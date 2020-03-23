 Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине

Об этом экс-чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще задолго до получения письма от СНБО, наши специалисты из Министерства здравоохранения Украины во главе с Зоряной Скалецкой были в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией. Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий.
Во-вторых. 31 января, в день получения письма, я немедленно созвал совещание и отреагировал срочным поручением Минздраву, а также Анне Новосад, Оксане Маркаровой, Тимофею Милованову, Максиму Нефьодову и Вадиму Пристайко (копия поручения прилагается).
В-третьих. 3 февраля на заседании Правительства мы одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV. В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украине", - написал Гончарук..
Экс-премьер отмечает, что на начало февраля Кабмином рассматривались три сценария развития ситуации - "сценарий без заражений в Украини, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия". На тот момент ни одного случая заражения в стране не было.
"Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая.Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели через неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев", - пишет Гончарук.
Бывший глава Кабмина призвал власти не искать "крайних", а сконцетрироваться на преодоление коронавируса, это борьба за экономику страны и противостояния с теми, кто навязывает стране "простые решения" типа "дефолта".
Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.
Соблюдение карантина в условиях села - не представляет никакой проблемы. И карантин в селе возможно соблюдать, не останавливая процесса посадки-сбора урожая.
И да, вирус завезут обязательно - но он не укладывает всех повально и не заражает всех повально - достаточно соблюдать элементарные меры безопасности.
и снова где то взял непонятного Шмыгаля..
и ни в какую Саакашвили или Еханурова ... видать ктото не велит.
Месяц назад мы оказывается были еще готовы...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
январь 31
2 дня на рассмотрение
2 дня проверить закрома
2 дня подбить итоги.
Кругом бегом неделя.
Запрет, с учётом опасности,должен был быть введён 7 февраля.
Усё.
Винуваті ДОВПОЙОПИ, ЯКІ ЇХ ОБРАЛИ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-IvQprHoAhUHlosKHR--CfIQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dnm5G-1Et0LE&usg=AOvVaw2kX8M8IybMWzY2jC2jyGU8
От похмелья не мог отойти?
Як при совку: головне створити штаб, щоб не знайти винуватих.
А пока нет 1-го случая в аптеках не должно быть масок?
Як можна виявити "перший випадок" без широкомасштабного обстеження населення при першій підозрі?
Хтось зазвиздівся...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Гончарук, зачем врать? Или мозгов у тебя нет.
То, что коронавирус будет в Украине со дня на день, знали все.
Значит надо было накапливать запасы масок, включая заблаговременный запрет на экспорт.
А что получилось?
Первые случаи коронавируса появились, а масок даже на складах нет!
Какой может быть запрет на то, чего нет.
Вот такой ты руководитель. Пустышка или барыга. Скорее всего и то, и другое.
Государственная контрольная служба выпустила доклад, предупреждающий, что система здравоохранения Израиля не готова бороться с эпидемией.
В отчете, написанном до вспышки коронавируса, говорится, что правительство не разработало достаточных планов для борьбы с эпидемией и не располагает накоплениями достаточного количества лекарств и аппаратов ИВЛ.
Премьер-министр Нетаниягу, который некоторое время был министром здравоохранения, признает, что "есть возможности для улучшения", но утверждает, что отчет не применим к коронавирусу.
"В мире нет страны, которая могла бы прогнозировать или подготовиться к распространению вируса", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.
"Ни одна система здравоохранения в мире, даже лучшая, не была готова бороться с эпидемией", - добавил он.
https://mignews.com/news/health/230320_201336_41353.html
СНБО должны были не письмами и рекомендациями кормить кабмин, а постановлениями совета, с конкретным перечнем действий по предотвращению пандемии, сворачивать все на ВОЗ, ну это глупость, ВОЗ конечно виноват, но они не виноваты в том что страна оставила всю Украину без средств защиты и медикаментов перед эпидемией.
- Вивезли.
Кому пожиттєво, а кому 15 років ув"язнення чи вовчий білет, то уже не хай самі визначають.
-------------------------------------------------------------------
Гончарук, это все на что ты способен - создавать штабы.
Больных нет, а штаб есть.
Штаб есть, а масок нет!