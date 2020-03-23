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Все про:карантин (1032) НБУ (4602) Холодов (15) Смолий (75)

 "Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине

В Украине есть средства, которые руководство государства может направить на поддержку тех, кто остался без работы, без доходов и вынужден остановить бизнес, эти деньги лежат "мертвым грузом" на счетах в НБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Апостроф, об этом рассказал народный депутат Андрей Холодов.

Так, представитель фракции "Слуга народа" рассказал о собственной инициативе, которая могла принести миллиарды долларов в бюджет, но была поддержана в измененной форме.

"В начале февраля я подал в Раду законопроект 3017, который давал возможность получить 15 млрд в госбюджет из прибыли Нацбанка. До середины марта он парламентом рассмотрен не был. 17 марта Рада проголосовала за законопроект 3220 (о противодействии коронавирусу), в который были включены часть норм из моего законопроекта 3017. Я об этом узнал уже постфактум, так на финансовом комитете это не обсуждали. Бюрократическая спешка привела к тому, что правильный и прагматичный законопроект 3017 заменили на антикризисный 3220", - рассказал депутат.

Он рассказал о недостатках нового законопроекта, куда были включены его инициативы.

"3220 недостаточно хорош – ни в плане налоговых льгот для бизнеса, ни в вопросе получения в бюджет прибыли Нацбанка. Объясню идею законопроекта по НБУ. По итогам 2019 года прибыль НБУ достигла 43,5 млрд грн, но распределению в госбюджет подлежала только ее часть – 28,4 млрд грн. Еще 15 млрд остаются в резерве НБУ – лежат мертвым грузом. Закон требует от Нацбанка сформировать резервы в 10% денежно-кредитных обязательств по данным на конец года. В конце 2019 года гривна росла, загоняя производства и экспортеров в угол. Нацбанк держал высокой учетную ставку, блокируя кредитование экономики. Банкам было выгоднее вкладывать деньги в депозитные сертификаты НБУ. Это безрисковые инвестиции по высоким ставкам. И никакого напряга с кредитованием бизнеса. На рынке образовался дисбаланс: деньги пошли не в экономику, а в НБУ.И под эти сертификаты НБУ должен был сформировать резервы. На 27 декабря 2019 года портфель депозитных сертификатов НБУ составил 126 млрд гривен. В резервы уйдет 13-15 миллиардов гривен (10% от портфеля депсертификатов), которые очень нужны в живой экономике. Мой законопроект 3017 предлагает изменить закон об НБУ: не учитывать портфель депсертификатов при формировании резервов; ввести норму о формировании резерва 5-10% по среднегодовому показателю; дать право Совету и Правлению НБУ формировать госполитику в этом вопросе и иметь право корректировать резервы", - пояснил депутат.

Андрей Холодов отметил, что противником его первоначального проекта выступил глава НБУ Яков Смолий.

"Глава НБУ Яков Смолий направил в комитет по вопросам финансов письмо о том, что НБУ выступает против законопроекта 3017. Никакой аргументации. Я понимаю, что г-н Смолий не отдает себе отчета в сложности ситуации, и ему привычнее держать деньги под подушкой, но у нас такой возможности нет. Деньги нужно инвестировать в поддержку реального сектора экономики. В антикризисный законопроект 3220 в форс-мажорном порядке внесли норму о формировании резервов по среднегодовому показателю. Мы получим несколько миллиардов в бюджет дополнительно. Но портфель депсертификатов будут продолжать учитывать при формировании резервов. Значит 13-15 млрд грн зависнут мертвым грузом на счетах НБУ. В стране кризис, нам нужны деньги на борьбу с ним. Нужно или голосовать за мой законопроект 3017, или дополнять 3220 и направлять эти 15 млрд на помощь пострадавшему бизнесу и/или на целевые выплаты гражданам с низким доходом. Ну главе НБУ пора на пенсию, раз он не понимает, что происходит в стране", - высказался он.

