 У 5 украинцев, прибывших из Латвии, было подозрение на коронавирус, которое не подтвердилось, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Минздрава Короновірус-ІНФО.
В сообщении отмечается: "Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке.
Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.
Все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор".
Скоро сюда свезут заразу со всей планеты !
Хань Лунь УН сообщает..
Какие тести просили -такие і "поставили"...
Но они определяют не вирус, а антитела на вирус, которые вырабатывает болеющий организм через 5-7 дней после появления симптомов.
цей фактор враховано при оцінці тестів..
Йдеться про те що деякі китайські тести зроблені китайцями на прохання замовника з НАЙДЕШЕВШИМИ реагентами(закупленими у фірм будматеріалів )
А допомогти медикам ні Бєня (відмовився, бо грошей нема), ні "квартал" так і не наважились - бідні вони. Так і хочеться їм порадити в Радуцького взять...
Впоследствии стало известно, что коронавирус ни у одного из пятерых «подозрительных» пассажиров поезда не обнаружили, тем не менее все пассажиры подписали согласие на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет установлен медико-санитарный надзор.