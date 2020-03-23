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 Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине

Экс-премьер Алексей Гончарук отвергает обвинения в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие COVID-19.

Об этом экс-чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще задолго до получения письма от СНБО, наши специалисты из Министерства здравоохранения Украины во главе с Зоряной Скалецкой были в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией. Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий.

Во-вторых. 31 января, в день получения письма, я немедленно созвал совещание и отреагировал срочным поручением Минздраву, а также Анне Новосад, Оксане Маркаровой, Тимофею Милованову, Максиму Нефьодову и Вадиму Пристайко (копия поручения прилагается).

Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине 01

В-третьих. 3 февраля на заседании Правительства мы одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV. В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украине", - написал Гончарук..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук должен быть вызван на допрос за игнорирование письма СНБО о запрете экспорта масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине 02
Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине 03
Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине 04

Экс-премьер отмечает, что на начало февраля Кабмином  рассматривались три сценария развития ситуации - "сценарий без заражений в Украини, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия". На тот момент ни одного случая заражения в стране не было. 

"Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая.Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели через неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев", - пишет Гончарук.

Читайте также: САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения, - замгенпрокурора Трепак

Бывший глава Кабмина призвал власти не искать "крайних", а сконцетрироваться на преодоление коронавируса, это борьба за экономику страны и противостояния с теми, кто навязывает стране "простые решения" типа "дефолта".

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.

Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине 05
Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кто продал украинские маски? ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183726
 
   
 Топ комментарии
 
тебя же не спрашивают,шо ты планировал...тебя спрашивают,почему по рекомендации рнбо (а лучше раньше,решением правительства)не был запрещен экспорт
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В-третьих. 3 февраля на заседании Правительства мы одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, Источник: https://censor.net.ua/n3183726

План
1 продать все маски и антисептики заграницу
2 начать продавать маски внутри страни в 10 раз дороже
3 купить дом на мальдивах
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Еще раз. Для особо одаренных.
Соблюдение карантина в условиях села - не представляет никакой проблемы. И карантин в селе возможно соблюдать, не останавливая процесса посадки-сбора урожая.

И да, вирус завезут обязательно - но он не укладывает всех повально и не заражает всех повально - достаточно соблюдать элементарные меры безопасности.
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Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /Не паникуйте и не ведитесь на провокации, - Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса.-Долбило чучело в женской шубе с игрушечным автоматом.
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С нетерпением жду самокатчика Лёху в прямом эфире на телеканале "Прямой". Можно к Вересню, а можно к Ганапольскому.
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То есть, эти идиоты, до последнего надеялись, что ПРОНЕСЕТ?

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То есть вместо запрета экспорта он "поручил изучить"...хороший мальчик...
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Заборона на вивезення засобів захисту при виявленні перших хворих - це запізнення на 14 днів, мінімум на 5. Сподіваюсь що цей експерд ще покатається на самокаті по тюремній камері.
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дятел млин... и как мог Зе на конкурсной основе выбрать "ГУРУ экономики" с дипломом ПТУ-МАУП... а было 5кандидатов...
и снова где то взял непонятного Шмыгаля..
и ни в какую Саакашвили или Еханурова ... видать ктото не велит.
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"Планировали", как только на нас Россия нападет, начнем изготовлять снаряды. Ну и что, Россия таки напала, а воевать пришлось добробатам в кроссовках и с охотничьими ружьями. Так и тут опять - коронавирус пришел, а повязки пришлось шить самим и прочие средства у Китая просить. Само напрашивается написать - "Мудаки".
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"Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая ох и дебил , а продукты к вывозу запретил бы при первом умершим от голода ? В тюрьму тебя , там то же масок нет ,тебя там ждут ,то что тебе не дадут сделать тут ,там сделают без проблем
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Пізно пити боржомі коли легені відвалились. На самокаті доженемо вивезені товари
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В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украине", - написал Гончарук..

