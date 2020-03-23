EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  6215  116
Материалы по теме:
Все про:карантин (1032) маска (52) Гончарук_Алексей (803) COVID-19 (1818) коронавирус (381)

 Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине, - Гончарук ответил на обвинения в халатности

Экс-премьер Алексей Гончарук отвергает обвинения в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие COVID-19.

Об этом экс-чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще задолго до получения письма от СНБО, наши специалисты из Министерства здравоохранения Украины во главе с Зоряной Скалецкой были в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией. Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий.

Во-вторых. 31 января, в день получения письма, я немедленно созвал совещание и отреагировал срочным поручением Минздраву, а также Анне Новосад, Оксане Маркаровой, Тимофею Милованову, Максиму Нефьодову и Вадиму Пристайко (копия поручения прилагается).

Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине, - Гончарук ответил на обвинения в халатности 01

В-третьих. 3 февраля на заседании Правительства мы одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV. В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украине", - написал Гончарук..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук должен быть вызван на допрос за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине, - Гончарук ответил на обвинения в халатности 02
Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине, - Гончарук ответил на обвинения в халатности 03
Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине, - Гончарук ответил на обвинения в халатности 04

Экс-премьер отмечает, что на начало февраля Кабмином  рассматривались три сценария развития ситуации - "сценарий без заражений в Украини, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия". На тот момент ни одного случая заражения в стране не было. 

"Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая.Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели через неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев", - пишет Гончарук.

Читайте также: САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения, - замгенпрокурора Трепак

Бывший глава Кабмина призвал власти не искать "крайних", а сконцетрироваться на преодоление коронавируса, это борьба за экономику страны и противостояния с теми, кто навязывает стране "простые решения" типа "дефолта".

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.

Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине, - Гончарук ответил на обвинения в халатности 05
Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине, - Гончарук ответил на обвинения в халатности 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кто продал украинские маски? ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183726
 
 
 Топ комментарии
 
тебя же не спрашивают,шо ты планировал...тебя спрашивают,почему по рекомендации рнбо (а лучше раньше,решением правительства)не был запрещен экспорт
 показать весь комментарий
 
В-третьих. 3 февраля на заседании Правительства мы одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, Источник: https://censor.net.ua/n3183726

План
1 продать все маски и антисептики заграницу
2 начать продавать маски внутри страни в 10 раз дороже
3 купить дом на мальдивах
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Планировали", как только на нас Россия нападет, начнем изготовлять снаряды. Ну и что, Россия таки напала, а воевать пришлось добробатам в кроссовках и с охотничьими ружьями. Так и тут опять - коронавирус пришел, а повязки пришлось шить самим и прочие средства у Китая просить. Само напрашивается написать - "Мудаки".
 показать весь комментарий
 
 
"Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая ох и дебил , а продукты к вывозу запретил бы при первом умершим от голода ? В тюрьму тебя , там то же масок нет ,тебя там ждут ,то что тебе не дадут сделать тут ,там сделают без проблем
 показать весь комментарий
 
 
Пізно пити боржомі коли легені відвалились. На самокаті доженемо вивезені товари
 показать весь комментарий
 
В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украине", - написал Гончарук..

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

январь 31
2 дня на рассмотрение
2 дня проверить закрома
2 дня подбить итоги.
Кругом бегом неделя.
Запрет, с учётом опасности,должен был быть введён 7 февраля.
Усё.
 показать весь комментарий
 
Сукин сын. Вы, сволочи, быстренько, до "выявления первых случаев коронавируса в Украине", подсуетились и продали всё!!!! При этом рассказывая с телевизоров и СМИ сказки что маски, респираторы, типа не нужны и они бесполезны... Брехуны! Китай одел бесплатно на всех своих граждан маски! В том числе и купленные у Украины! Сколько и кто положил в карманы на разнице в цене???? Негодяи! Преступники!!! Неужели и эту банду не засудят? Только почитайте что он там в своей писульке написал в ответ на обращение СНБО - опрацювати, надати пропозиції... Вместо того чтобы просто своим одним распоряжением запретить вывоз из страны любые средства индивидуальной защиты!!!! Это и есть преступная халатность, за это судят в нормальных странах и сажают надолго, без выкупов, а наоборот с конфискацией.
 показать весь комментарий
 
 
В комментах так интересно. Порохоботы (по своей тупости) сами не поняли что зеботы (по своей методичке) тут с ними заодно. И те и другие накинулись на Гончарука. А у зедепутатов\зеботов теперь методичка все беды валить на Гончарука. Это как ящерица отбросила свой хвост, а тот кто преследовал её остался с этим хвостом..
 показать весь комментарий
 
Где же тут опровержения,это только нелепые отговорки,весь мир скупал маски,но только Украине они были не нужны,и что это за текст приказа такой - опрацювати порушені питання,чистая демагогия.
 показать весь комментарий
 
 
Не, не так."Установили состояние повышенной неготовности, разработали алгоритм бездействий".
 показать весь комментарий
 
 
Бубочка ж казав, що в них немає часу на стратегичне мислення... Не набрехав... Вони не винуваті...
Винуваті ДОВПОЙОПИ, ЯКІ ЇХ ОБРАЛИ...
 показать весь комментарий
 
 
Вешайся, поц. Вам, зелёным мародерам некуда будет сбежать.
 показать весь комментарий
 
А чем в это время Сивоха занимался?
От похмелья не мог отойти?
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх