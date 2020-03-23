 Зеленский внес изменения в оргструктуру СБУ

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документа, в оргструктуре СБУ Контрольно-ревизионная инспекция заменяется на Управление внутреннего аудита, и исключается Центр международного сотрудничества.

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