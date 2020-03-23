 Стоимость продуктов в магазинах повышается: "Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены"

Об этом, в частности, заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, информирует Цензор.НЕТ.
"Во избежание домыслов и слухов хочу для вас расставить все точки над "і" в вопросе роста цен на продукты питания, а также товары первой необходимости в супермаркетах торговой сети "АТБ" и во всей сетевой рознице. Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары. Однако, не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка. Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны). Со своей стороны мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу", - пишет он в Facebook.
Марков заверил, что компания "прилагает все усилия, чтобы обеспечить стабилизацию роста цен со стороны поставщиков продуктов и товаров первой необходимости".
В пресс-службе АТБ сообщили, что продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, мука - на 5%, яйца - на 6%.
теперь лимоны средней степени паршивости по 94.
Ну не ссуки ?
Может они были бы более порядочными, чем наши хапуги.....
Покажіть-но хоч одного етнічного українця - власника торгової мережі.
Або власника банку.
Або просто собі звичайнісінького доларового мільйонера - ну хоч би одного.
А в Америці їх десятки - українців-мільйонерів.
K0५EGAR
@Rage4oK
На той неделе, когда у нас ещё ходили поезда, видел составы с зерном, едущие в сторону Конотопа.. Полагаю, наши пещерные длб его уже продали, как и маски. Ну, или поменяли на бусы. Повторюю по БУКВАМ: A L A R M!!! Р О С І Я З А К Р И Л А Е К С П О Р Т З Е Р Н А!!
А Пе приказал бы снизить. Тоже инфа 100%.
Сметану відерко - завжди брав в "Рукавичці" місцевого молокозаводу - тут в чеку на 3 грн. дороще !
А вже не раз згадувана гречка ... і т.д.
Ну вот теперь хавайте полной ложкой.
Последствия карантина все почувствуют на своем кошельке.