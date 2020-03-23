 На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC News Украина, собеседник Украинской правды

По данным BBC, в поезде обнаружили людей с повышенной температурой, поэтому оформление затянулось. Несколько пассажиров забрала карета скорой помощи.

Медики обследуют больных, основную часть пассажиров еще не выпустили. Всего в поезде, в состав которого входят 18 вагонов, по информации издания, находились около 600 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба



