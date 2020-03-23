 Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине, - Гончарук ответил на обвинения в халатности

Об этом экс-чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще задолго до получения письма от СНБО, наши специалисты из Министерства здравоохранения Украины во главе с Зоряной Скалецкой были в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией. Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий.

Во-вторых. 31 января, в день получения письма, я немедленно созвал совещание и отреагировал срочным поручением Минздраву, а также Анне Новосад, Оксане Маркаровой, Тимофею Милованову, Максиму Нефьодову и Вадиму Пристайко (копия поручения прилагается).

В-третьих. 3 февраля на заседании Правительства мы одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV. В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украине", - написал Гончарук..

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Экс-премьер отмечает, что на начало февраля Кабмином рассматривались три сценария развития ситуации - "сценарий без заражений в Украини, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия". На тот момент ни одного случая заражения в стране не было.

"Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая.Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели через неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев", - пишет Гончарук.

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Бывший глава Кабмина призвал власти не искать "крайних", а сконцетрироваться на преодоление коронавируса, это борьба за экономику страны и противостояния с теми, кто навязывает стране "простые решения" типа "дефолта".

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.





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