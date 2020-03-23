 Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 следующих лиц:

Баканов Иван Геннадьевич - председатель Службы безопасности Украины

Разумков Дмитрий Александрович - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию)", - говорится в документе.

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Напоминаем, Координационный совет по противодействию распространения Covid-19 был создан 16 марта 2020 г.