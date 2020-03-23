 Зеленский внес изменения в оргструктуру СБУ

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документа, в оргструктуре СБУ Контрольно-ревизионная инспекция заменяется на Управление внутреннего аудита, и исключается Центр международного сотрудничества.
Пресс-секретарь хутина дмитрий письков не подтвердил, но и не опроверг информацию о перемещении главы РФ в резиденцию на Валдае. Он также отметил, что решение мэра Москвы о самоизоляции людей старше 65 лет, на Путина не распространяется, так как он обязан выполнять функции президента.
...В понедельник, 23 марта российская нефть URALS подешевела: сегодня за один баррель этой марки предлагали 19,5 доллара.
Стало известно, что в Москве за сутки коронавирус диагностировали еще у 71 человека. Таким образом общее количество инфицированных COVID-19 в столице РФ составило 292 человека.
Кого набрать вместо них? Не знаю. Ты президент, тебе и думать.
Как то быстро мы в крепостное право переместились