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

январь 31
2 дня на рассмотрение
2 дня проверить закрома
2 дня подбить итоги.
Кругом бегом неделя.
Запрет, с учётом опасности,должен был быть введён 7 февраля.
Усё.
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Сукин сын. Вы, сволочи, быстренько, до "выявления первых случаев коронавируса в Украине", подсуетились и продали всё!!!! При этом рассказывая с телевизоров и СМИ сказки что маски, респираторы, типа не нужны и они бесполезны... Брехуны! Китай одел бесплатно на всех своих граждан маски! В том числе и купленные у Украины! Сколько и кто положил в карманы на разнице в цене???? Негодяи! Преступники!!! Неужели и эту банду не засудят? Только почитайте что он там в своей писульке написал в ответ на обращение СНБО - опрацювати, надати пропозиції... Вместо того чтобы просто своим одним распоряжением запретить вывоз из страны любые средства индивидуальной защиты!!!! Это и есть преступная халатность, за это судят в нормальных странах и сажают надолго, без выкупов, а наоборот с конфискацией.
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Да он ещё за обещаные 40% ВВП должен ответить.
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В комментах так интересно. Порохоботы (по своей тупости) сами не поняли что зеботы (по своей методичке) тут с ними заодно. И те и другие накинулись на Гончарука. А у зедепутатов\зеботов теперь методичка все беды валить на Гончарука. Это как ящерица отбросила свой хвост, а тот кто преследовал её остался с этим хвостом..
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Где же тут опровержения,это только нелепые отговорки,весь мир скупал маски,но только Украине они были не нужны,и что это за текст приказа такой - опрацювати порушені питання,чистая демагогия.
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Не, не так."Установили состояние повышенной неготовности, разработали алгоритм бездействий".
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Бубочка ж казав, що в них немає часу на стратегичне мислення... Не набрехав... Вони не винуваті...
Винуваті ДОВПОЙОПИ, ЯКІ ЇХ ОБРАЛИ...
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А чем в это время Сивоха занимался?
От похмелья не мог отойти?
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А почему бы не запретить вывоз после 10000 случая смерти от коронавируса?
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Якийсь не правильний "козел отпущения" . Брикаеться.
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чувачки купили дипломы и лексусы ...
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Такие документы без чёткого указания срочно "приостановить", "запретить", "до особого распоряжения", указ без указания сроков исполнения и ответственности (дело государственной важности и безопасности) могут готовить только продавцы керосина из бочки с краником в Мухосранске.
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"...Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий..."

Як при совку: головне створити штаб, щоб не знайти винуватих.
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...знову і знову з народу роблять "баранів" вони бачите чекали першого хворого а до того спродали весь стратегічний запас, ну діждались заборонили продаж , а заборонять уже немає чого....дохніть людоньки...
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...знову і знову з народу роблять "баранів" вони бачите чекали першого хворого а до того спродали весь стратегічний запас, ну діждались заборонили продаж , а заборонять уже немає чого....дохніть людоньки...
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"разом з іншими "заінтересованими" державними органами" - це рівень освіченості прем'єр-міністра країни.
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запрет экспорта планировали при диагнозе первого случаяИсточник: https://censor.net.ua/n3183726

А пока нет 1-го случая в аптеках не должно быть масок?
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Про спалах нетипових випадків вірусної пневмонії в лікарнях України було відомо ще з грудня, і ніхто не чухався з встановленням діагнозів через відсутність тестів в достатній кількості.
Як можна виявити "перший випадок" без широкомасштабного обстеження населення при першій підозрі?
Хтось зазвиздівся...
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Самокат бы лучше свой продал . Ну если кто то ожидал от полнейшего бездаря в управлении страной чуда , то он осел еще больший чем Осел Оманский.
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Гончарук ответил на обвинения в халатности: Запрет экспорта планировали при выявлении первых случаев коронавируса в Украине

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Гончарук, зачем врать? Или мозгов у тебя нет.
То, что коронавирус будет в Украине со дня на день, знали все.
Значит надо было накапливать запасы масок, включая заблаговременный запрет на экспорт.
А что получилось?
Первые случаи коронавируса появились, а масок даже на складах нет!
Какой может быть запрет на то, чего нет.
Вот такой ты руководитель. Пустышка или барыга. Скорее всего и то, и другое.
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Израильская система здравоохранения не готова к эпидемии.
Государственная контрольная служба выпустила доклад, предупреждающий, что система здравоохранения Израиля не готова бороться с эпидемией.

В отчете, написанном до вспышки коронавируса, говорится, что правительство не разработало достаточных планов для борьбы с эпидемией и не располагает накоплениями достаточного количества лекарств и аппаратов ИВЛ.

