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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Зеленский внес изменения в оргструктуру СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в организационную структуру Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документа, в оргструктуре СБУ Контрольно-ревизионная инспекция заменяется на Управление внутреннего аудита, и исключается Центр международного сотрудничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский

Источник: https://censor.net.ua/n3183731
 
 
 Топ комментарии
 
исключается Центр международного сотрудничества....зеле очень хочется сотрудничать только с кацапами
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Навіщо маски продав, Блазень?
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Цікаво, Зєл хоч розуміє, що підписує? І чи розуміє, як це працювало, працює і що зміниться від його підпису?
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неа...он привык роли выучивать и играть.а там пусть сценарист думает
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исключается Центр международного сотрудничества....зеле очень хочется сотрудничать только с кацапами
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Сегодня, 23 марта стало известно, что путинхуйло вместе со своей семьей (???) покинул территорию Кремля и Москвы. Президент ********* переместился в резиденцию на Валдае, откуда будет руководить процессами в удаленном режиме. Многие негативно отреагировали на подобную информацию. Источник в охране президента подтвердил информацию о том, что Путин покинул Москву из-за коронавируса и ухал в Валдайскую резиденцию.
Пресс-секретарь хутина дмитрий письков не подтвердил, но и не опроверг информацию о перемещении главы РФ в резиденцию на Валдае. Он также отметил, что решение мэра Москвы о самоизоляции людей старше 65 лет, на Путина не распространяется, так как он обязан выполнять функции президента.
...В понедельник, 23 марта российская нефть URALS подешевела: сегодня за один баррель этой марки предлагали 19,5 доллара.
Стало известно, что в Москве за сутки коронавирус диагностировали еще у 71 человека. Таким образом общее количество инфицированных COVID-19 в столице РФ составило 292 человека.
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добре, хоч Сцивуху не призначив керівником якогось підрозділу СБУ
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шланг дуже короткий Зеленский внес изменения в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 4090 хіба під ногами щось загориться
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Так это получается Баканов виноват в том, что ничего не работает.
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температура 40 - це вже в реанімацію, або в морг..... точно не карантин
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В кабинет зеленского их всех на обсервацию
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не все кровати ещё подвинуты, не все комитеты и штабы с офисами созданы. а там ещё перезагрузка с объединением...
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Следующая реформа в структуре СБУ - открытие департамента ФСБ для осуществления надзора за СБУ.
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"Зачєм ви єта здєлалі, прадалі маскі бєлиє, баригі **** клятиє, гарітє ви в аду..Ви сволачі нєщясниє, прадажниє, блахастиє, тюрма за вамі плачєт і будєт вам канєц"" і піздєц курва..
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т.е. проверки не будет у Центра международного сотрудничества,прямым путем в козломордию ведет наркоман
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вон шо кацапня в открытую в своих сми пишет...

Зеленский внес изменения в оргструктуру СБУ - Цензор.НЕТ 2659
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Вважаю, що вкид, бо інакше треба було б мати залізні бейці. А які вони, в дупу, залізні, коли граєш пуцькою на піаніно?
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По стопам януковича пошел земародер чует неладное
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А куда с форума пропали зеленожвачные ?
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Вова, там всё нада сжечь до пепла! А потом этот пепел развеять над мёртвыми землями, шобы усбэушной коррупцией больше никто не заразился. В этой организации здоровых клеток уже не осталось, одни раковые.
Кого набрать вместо них? Не знаю. Ты президент, тебе и думать.
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Президент из осла...как пуля из гавна...
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Чого ж іще чекати від єврея-космополіта з душею "руського міру" та ватою в мозОку + злий, мстивий, підлий, вонючий пігмей-карлик. Ох.....х.
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Что Зеленскай раздал в управление олигархов. Вместе с жителями.
Как то быстро мы в крепостное право переместились
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частная клиника ..... в Украине ....., которая закупила тесты на Сovid-19. Пациентам предлагают два теста: экспресс-тест за 1500 грн и основной за 16 тысяч грн (более 500 евро). При этом розничная стоимость экспресс-тестов на рынке - 300-400 грн, а основного - порядка 60 евро.
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Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского, который не скрывает желание стать мэром Киева, скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус. Скрыли и чуть не убили людей.
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Багато експертів спекулюють, що пандемія може призвести к збільшенню ролі держави і поваги до нього. В нас може мати місце зворотня ситуація, коли держава втратить будь-яку повагу громадян, особливо на фоні проблем із всім необхідним. І тут спробує перехопити ініціативу Росія.
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