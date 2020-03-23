 У замглавы Харьковского облсовета Скоробагача подтвердили COVID-19, 9 контактировавших с ним самоизолировались, - глава облсовета Чернов

Об этом в комментарии Суспільному сообщил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, информирует Цензор.НЕТ.

"После получения официальной информации мы перевели весь аппарат областного совета на дистанционную систему работы, локализовали тех людей, которые были в контакте в это время с Владимиром Ивановичем... Они в самоизоляции все. Независимо от того, какую они должность занимают. Мы организовали работу таким образом, что это не влияет никак на работу исполнительного аппарата и в целом областного совета. Работа ведется абсолютно в полном объеме", - сказал Чернов.

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"Сегодня санитарно-эпидемиологическая служба и специалисты лаборатории провели соответствующую дезинфекцию всех помещений и кабинетов, в которых находились и работали эти люди, и помещение областного совета, имеется в виду общего пользования. Мы сегодня контролируем состояние здоровья всех наших сотрудников. В частности, тех, кто имел непосредственный контакт, в первую очередь тех, кто работает в аппарате, это 9 человек ", - сказал Чернов.

На сегодняшний день, по словам Чернова, все здоровы.

Председатель облсовета со Скоробагачом последнее время не виделся. По его информации, заместитель председателя облсовета пользовался средствами личной защиты.

"Он пользовался всем, чем возможно защищаться, в маске был, в очках защитных. И действительно был на рабочем месте небольшой промежуток времени", - сказал председатель облсовета.

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"На сегодняшний день мы отработали механизм скайп-конференций, специалисты проработали необходимый программный продукт, позволяющий работать дистанционно", - подчеркнул Чернов.

Напомним, у жены замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции, был подтвержден COVID-19. Через несколько дней он почувствовал недомогание и был госпитализирован в Киеве.