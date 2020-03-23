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 У 5 украинцев, прибывших из Латвии было подозрение на коронваирус, которое не подтвердилось, - Минздрав

У пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, коронавируса не обнаружено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Минздрава Короновірус-ІНФО.

В сообщении отмечается: "Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке.

Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая

Источник: https://censor.net.ua/n3183737
 
 
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А добираться домой они будут на общественном транспорте!
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конечно же нет, будет митинг на площади во славу героев которые неимоверными усилиями без привлечения гос. средств вернули соотечественников.
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Писали что тесты завезли голимые, не такие как надо!
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5 сделали. а 595 отпустили без проверки. В итоге - все здоровы. Власть клоунов, это нечто
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У 5 украинцев, прибывших из Латвии было подозрение на коронваирус, которое не подтвердилось, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2495 Национальной безопасностью в Украине кто-нибудь занимается???
Скоро сюда свезут заразу со всей планеты ! У 5 украинцев, прибывших из Латвии было подозрение на коронваирус, которое не подтвердилось, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2495
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Это те у которых температура была под сорок? И куда вы их дели? Домой отправили?
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