 "Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Апостроф, об этом рассказал народный депутат Андрей Холодов.

Так, представитель фракции "Слуга народа" рассказал о собственной инициативе, которая могла принести миллиарды долларов в бюджет, но была поддержана в измененной форме.

"В начале февраля я подал в Раду законопроект 3017, который давал возможность получить 15 млрд в госбюджет из прибыли Нацбанка. До середины марта он парламентом рассмотрен не был. 17 марта Рада проголосовала за законопроект 3220 (о противодействии коронавирусу), в который были включены часть норм из моего законопроекта 3017. Я об этом узнал уже постфактум, так на финансовом комитете это не обсуждали. Бюрократическая спешка привела к тому, что правильный и прагматичный законопроект 3017 заменили на антикризисный 3220", - рассказал депутат.

Он рассказал о недостатках нового законопроекта, куда были включены его инициативы.

"3220 недостаточно хорош – ни в плане налоговых льгот для бизнеса, ни в вопросе получения в бюджет прибыли Нацбанка. Объясню идею законопроекта по НБУ. По итогам 2019 года прибыль НБУ достигла 43,5 млрд грн, но распределению в госбюджет подлежала только ее часть – 28,4 млрд грн. Еще 15 млрд остаются в резерве НБУ – лежат мертвым грузом. Закон требует от Нацбанка сформировать резервы в 10% денежно-кредитных обязательств по данным на конец года. В конце 2019 года гривна росла, загоняя производства и экспортеров в угол. Нацбанк держал высокой учетную ставку, блокируя кредитование экономики. Банкам было выгоднее вкладывать деньги в депозитные сертификаты НБУ. Это безрисковые инвестиции по высоким ставкам. И никакого напряга с кредитованием бизнеса. На рынке образовался дисбаланс: деньги пошли не в экономику, а в НБУ.И под эти сертификаты НБУ должен был сформировать резервы. На 27 декабря 2019 года портфель депозитных сертификатов НБУ составил 126 млрд гривен. В резервы уйдет 13-15 миллиардов гривен (10% от портфеля депсертификатов), которые очень нужны в живой экономике. Мой законопроект 3017 предлагает изменить закон об НБУ: не учитывать портфель депсертификатов при формировании резервов; ввести норму о формировании резерва 5-10% по среднегодовому показателю; дать право Совету и Правлению НБУ формировать госполитику в этом вопросе и иметь право корректировать резервы", - пояснил депутат.

Андрей Холодов отметил, что противником его первоначального проекта выступил глава НБУ Яков Смолий.

"Глава НБУ Яков Смолий направил в комитет по вопросам финансов письмо о том, что НБУ выступает против законопроекта 3017. Никакой аргументации. Я понимаю, что г-н Смолий не отдает себе отчета в сложности ситуации, и ему привычнее держать деньги под подушкой, но у нас такой возможности нет. Деньги нужно инвестировать в поддержку реального сектора экономики. В антикризисный законопроект 3220 в форс-мажорном порядке внесли норму о формировании резервов по среднегодовому показателю. Мы получим несколько миллиардов в бюджет дополнительно. Но портфель депсертификатов будут продолжать учитывать при формировании резервов. Значит 13-15 млрд грн зависнут мертвым грузом на счетах НБУ. В стране кризис, нам нужны деньги на борьбу с ним. Нужно или голосовать за мой законопроект 3017, или дополнять 3220 и направлять эти 15 млрд на помощь пострадавшему бизнесу и/или на целевые выплаты гражданам с низким доходом. Ну главе НБУ пора на пенсию, раз он не понимает, что происходит в стране", - высказался он.