Премьер-министр Нетаниягу, который некоторое время был министром здравоохранения, признает, что "есть возможности для улучшения", но утверждает, что отчет не применим к коронавирусу.

"В мире нет страны, которая могла бы прогнозировать или подготовиться к распространению вируса", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

"Ни одна система здравоохранения в мире, даже лучшая, не была готова бороться с эпидемией", - добавил он.

https://mignews.com/news/health/230320_201336_41353.html

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А вот меня интересует как бы неочевидный вопрос. А Гончарук все-все-все документы кабмина себе закопировал? Включая гостайну? Канешн, он правильно все это сделал, но... Уже несмешно на этот цирк клоунов в руководстве страны наблюдать Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 7025
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Ну ВОЗ там они профукали эту ситуацию с пандемией, но это все хрень собачья, мы наблюдаем привычную для наших широт картину, когда чиновники, причем на всех уровнях, играют в футбол и прикрывают свой зад письмами и рекомендациями. Хотели бы что-то сделать, сделали бы, и Данилов и Гончарук, а то что мы видим, все эти письма и безотлагательные писульки перестраховка и не более того. На данный момент происходят масштабные спекуляции масками, медикаментами, оборудованием, повышенный спрос и паника порождают дефицит, дефицит это среда для спекуляций, каких-то осмысленных телодвижений в этом плане и сейчас нет, от того же Данилова, от МОЗ, и от кабмина в целом. Везде где пандемия набирает обороты, везде схожие проблемы, просто у нас это будет все больнее и одна из причин, - безответственность чиновников, им лучше нихрена не делать, перестраховаться писульками, чем принимать решения, ответственные и часто рискованные решения. И еще одна причина отсутствие аналитических центров и институтов способных давать адекватную оценку и упреждать разного рода угрозы для страны.
СНБО должны были не письмами и рекомендациями кормить кабмин, а постановлениями совета, с конкретным перечнем действий по предотвращению пандемии, сворачивать все на ВОЗ, ну это глупость, ВОЗ конечно виноват, но они не виноваты в том что страна оставила всю Украину без средств защиты и медикаментов перед эпидемией.
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...не виноваты в том что кабмин оставил всю Украину без средств защиты...
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ПОЦ конкретный! Первый случай появился, а для своего народа уже нихера и нет.ЗАШИБИСЬ **** в доску!
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Усе це зелене булькотіння? Якісь папірці Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 5306 Нічого вони не вартують. 980 тон захисних засобів вивезли?
- Вивезли.
Кому пожиттєво, а кому 15 років ув"язнення чи вовчий білет, то уже не хай самі визначають.
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поцілуй їх в дупу ..."завтра" вони стануть хероямияк і всі папереднікі які розвалили цю країну ...де зараз крадчук який віддав ядерну зброю ...де кучмо зіц своїм зятьком пінчуком розграбували всі заводи на "металобрухт" під виглядом "приватизації ... про що ви ...це все кодло зараз не гниє у кар"єрах ламаючи камінь ...воно все й далі розказує як ми маємо жити продаючи Україну хто кацапам а хто взагалі шайці шахраїв під назвою МВФ **** "соросоподібним" тварям ...ВОНИ ВСІ ХЕРОЇ ... А ВИ ВСІ ГОЇ
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невже гончарук зараз торгує в києві масками по 20 грн за штуку.? а ще гончарук винуватий шо після двократного обвалу ціни на нафту бензин на заправких навіть не дригнувся? ну а такі писульки в чиновницькому середовищі циркулюють роями без зупинки 24 години на добу, тепер вже без перерви на обід і вихідних. писульки нічим не підкріплені та не забезпечені ніякими ресурсами для виконання. такий собі круговорот гівна в країні.
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Мародери Зелені ви показали своє нутро. Україна та її народ, для вас ніщо. Головне заробіток. І ви пляді, ще розповідали про Свинарчуків???
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Мы создали соответствующий штабИсточник: https://censor.net.ua/n3183726
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Гончарук, это все на что ты способен - создавать штабы.
Больных нет, а штаб есть.
Штаб есть, а масок нет!
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ану КАЗЛИ ...ША ...бубочку "обидели" безсердечные ...а он артист ...утончённая натура ...лядь
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