 Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Нацбанка в Фейсбуке
"Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Впрочем, сегодня интервенции по продаже валюты составляли лишь $50 млн, в отличие от прошлых недель, когда мы продавали по $100-300 млн ежедневно", – отметил регулятор, добавив, что интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла и он выглядит более сбалансированным.
Центробанк отметил, что в последние дни наблюдается увеличение количества продавцов валюты на межбанке, а также падение спроса на инвалюту со стороны физических лиц. "В последние дни минувшей недели граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривню", – отмечается в сообщении.
в привате 28,25 покупка и 27.40 продажа
Для начала нужно владеть информацией, чтобы задавать вопросы!
То Паріжська Богоматєрь згоріла, то султан в Омані брикнувся догори *****, тепер ось вірус планету захопив...
Може, він син Сатани?!!
Воровство.
ИХ сват ПЛАГИАТ на Приват.
ВРЕМЯ поставило мат, а подлость набат.
Я последний хранитель, а догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ, а хитрость Виват
Я С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ, а сват ПЛАГИАТ на Приват.
Пахабства системы и подлости развала удар,
Вследствие ИХ судьбы дерьма кавитации,
В черепной коробке и душенке дешевой прогар,
А коррозия Привата в виде гравитации.
Ошибки в книге бытия колдовства и шестерки в заклании,
Пудрят мозги благости, читая Богу нотации,
Ученики зла декламации - их совесть в прострации,
А воздаяние ИМ всем - кармы облик и жизни репутации.
Всегда так было - в правде МОЯ вся Сила
А у НИХ в семействе все слишком гнило.
Я СТОЮ НА ВЕСАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ЖЕЛЧЬЮ ПЛЮЮ НА МОГИЛЫ СУДЬБЫ
ВРЕМЯ поставило мат - ИХ подлость набат
Я последний хранитель - ИХ догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ - ИХ хитрость Виват
Я ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ - их сват ПЛАГИАТ на Приват.
ID: 833123
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 17.04.2019 19:51:14
© дата внесення змiн: 01.10.2019 17:59:43
автор: В. Штефан