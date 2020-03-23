 "Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Апостроф, об этом рассказал народный депутат Андрей Холодов.
Так, представитель фракции "Слуга народа" рассказал о собственной инициативе, которая могла принести миллиарды долларов в бюджет, но была поддержана в измененной форме.
"В начале февраля я подал в Раду законопроект 3017, который давал возможность получить 15 млрд в госбюджет из прибыли Нацбанка. До середины марта он парламентом рассмотрен не был. 17 марта Рада проголосовала за законопроект 3220 (о противодействии коронавирусу), в который были включены часть норм из моего законопроекта 3017. Я об этом узнал уже постфактум, так на финансовом комитете это не обсуждали. Бюрократическая спешка привела к тому, что правильный и прагматичный законопроект 3017 заменили на антикризисный 3220", - рассказал депутат.
Он рассказал о недостатках нового законопроекта, куда были включены его инициативы.
"3220 недостаточно хорош – ни в плане налоговых льгот для бизнеса, ни в вопросе получения в бюджет прибыли Нацбанка. Объясню идею законопроекта по НБУ. По итогам 2019 года прибыль НБУ достигла 43,5 млрд грн, но распределению в госбюджет подлежала только ее часть – 28,4 млрд грн. Еще 15 млрд остаются в резерве НБУ – лежат мертвым грузом. Закон требует от Нацбанка сформировать резервы в 10% денежно-кредитных обязательств по данным на конец года. В конце 2019 года гривна росла, загоняя производства и экспортеров в угол. Нацбанк держал высокой учетную ставку, блокируя кредитование экономики. Банкам было выгоднее вкладывать деньги в депозитные сертификаты НБУ. Это безрисковые инвестиции по высоким ставкам. И никакого напряга с кредитованием бизнеса. На рынке образовался дисбаланс: деньги пошли не в экономику, а в НБУ.И под эти сертификаты НБУ должен был сформировать резервы. На 27 декабря 2019 года портфель депозитных сертификатов НБУ составил 126 млрд гривен. В резервы уйдет 13-15 миллиардов гривен (10% от портфеля депсертификатов), которые очень нужны в живой экономике. Мой законопроект 3017 предлагает изменить закон об НБУ: не учитывать портфель депсертификатов при формировании резервов; ввести норму о формировании резерва 5-10% по среднегодовому показателю; дать право Совету и Правлению НБУ формировать госполитику в этом вопросе и иметь право корректировать резервы", - пояснил депутат.
Андрей Холодов отметил, что противником его первоначального проекта выступил глава НБУ Яков Смолий.
"Глава НБУ Яков Смолий направил в комитет по вопросам финансов письмо о том, что НБУ выступает против законопроекта 3017. Никакой аргументации. Я понимаю, что г-н Смолий не отдает себе отчета в сложности ситуации, и ему привычнее держать деньги под подушкой, но у нас такой возможности нет. Деньги нужно инвестировать в поддержку реального сектора экономики. В антикризисный законопроект 3220 в форс-мажорном порядке внесли норму о формировании резервов по среднегодовому показателю. Мы получим несколько миллиардов в бюджет дополнительно. Но портфель депсертификатов будут продолжать учитывать при формировании резервов. Значит 13-15 млрд грн зависнут мертвым грузом на счетах НБУ. В стране кризис, нам нужны деньги на борьбу с ним. Нужно или голосовать за мой законопроект 3017, или дополнять 3220 и направлять эти 15 млрд на помощь пострадавшему бизнесу и/или на целевые выплаты гражданам с низким доходом. Ну главе НБУ пора на пенсию, раз он не понимает, что происходит в стране", - высказался он.
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.
Это тыпилы могут додуматься, что их ВРАНЬЕ, помогает им охладить обстановку очень НЕ на долго?
А дальше будет только намного ХУЖЕ?
Цікавий факт,але мільйонер В. Зеленський витратив на благодійну закупівлю масок,тестів ,ліків і мед.обладнання на таку ж сумму,як і мільярдер Коломойський--- 00 грн. 00 коп !!!
Нужно 675 млрдов гривен в год на минимальное питание, при том, что весь бюджет 1079 млрдов.
http://kvartal95.com/ua/
И это я не о Нацбанке, там пока работают хорошие профессионалы. Для полного "счастья" нам осталось ещё Нацбанк угробить в условиях кризиса, но я уверен, что зе-команда и с этим успешно справится.
Если как пугают накроет через 2 недели море гробов то хрен с ней лопнувшей шифериной.