 Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 следующих лиц:
- Баканов Иван Геннадьевич - председатель Службы безопасности Украины
- Разумков Дмитрий Александрович - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию)", - говорится в документе.
Напоминаем, Координационный совет по противодействию распространения Covid-19 был создан 16 марта 2020 г.
Иди получай))))
И чего они все поперли назад???
https://inforesist.org/smi-na-prizyv-zelenskogo-pomoch-v-borbe-s-koronavirusom-kolomojskij-otvetil-otkazom/
В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.И барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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