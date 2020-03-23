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 Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 главу СБУ Ивана Баканова и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 следующих лиц:

  • Баканов Иван Геннадьевич - председатель Службы безопасности Украины
  • Разумков Дмитрий Александрович - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию)", - говорится в документе.

Читайте также: В координационный совет по борьбе с СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов

Напоминаем, Координационный совет по противодействию распространения Covid-19 был создан 16 марта 2020 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3183716
 
 
 Топ комментарии
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То трохи не такі маски. 😊 І звичайно, їх там не 980 тон.
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Шыкаладная курва привезла два самолета!
Иди получай))))
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На бутылку какого объема сейчас тебя присадили?)))
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Любов до бутилок вбачається тільки в кацапів які на них сиділи. Вчи дурню історію. І нафуй звідсіля в кацапщину. Там Лука "картоху" підвіз Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 1897
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С таким составом у нас будет ситуация с коронавирусом ещё хуже чем в Италии. Зебилы, если хотите спасти ситуацию с медициной в стране срочно возвращайте Супрун
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Цікаво, якби зебілам запропонували на вибір дві лікарняні палати: одна фвнансужться 95 Кварталом, інша - корпорацією "Рошен", яку палату вибрали б 73 відсотки зебілів?
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И не надо выпускать!
И чего они все поперли назад???
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людей з високою температурою одразу в лікарні, інших в карантин. Які острови в нас на Дніпрі, і що ні одного готелю? Пообіцяйте господарям фінансові канікули протягом півроку, вони пустять на карантин
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Коломойський поставив в лікарні України апарати ШВЛ з лічільниками вдохів-видохів по 1.43 грн за вдих і 0.45 грн за видих.

Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 3554
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А шо там з Сивохою Обісцяним. Також вже пристроїли?
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только и занимаются перестановкой кроватей - офисы, штабы, советы и прочая имитация бурной деятельности...
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Петя после себя оставил супер здравохранение, а дегенерат зюзя за 9 месяцев ее разволил.
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Зебил так что там с таможней и масками Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 6113 Зеля и его команда мародёры классические Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 7798
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для того чтобы выгрести из Украины всё до последней маски понадобились специалисты:
В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.И барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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он обоссавшийся шнырь- васал...- если что , пойдет за ФУКСА
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все логично - это защита для всех своих..., в случае чего ПОТОМ - скажут, это было КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, п за такие не сажают
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Коронавірус, стій! Це наказ найвеличнішого!!!
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От прям как прочитал новость о Бакланове и НедоРазумкове так сразу и отлегло, и полегчало - иду, радуюсь, свежий воздух вдыхаю, коронавирусы выдыхаю.
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а тепер, дядько ,назад не виймайте ,а вихитуйте!
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***** Зелений разом зі своїм чмом бородавочником мойшою,де ******,маски!?
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ЛУЧШЕ БЫ ВВЕЛ ЯЦЕНЮКА, А ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ВЫГНАЛ. БЫЛ БЫ ХОТЯ ОДИН ЧЕЛОВЕК С МОЗГАМИ......
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Побольше профессиональных дурил. Собрался чего-то спереть.
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От знаете, яне розумію паніки. Працють же професіонали
Зеленский ввел Баканова и Разумкова в состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 5463
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Первая задачка для БАКАНОВА: "ОБЕЩАНО (с экрана гидрантом клятвенно) "10,4 МЛН. ТЕСТОВ" (10 млн. ПЛР + 400 тыс. экспресс). "Через 2 суток". "Из Китая". В реальности через 3 суток в Украину из Китая 37-летним депутатом А.Мотовиловцем (само собой, "СЛУГОЙ НАРОДА") привезено всего 300 тысяч (50 тыс. ПЛР + 250 тыс. экспресс). Разница в 10,1 млн. тестов! Из 10,4 млн.! Т.е., суммарная недостача по всем тестам = 97%? По "ВЫСОКОТОЧНЫМ" тестам ПЛР (как они пишут: "ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ"!) недостача = 99,5%. Такая сказочная арифметика не снилась никаким "ненасытным барыгам"... Инфа про 50 тыс. ПЛР - отсюда -

23.03.20 14:08 - Центр громадського здоров'я отримав із Китаю 521 тест-систему, що розраховано на 50 тисяч осіб Центр громадського здоров'я отримав із Китаю 521 тест-систему дл...

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Оно явно затеяло какую-то подлость. В составе не будет ни одного врача - это будет совет как стырить ЗВР и стать дихтотором так, чтобы никто не заметил.
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