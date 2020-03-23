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 "Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены", - стоимость продуктов в магазинах повышается

Операторы украинского рынка ритейла объясняют рост цен на продукты питания и товары первой необходимости подорожанием у поставщиков.

Об этом, в частности, заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, информирует Цензор.НЕТ.

"Во избежание домыслов и слухов хочу для вас расставить все точки над "і" в вопросе роста цен на продукты питания, а также товары первой необходимости в супермаркетах торговой сети "АТБ" и во всей сетевой рознице. Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары. Однако, не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка. Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны). Со своей стороны мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу", - пишет он в Facebook.

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Марков заверил, что компания "прилагает все усилия, чтобы обеспечить стабилизацию роста цен со стороны поставщиков продуктов и товаров первой необходимости".

Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены, - стоимость продуктов в магазинах повышается 01

В пресс-службе АТБ сообщили, что продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, мука - на 5%, яйца - на 6%.

Также читайте: Минэкономики будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости, - замминистра Высоцкий

Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены, - стоимость продуктов в магазинах повышается 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183725
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро у всіх зеботів на столі... "Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены", - стоимость продуктов в магазинах повышается - Цензор.НЕТ 5221
"Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены", - стоимость продуктов в магазинах повышается - Цензор.НЕТ 6374
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В связи с этим повторюсь снова. У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и догонять. У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно уже думать и о них. Этих людей уже нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или уже закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от обычного истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера. И судя по всему решать это придется снова церкви и волонтерам.
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Вся власть дебилам! Земля - олигархам! Вирус - народам!
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Олигархам не только земля, им, вообще, всё. Правительство-то у нас теперь чисто олигархическое, на олигархов и работает.
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Какое то недоверие всё же есть в его лице к АТБ. Вспоминается почему то :"Ничего личного,только бизнес"
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Он, мягко говоря, лукавит. Все кто работал с АТБ знает эту структуру.
Мощный единый логистический центр, куда стекаются товары от поставщиков всей Украины.
Подписанные на год спецификации. Неукоснительное соблюдение контрактов поставщиками иначе - АТБ выкинут ***** со своих полок, а это колоссальный фэйл для любого даже "самого крупного поставщика".
И тут Марков утверждает, что кто то им с перепугу решил заламывать цены и буянить
Да ну нах...В настолько крупном бизнесе таких чудес не бывает.
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Факты, документы, фамилии. Иначе треп
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Умиляет как картофель, лук и морковь поднялись в цене из за значительного роста затрат на производство продукции)
Они ее неделю назад вьікапьівали?
Более дебильньіе обьяснения я только от кацапов могут усльішать и то не всегда.
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Наконец народ начинает понимать из-за чего начался холокост.
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Це ви про 73,22% ?
Так вони понімалі, понімают, і будуть понімать далі, що у цьому винен Лоліта Вальцман.
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Цена на перечисленные товары растет к весне всегда. Потому как немалые затраты на хранение всего этого добра. Или Вы готовы гнилье покупать в магазине? А-ля как была сеть магазинов "Дары ланив" при совдепии. После этих овощей позже пойдут уже молодые овощи частично импорт частично свои из закрытого грунта. Затраты тоже немаленькие.
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Хранение перечисленньіх товаров пактически ничего не стоит, не нужно мне тут ездить по ушам.
У самого прекрасно сохраняется в погребе до самого мая, в том числе и яблоки.
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Сранник,а чего же тогда вы от Порошенко требовали снижения всего на все? Чего от бубочки не требуете? Уже,о чудо, никто не считает сколько стоит борщ? Или видеть от уринотерапии стали хуже за последний год?
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Та неужели? Если ты не считаешь и не интересуешься, а только балаболишь, то другие оказываются очень даже считают. Причем трех видов да еще и в динамике по настоящее время. Борщевой набор подсчет от Минфина Обрати внимание на апрель-май 2019 года и глянь как потом менялась цена борщевого набора. "Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни", - вартість продуктів у магазинах підвищується - Цензор.НЕТ 1600
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Гречка з Казахстана поступає-а у нас все соняшником позасерали
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Интересно, а куда подевались все те люди, которые еще пол года назад, говорили о том, что при зеленском пенсионеры будут объедаться красной икрой?
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І головне, що вони не хочуть відповідати за свій вибір. Тепер я їм буду говорити про зміни на краще, які будуть після закінчення грошей у зебілів. Тільки голод навчить робити вибір 73%.
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Для кого - война, а для кого - мать родна.
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Повышайте ещё ! Мы скоро купим у вас всё !
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Ага. Всьо, але ОДИН раз
Донєцкіє оно вже проходили штурм «Метро».....
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Ціни в АТБ дійсно піднялися. Я сам сьогодні купував там продукти. Базарів тепер нема і відповідно відсутня конкуренція.
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от Мовы, Армии и Веры (которых на хлеб не намажешь) малоросня отказалась и очень быстро с жратвой начались проблемы......

