 Мы говорили о поставках тестов в Украину, - глава МИД Кулеба рассказал о разговоре с немецким коллегой Маасом

"Вчера я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Германии, мы как раз говорили о поставках тестов или закупках тестов, в зависимости от ситуации. И завтра у меня с ним состоится такая дипломатическая новелла, я осуществлю виртуальный визит в Федеративную Республику Германия и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На вопрос о том, будет ли обсуждаться саммит в "нормандском формате" во время переговоров Кулеба отметил "до саммита в нормандском формате еще надо дожить".

Министр подчеркнул, что, по его мнению, в дальнейшем дипломатия подвергнется большим изменениям.

"И лидеры тоже поймут, что много вещей можно делать онлайн. Главное, чтобы были защищенные каналы коммуникации", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба