 На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC News Украина, собеседник Украинской правды
По данным BBC, в поезде обнаружили людей с повышенной температурой, поэтому оформление затянулось. Несколько пассажиров забрала карета скорой помощи.
Медики обследуют больных, основную часть пассажиров еще не выпустили. Всего в поезде, в состав которого входят 18 вагонов, по информации издания, находились около 600 человек.
25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г.
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.
Эпидемическая ситуация в ВР - около 30 депутатов могут быть инфицированы в контактной цепочке.
уверен, сейчас толпа зебилов по всей Украине - радуется и веселится
.ну есть же в Киеве или области хоть одно инфекционное отделение????
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
что посмотреть на карантине так сказать в тему