почти мгновенная карма...
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мова армія віра це красиво і корисно але недостатньо щоб нагодувати країну.
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ну да конечно канечно...верим верим....зеленое кодло ну совсем ничего на этом не заработатывает
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В пресс-службе АТБ сообщили, что продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, мука - на 5%, яйца - на 6%

Овощи из списка выращены в прошлом году, крупы, мука, макарошки почти все отечественного производства, с какого перепуга подорожание ? Где АМКУ и Зебил с обещанием контролировать цены ? Впрочем, наивных ЛОЗОВ, обсмотревшизся дебильных шоу по ТВ ни капли не жаль, я бы с таких тожде содрал 3 шкуры ))))
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Ето вам прямое следствие закрытия продуктовых базаров. Магазины стали монополистами и давят цены какие хотят. Потому что сволочи знают что население никуда не денется и будет брать что дают
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В період надзвичайного положення таких постачальників треба відстрілювати. "Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены", - стоимость продуктов в магазинах повышается - Цензор.НЕТ 246
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Те що ти починаєш читати,я вже забув,і від дебілів ізолююсь так само як і від пандемії. "Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены", - стоимость продуктов в магазинах повышается - Цензор.НЕТ 9948
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Когда гривна росла, цены не понижались. А когда гривна стала падать, цены повысились. Зашибись. Страна бл..дей !!!
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Ага. С бензином то же самое. Высокие цены на товары оправдывали дорогим бензином. Сейчас цена на бенз падает а цены все равно растут.
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Золотые слова! Прям как во время первой империалистической в Германии - ми не виноваты шо скупка в ломбарьде подешевэла, а продукты подорожяли..
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Объяснения патентованного барыги)))
Какие импортные составляющие (на картофель, цена была 12 - стала 17, капусту 4 - 8, морковь 4 - 8, соль, сахар, гречку (или это та, которую Азаров завозил из Китая). Я бы для этих марковых ввел бы карантин: до конца дней жить в изоляции и никуда не рыпаться. Забыть про Мальдивы-Доминиканы (там же только импортная составляющая), а определить им вечное поселение в местах произрастания борщевого набора в Украине.
Этот бедный Зеленский пластается перед вами, умоляет понять трудную ситуацию в стране. А они тут же про импортную составляющую на капусту. Прямо-таки "Операция Ы" про космические корабли и балет Большого театры.
И настало уже время гнать паршивой метлой этот Монопольный комитет (знаю, что надо писать Антимонопольный, но клавиши сами запали).
Думаю было бы правильно оштрафовать всех этих барыг на 200% сверх выручки. А марковых на максимальный штраф при нарушении карантинных правил. Или на максимальный штраф, применяемый в Европе, США? Они так любят импортную составляющую)))
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КЛОУНАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. СМЕЙТЕСЬ .ОБХОХОЧИТЕСЬ.
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Если не можете охладить амбиции и жадность магазинных барыг то открывайте бл***ди рынки. Чтобы магазины не имели монополистами на рынке и диктовали цены. Иначе выгребут все деньги у населения и тогда голод и нищета
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Беня не вьездной в Европе, а как вернуть бабло за приват? Верно развалить Украину в ПОЛНОМ обьеме. Что ему пока и удается. Браво зедебилы, вы добились своего!
У руля БЕНЯ и вся еврейская сРАТЬ!!!
