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 На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая

На Центральном железнодорожном вокзале Киева уже несколько часов стоит поезд из Риги (Латвия). Пассажиров не выпускают, у некоторых температура, нескольких пассажиров забрала "скорая".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  BBC News Украина, собеседник Украинской правды

По данным BBC, в поезде обнаружили людей с повышенной температурой, поэтому оформление затянулось. Несколько пассажиров забрала карета скорой помощи.

Медики обследуют больных, основную часть пассажиров еще не выпустили. Всего в поезде, в состав которого входят 18 вагонов, по информации издания, находились около 600 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба

На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая 01
На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183732
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, вы хоть понимаете что вы натворили?
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Латыши вздохнули с облегчением. Облекчение им принёс сказочный дол..б Янелох.
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Таке враження, що 73,22% 21.04. 2019, зірвали джек -пот...
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23.03.2020 г.

25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г.
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало.

Эпидемическая ситуация в ВР - около 30 депутатов могут быть инфицированы в контактной цепочке.
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Зебилы, вы хоть понимаете что вы натворили?
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лозунг моники - "будет весело!"
уверен, сейчас толпа зебилов по всей Украине - радуется и веселится На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая - Цензор.НЕТ 1462
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Ну если быть честными, то такая же ситуация была бы при любом президенте.
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нє-є...от поз,їжджаються всі і тоді можна провести всеукраїнський перепис
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не, надо немного подождать. работы меньше будет На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая - Цензор.НЕТ 9690
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Латыши вздохнули с облегчением. Облекчение им принёс сказочный дол..б Янелох.
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Таке враження, що 73,22% 21.04. 2019, зірвали джек -пот...
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Всех на карантин в какой-нибудь санаторий или на военную базу.
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та на худой конец в инфекционное отделение..
.ну есть же в Киеве или области хоть одно инфекционное отделение????
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Походу, пора больницы строить из модулей!
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А шо, в Конча Заспе жилплощадь не позволяет?
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Кстати еще есть огромное Межигорье, и пару дач олигархов было бы вполне достаточно!
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👏👏👏 Це було б правильно. Але зебіли так не вміють. І вочевидь вже не навчається. Ілларіонов підтвердив. Щодо того, що своїх потрібно забирати - то воно ніби так. Але як на мене, краще і дешевше було б забезпечити їх певними сумами і попросити залишитись в цих країнах, де вони перебували хоча б до часу, поки пандемія піде на спад. Тоді ми не мали б ці кількадесят випадків, які нам забезпечили поверненці і це б не обернулся у кількасот інфікованих від них, яких ми отримаємо швидше за все. Не було б потреби у карантин і зупинені значної кількості виробництв, а отже значні втрати держб'юджету. Про смерті я вже мовчу.
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Ты предлагаешь за гос. счёт содержать в ЕС всех заробитчан, которые там потеряли работу? И всех туристов, которые там застряли? Я не знаю, если честно, может это и было бы выгоднее. И безопаснее. Я просто не знаю.
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Не заробітчан, а студентів і деяких туристів. Заробітчани мають за що жити. Всі мої знайомі, друзі, рідня у США, Іспанії, Італії, Чехії, Польщі залишились там. Хоча б тому, що знають, що медицина там краща та й зароблені гроші є. Повертали в основному тих, хто не мав за що там пересидіти.
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Та у всіх тих країн свого геморою повна дупа. Їм ще за нашими стежити? А як помре хтось, та родичі до суду звернуться? Воно їм потрібне все це? Відвезли б до посольств, а ті теж не гумові... Якось так вже, я гадаю...
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Не зовсім. Якщо віза відкрита, то ніхто нікого не виганяв би. Є міжнародне право та угоди.
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Краще їх на карантин в кабмін чи ОПу - результат кращий буде і їм, і решті України На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая - Цензор.НЕТ 5009
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Вокзали всі пусті, як гола хата... А їх чимало.
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это от волнения, просто увидели как Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
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Что ещё ожидать от зебилов... это геноцид
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болеешь - лечись, тебе в больницу, а не на поезд)
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Киев уже смело можно переименовывать в Нью Ломбардия
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Просто отвлечься от всеобъемлющего пиз..ца который творится в стране
что посмотреть на карантине так сказать в тему

На вокзале в Киеве в прибывшем из Риги поезде у нескольких людей высокая температура - пассажиров не выпускают, несколько человек увезла скорая - Цензор.НЕТ 4862
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Ридаю та плакаю! Українці дізнаються про події в країні (тим паче такі критичні) від журналістів ВВС (нехай навіть української служби)! А де "Г+Г", "Інтер", "Україна", "112", "5" та інші "українські" канали та медіа групи??? Курви...
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Еще партию прокаженных выгрузили в Киеве. Уроды что же вы творите
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В карантин, у вас несколько сотен санаториев
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Так на ОРДЛО их и на крым отправлять. Шмыга же сказал что крым- ето тоже Украина. Пускай по крымскому каналу и шагают лечиться в курорты и здравницы крыма
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На время карантина новости по ящику лучше не смотреть, все знают как журналюги умеют из мухи слона сделать. Берегите нервы, сограждане.
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так как в Борисполе? Что куда летает? Или все рейсы отменил?
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Зелупа со своей командой сепаров все еще пытается захватить власть в Киеве чтобы провозгласить капитуляцию и повесить белый флаг. Если не смогли Кличка выгнать так решили киевлян вытравить из Киева
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