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Все про:Газ (9293) Нафтогаз (2876) Тарифы на газ (192) Шмыгаль Денис (138)

 Оптовая цена газа для населения на март снижена на 14%, - Шмыгаль

Оптовая цена на природный газ, который поставляется для нужд населения и производителей тепла, в марте будет снижена на 14%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что в марте 2020 г. оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закончила зиму с рекордными 15,8 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, - "Укртрансгаз"

"В условиях карантина и развертывания экономического кризиса, правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев. Оптовая цена на природный газ, которую правительство и Нафтогаз обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте: В марте цена на газ для населения снизится, - Нафтогаз

Источник: https://censor.net.ua/n3183736
 
   
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успокоил...теперь крематории не станут большой нагрузкой на бюджет
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Нефть рухнула с ней и газно нефть рухнула на 50% а вот газ для населения снизили на 14% а где остальные 36%. Где деньги Зин????
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Оптова знижена для облгазів. Тих, які другу платіжку за транспортування з космічними сумами малюють. Чи знизять приватні облгази роздрібні ціни - тут уже питання.
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Це добре.......
Але петюнці-порохосмоктальники і тут знайдуть "зраду".
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14% ?! Это какое то на*балово на фоне падения цен на энергоносители на мировых рынках!
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Благодетели хреновы. Просто пака этим идиотам везет. Мировая цена сейчас на 30-ти летних минимумах. Просто подставили цифры рынка в свою формулу. Ничего иного. А выдают как свою заслугу. ЗадолПали аферисты хреновы.
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas

Просто выбрать интервал 5 лет, например.
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