Источник: https://censor.net.ua/n3183730
 
 
 Топ комментарии
 
Ужас. Кругом одна брехня, вся власть - это лживое зеленое болото. Деньги у них есть? Откуда? Вы весь бюджет разокрали. Вы промышленность разорили, вы олигархов освободили от налогов и опустошаете бюджет еще больше. Вы разорили средний и мелкий бизнес.Вы круглые идиоты и вредители и уничтожаете страну.
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Эта шарашка где сказали что Зеленский не лох и не наркоман?!
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что бы не лежали мертвым грузом он предлагает их сразу отдать бене
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Эта шарашка где сказали что Зеленский не лох и не наркоман?!
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шарага з переодягненим актором -лаборантом що брав аналізи у ЗЕ!!!
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Ужас. Кругом одна брехня, вся власть - это лживое зеленое болото. Деньги у них есть? Откуда? Вы весь бюджет разокрали. Вы промышленность разорили, вы олигархов освободили от налогов и опустошаете бюджет еще больше. Вы разорили средний и мелкий бизнес.Вы круглые идиоты и вредители и уничтожаете страну.
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страна уже уничтожена, ни один гос институт не работает, короновирус просто добил остатки
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показательно, что слуга урода - холодов делит деньги НБУ, на которіе не имеет права (требование МВФ - независимость НБУ)... и при этом молчит о деньгах у осла оманського:
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.
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что бы не лежали мертвым грузом он предлагает их сразу отдать бене
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Як бачимо, з економіки висмоктали все. Тепер треба висмоктати з Нацбанку.
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Зелёные дауны, эти деньги лежат там не просто так, эти деньги там лежат специально для таких случаев и между прочим эти деньги там накопились при Порохе и когда вы расстратите я уверен что вы не наполните счета НБУ снова и в следующий такой раз денег уже не будет чтобы спасать страну
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Пора телеграфні стовпи вже фарбувати "Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине - Цензор.НЕТ 1223
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навіщо? їх і так пообсирають, коли на мотузці будуть теліпатися
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Интересно:
Это тыпилы могут додуматься, что их ВРАНЬЕ, помогает им охладить обстановку очень НЕ на долго?
А дальше будет только намного ХУЖЕ?
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Чо? А хіба Барига (тм) ще не все чумайданами по апшорам вивіз?
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Главное - это отменить любой вывод средств заграницу. Никаких возвратов долгов МВФ и выплат по внешним облигациям (можно и по внутренним) в связи с чрезвычайным положением.
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дада.. и дефолт по соцобязательствам - как это нужно бене и ослу.. "Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине - Цензор.НЕТ 3859
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не надейтесь тезкин мерс толкнуть уже не получится момент упустили.
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человек! стал бы ты помогать деньгами человеку, который во время чумы продал 1000 тонн защитных масок и купил себе роскошный мерседес???
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*** !!!!!!!!!! а народ который по домам сидит и будет сидеть я тву предполагаю ещё месяца три !!! КТО БУДЕТ КОРМИТЬ ?????????????
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Оригінальний хід Бєні,щоб завалити банківську систему,під приводом боротьби з епідемією.
Цікавий факт,але мільйонер В. Зеленський витратив на благодійну закупівлю масок,тестів ,ліків і мед.обладнання на таку ж сумму,як і мільярдер Коломойський--- 00 грн. 00 коп !!!
"Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине - Цензор.НЕТ 2598
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А в это время "барыга" Порошенко за свой счёт восстанавливает десять аппаратов вентиляции лёгких для киевских больниц. Хотел купить новые но сейчас их никто не продаёт в связи с коронавирусом. Самим нужны. Если бы их производила Украина я почему то на 1000% уверен что у нас их не было бы,продали бы и поломанные,слава Богу не добрались хоть до них как до масок и халатов.
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пожрать на день нужно 100 гривен минимум, детям и пенсионерам нужно меньше, пускай по 50 гривен на день * 37 млнов= 1 млрд 850 млнов гривен нужно в день на питание для украинцев, которые не работают и не имеют средств к существованию.

Нужно 675 млрдов гривен в год на минимальное питание, при том, что весь бюджет 1079 млрдов.
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Из вашей арифметики нужно вычесть всех селян, которые сами себя прокормят. Выгляньте в окошко. всех кто продолжает работать обеспечивая Ваш карантин. Собачим парикмахерам и фитнес тренерам по полста в день хватит. Так что проживём. Весь мир изменится.
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Куда сбросить номер карты,а то уже хочется кушать
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Хреново, когда кухарки взялись управлять государством, особенно когда эти кухарки на побегушках у Коломойского.
И это я не о Нацбанке, там пока работают хорошие профессионалы. Для полного "счастья" нам осталось ещё Нацбанк угробить в условиях кризиса, но я уверен, что зе-команда и с этим успешно справится.
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Да вы хотя бы налоги отмените для малого и среднего бизнеса,ведь именно его вы остановили запретив работать. А вот например "Епицентр" Герег функционирует без проблем и получает сверхдоходы потому что все остальные магазины которые торговали теми же товарами закрыли,запретили даже работать "через окно" когда покупатель вообще не заходит в магазин. Особенно это ударило по сельским жителям, ведь как правило такой "скобяной" магазинчик где можно было купить и лопату и грабли и кило удобрений или побелки для деревьев или обычный гвоздь и порошок для стирки и мыло и многое другое нужное в хозяйстве сельского жителя был один на село или посёлок и именно его категорически закрыли в самый пик весенне огородних работ от результата которых по сути и выживают сельские жители. Люди просто в шоке и не знают что им делать если вдруг лопнет шиферина или сломается лопата.
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Как Вы все далеки от народа. В каких то дебрях витаете. До наших ****** эти запреты не дойдут. Да Петрович, хозяин скобяного. живёт на соседней улице, возле абрикосы. Хош лопату сам домой принесёт?
Если как пугают накроет через 2 недели море гробов то хрен с ней лопнувшей шифериной.
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Охрененно поддерживаете) когда арендодатели душат закрытый на карантин бизнес арендами)
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На полном серьёзе всякие мошенники и идиоты от имени партии СН рассказывают как они будут выделять деньги на борьбу с вирусом, тех денег которых у них нет и уже не будет из-за этого самого карантина.
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