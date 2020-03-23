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Все про:банки (1674) валюта (3035) курс (2075) НБУ (4602)

 Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в понедельник $50 млн, тогда как в предыдущий рабочий день регулятор купил в резервы $50 млн и продал $150 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Нацбанка в Фейсбуке

"Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Впрочем, сегодня интервенции по продаже валюты составляли лишь $50 млн, в отличие от прошлых недель, когда мы продавали по $100-300 млн ежедневно", – отметил регулятор, добавив, что интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла и он выглядит более сбалансированным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк за неделю продал более $1 млрд для поддержки курса гривни

Центробанк отметил, что в последние дни наблюдается увеличение количества продавцов валюты на межбанке, а также падение спроса на инвалюту со стороны физических лиц. "В последние дни минувшей недели граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривню", – отмечается в сообщении.

Также читайте: Доллар после двухнедельного роста подешевел на 7 копеек. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3183729
 
 
 Топ комментарии
 
Выйди поговорим страна в опасности!Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн - Цензор.НЕТ 3483
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При Порохе гривна не только не падала, а ещё и укреплялась последние месяцы при нем до 25.5, а при зеюиле гривна уже почти 30
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Громадяни скоро будуть продавати дюже багато валюти. Без роботи,без зарплати,а жрать то хочеться.
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При Порохе гривна не только не падала, а ещё и укреплялась последние месяцы при нем до 25.5, а при зеюиле гривна уже почти 30
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а толку? сегодня +60 копеек

в привате 28,25 покупка и 27.40 продажа
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Так вернулись к курсу патужного борыхи, вы же говорили что низкий курс вредит экспорту и торговому балансу - милости прошу назад к 28.
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Для идиотов, курс надо было держать и выкупать лишнее, а не «укреплять» гривну! Сейчас можно было продать, что купили ранее и держать курс на одном уровне! Но ведь на курс ещё влияет и проданные ОВГЗ на 100 млрд. грн., но идиотам это не понять!
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А было лишнее? Кстати, а почему ОВГЗ начало продавать еще патужне правительство Гройсмана, ась?
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баран. ОВГЗ продаются постоянно. дело в объеме и процентах доходности. на начало года пакет ОВГЗ составлял 1.5-2 млрд долларов. на конец 2019 - 102 млрд долларов. причем половина - "короткие" на год и три года под 18-20 % годовых.
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5 млрд против 100 млрд. это потуже продажа Гройсмана!
Для начала нужно владеть информацией, чтобы задавать вопросы!
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Краще продати усіх слуг народу, бо валюта скоро закінчиться.
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да за них и пучком сейчас и в розницу - много не возьмеш...- но вот их АКТИВЫ - это да Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн - Цензор.НЕТ 2764
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Точно. Вибрали Зеленського, а він оказався якимсь Вєстніком Апокаліпсіса.
То Паріжська Богоматєрь згоріла, то султан в Омані брикнувся догори *****, тепер ось вірус планету захопив...
Може, він син Сатани?!! Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн - Цензор.НЕТ 9164
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такое ощущение, что гривна мужского рода... пожилого...
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лучше бы купили на эти деньги аппараты мистецтвеної вентиляции лёгких...
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Просите бобики на коленях Пороха вернутся пока со своим писюнроялем не выздыхали от коронавируса
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Ребята очень скоро будут сбегать из страны .Зуб даю .В Ландон.К Хонтаревой .А гривна будет 45..И все это

Воровство.

ИХ сват ПЛАГИАТ на Приват.

ВРЕМЯ поставило мат, а подлость набат.
Я последний хранитель, а догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ, а хитрость Виват
Я С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ, а сват ПЛАГИАТ на Приват.

Пахабства системы и подлости развала удар,
Вследствие ИХ судьбы дерьма кавитации,
В черепной коробке и душенке дешевой прогар,
А коррозия Привата в виде гравитации.

Ошибки в книге бытия колдовства и шестерки в заклании,
Пудрят мозги благости, читая Богу нотации,
Ученики зла декламации - их совесть в прострации,
А воздаяние ИМ всем - кармы облик и жизни репутации.

Всегда так было - в правде МОЯ вся Сила
А у НИХ в семействе все слишком гнило.
Я СТОЮ НА ВЕСАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ЖЕЛЧЬЮ ПЛЮЮ НА МОГИЛЫ СУДЬБЫ

ВРЕМЯ поставило мат - ИХ подлость набат
Я последний хранитель - ИХ догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ - ИХ хитрость Виват
Я ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ - их сват ПЛАГИАТ на Приват.

ID: 833123
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 17.04.2019 19:51:14
© дата внесення змiн: 01.10.2019 17:59:43
автор: В. Штефан
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А нужно ограничить хождение доллара. Ограничить количество разового обмена на гривну, и количество выводимой из страны валюты обложить на вывод.И строгий контроль выводимой.
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