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А теперь давайте вспомним больше всего употребляемую фразу ЗЕбилов - Томос на хлеб не намажешь... Через несколько месяцев начнут сопли на локти намазывать ибо - Бог шельму метит
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Тут надо уже внимательно следить, чтобы ушлые торгаши не продали все продтовары за границу, как это произошло с масками. Им нужна валюта.
А другие "патриоты" занимаются разжиганием вражды здесь , на этом сайте, денно и нощно. И админы их не банят.
Еще "патриоты" торгуют дефицитом, задирая цены, наживаясь на беде.
На западе поймали водолаза с масками, хотевшего переправить маски в Румынию.
На Зап.Украине у нас в основном кто живет? Патриоты! Они за Зелю не голосовали.
Но они до последнего ездили на россию на зароботки поездом Львов - москва.
Вот такие они, патриоты.
Тошнит от этого.
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а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны) Источник: https://censor.net.ua/n3183725
Что-то, когда гривна укреплялась, никто цены не снижал
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офигеть, а у нас понизились или часть осталась на том же уровне, нам наверно другое ценобразование и менталитет другой.
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Объяснения патентованного барыги)))
Какие импортные составляющие (на картофель, цена была 12 - стала 17, капусту 4 - 8, морковь 4 - 8, соль, сахар, гречку (или это та, которую Азаров завозил из Китая). Я бы для этих марковых ввел бы карантин: до конца дней жить в изоляции и никуда не рыпаться. Забыть про Мальдивы-Доминиканы (там же только импортная составляющая), а определить им вечное поселение в местах произрастания борщевого набора в Украине.
Этот бедный Зеленский пластается перед вами, умоляет понять трудную ситуацию в стране. А они тут же про импортную составляющую на капусту. Прямо-таки "Операция Ы" про космические корабли и балет Большого театры.
И настало уже время гнать паршивой метлой этот Монопольный комитет (знаю, что надо писать Антимонопольный, но клавиши сами запали).
Думаю было бы правильно оштрафовать всех этих барыг на 200% сверх выручки. А марковых на максимальный штраф при нарушении карантинных правил. Или на максимальный штраф, применяемый в Европе, США? Они так любят импортную составляющую)))
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Этот бедный Зеленский пластается перед вами, умоляет понять трудную ситуацию в стране. А они тут же..... "Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни", - вартість продуктів у магазинах підвищується - Цензор.НЕТ 9032 "Найбільші постачальники суттєво піднімають відпускні ціни", - вартість продуктів у магазинах підвищується - Цензор.НЕТ 1776 сльози заважають послати вас двох.



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сфотал обезжирку и бумажку на стекле про вирус в атб
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Шо это в первый раз?
При любых возможных трудных условиях для людей вышиванкнутые "патриоты" тут же допомогають нацii - обдиранием последних трусов со своих соотечественников.
Это всё характеризует нас как быдло, рагульё и скот. И все наши беды - нами вполне заслуженны.
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правильно.конкурентов нет у атб.рынки прикрыли.вот они теперь и имеют всех.
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Дорожать могут товары, которые магазин только получит от постащиков, ко имеющиеся в наличии...С какого хера на глазах меняют ценники??? Чистая брехня.Для зедебилов.
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Военное положение и растреливать к "чертовой матери"!
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Надо же, как понятно всё объяснили. Прям слезу прошибает.
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