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 Мы говорили о поставках тестов в Украину, - глава МИД Кулеба рассказал о разговоре с немецким коллегой Маасом

Во вторник министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас проведут переговоры в онлайн-режиме, сообщил глава МИД Украины.

"Вчера я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Германии, мы как раз говорили о поставках тестов или закупках тестов, в зависимости от ситуации. И завтра у меня с ним состоится такая дипломатическая новелла, я осуществлю виртуальный визит в Федеративную Республику Германия и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

На вопрос о том, будет ли обсуждаться саммит в "нормандском формате" во время переговоров Кулеба отметил "до саммита в нормандском формате еще надо дожить".

Министр подчеркнул, что, по его мнению, в дальнейшем дипломатия подвергнется большим изменениям.

"И лидеры тоже поймут, что много вещей можно делать онлайн. Главное, чтобы были защищенные каналы коммуникации", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3183714
 
 
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И завтра у меня с ним состоится такая дипломатическая новелла, я осуществлю виртуальный визит в Федеративную Республику Германия и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры"

****, он потусторонний какой-то.. Мы говорили о поставках тестов в Украину, - глава МИД Кулеба рассказал о разговоре с немецким коллегой Маасом - Цензор.НЕТ 2131
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...самим уже это делать нужно, полно мощностей свободных, купите или сделайте линию и пусть автомат клепает и тесты и маски и респираторы!.
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А чого ж так довго чухався міністр закордонних справ, а до того прем'єр-міністр з євроатлантичної інтеграції?
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Зеленые ублюдки сначала перепродали с Украины все маски, защитные костюмы а теперь делают вид что что-то делают хорошее. Зедауны, вы могли себе представить такую ситуацию при Порохе?
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