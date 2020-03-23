 "Крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены", - стоимость продуктов в магазинах повышается

Об этом, в частности, заявил гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, информирует Цензор.НЕТ.
"Во избежание домыслов и слухов хочу для вас расставить все точки над "і" в вопросе роста цен на продукты питания, а также товары первой необходимости в супермаркетах торговой сети "АТБ" и во всей сетевой рознице. Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары. Однако, не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка. Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны). Со своей стороны мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу", - пишет он в Facebook.
Марков заверил, что компания "прилагает все усилия, чтобы обеспечить стабилизацию роста цен со стороны поставщиков продуктов и товаров первой необходимости".
В пресс-службе АТБ сообщили, что продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, мука - на 5%, яйца - на 6%.
Мощный единый логистический центр, куда стекаются товары от поставщиков всей Украины.
Подписанные на год спецификации. Неукоснительное соблюдение контрактов поставщиками иначе - АТБ выкинут ***** со своих полок, а это колоссальный фэйл для любого даже "самого крупного поставщика".
И тут Марков утверждает, что кто то им с перепугу решил заламывать цены и буянить
Да ну нах...В настолько крупном бизнесе таких чудес не бывает.
Они ее неделю назад вьікапьівали?
Более дебильньіе обьяснения я только от кацапов могут усльішать и то не всегда.
Так вони понімалі, понімают, і будуть понімать далі, що у цьому винен Лоліта Вальцман.
У самого прекрасно сохраняется в погребе до самого мая, в том числе и яблоки.
Донєцкіє оно вже проходили штурм «Метро».....
почти мгновенная карма...
Овощи из списка выращены в прошлом году, крупы, мука, макарошки почти все отечественного производства, с какого перепуга подорожание ? Где АМКУ и Зебил с обещанием контролировать цены ? Впрочем, наивных ЛОЗОВ, обсмотревшизся дебильных шоу по ТВ ни капли не жаль, я бы с таких тожде содрал 3 шкуры ))))
Какие импортные составляющие (на картофель, цена была 12 - стала 17, капусту 4 - 8, морковь 4 - 8, соль, сахар, гречку (или это та, которую Азаров завозил из Китая). Я бы для этих марковых ввел бы карантин: до конца дней жить в изоляции и никуда не рыпаться. Забыть про Мальдивы-Доминиканы (там же только импортная составляющая), а определить им вечное поселение в местах произрастания борщевого набора в Украине.
Этот бедный Зеленский пластается перед вами, умоляет понять трудную ситуацию в стране. А они тут же про импортную составляющую на капусту. Прямо-таки "Операция Ы" про космические корабли и балет Большого театры.
И настало уже время гнать паршивой метлой этот Монопольный комитет (знаю, что надо писать Антимонопольный, но клавиши сами запали).
Думаю было бы правильно оштрафовать всех этих барыг на 200% сверх выручки. А марковых на максимальный штраф при нарушении карантинных правил. Или на максимальный штраф, применяемый в Европе, США? Они так любят импортную составляющую)))
У руля БЕНЯ и вся еврейская сРАТЬ!!!
А другие "патриоты" занимаются разжиганием вражды здесь , на этом сайте, денно и нощно. И админы их не банят.
Еще "патриоты" торгуют дефицитом, задирая цены, наживаясь на беде.
На западе поймали водолаза с масками, хотевшего переправить маски в Румынию.
На Зап.Украине у нас в основном кто живет? Патриоты! Они за Зелю не голосовали.
Но они до последнего ездили на россию на зароботки поездом Львов - москва.
Вот такие они, патриоты.
Тошнит от этого.
Что-то, когда гривна укреплялась, никто цены не снижал
Какие импортные составляющие (на картофель, цена была 12 - стала 17, капусту 4 - 8, морковь 4 - 8, соль, сахар, гречку (или это та, которую Азаров завозил из Китая). Я бы для этих марковых ввел бы карантин: до конца дней жить в изоляции и никуда не рыпаться. Забыть про Мальдивы-Доминиканы (там же только импортная составляющая), а определить им вечное поселение в местах произрастания борщевого набора в Украине.
Этот бедный Зеленский пластается перед вами, умоляет понять трудную ситуацию в стране. А они тут же про импортную составляющую на капусту. Прямо-таки "Операция Ы" про космические корабли и балет Большого театры.
И настало уже время гнать паршивой метлой этот Монопольный комитет (знаю, что надо писать Антимонопольный, но клавиши сами запали).
Думаю было бы правильно оштрафовать всех этих барыг на 200% сверх выручки. А марковых на максимальный штраф при нарушении карантинных правил. Или на максимальный штраф, применяемый в Европе, США? Они так любят импортную составляющую)))
При любых возможных трудных условиях для людей вышиванкнутые "патриоты" тут же допомогають нацii - обдиранием последних трусов со своих соотечественников.
Это всё характеризует нас как быдло, рагульё и скот. И все наши беды - нами вполне заслуженны.