать!
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мда... заболевших будет каждый день все больше и больше.
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тим паче з тим потягом який прибув сьогодні на вокзал, декількох швидка забрада, інших нелох розпустить по домах, а вони завтра в АТБ за пивасом...
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Безперечно. Бо у двох медсестер і поліцейської теж були контакти з іншими людьми. Ніх о одразу їх не ізольовував.
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Бл*** даже медперсонал заражается, который принимает меры защиты. Представьте теперь сколько зараженных в Украину заезжает в поездах и самолетах
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поражает то как за такой короткий промежуток времени научились распознавать вирус.
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для школьников на уроках математики нужно давать такие задачки

Колбаса по 2.20 @P22067877
Зеленский за месяц продал 10 млн масок. Сколько масок продаст Владимир, если дать ему еще 100 дней? (с)
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Де той Ляшко-Айболiт, зi cвоїми рекомендацiями? Тут шось люди не догоняют, як поводитись з "пришельцями"
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А сколько не контролируемых тысяч въехало в страну?
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говорят 300 тысяч, две недели назад, а уже может и миллион.
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пусть это прочитают те уроды которые вчера пацанов с автобуса заламывали. может дойдет дебилам что они не бессмертны и семьи их тоже. они же все те бацилы домой понесли, в семью, так сказать
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