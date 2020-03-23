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 Политика Украины
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 Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба

Скоро въехать на территорию Украины смогут только те украинцы, которые пройдут тест на коронавирус,

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подчеркиваю, что уже вскоре въезд граждан на территорию Украины будет непосредственно привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны и будем помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить лавиноподобного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса", - сказал чиновник. 

Кулеба отметил, что надлежащий контроль этих граждан по прибытию в Украину должны обеспечить совместно Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения.

"Идея в чем? При пересечении границы человек должен пройти тестирование. Да, это создаст неудобство, потому что это забирает время, но это единственный путь проконтролировать, пересекает ли он эту границу здоровым. До этого применялся термический контроль, то есть температурный, но практика демонстрирует, что он не является достаточно эффективным, и нам нужны более эффективные меры", - пояснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой коронавирус не способен остановить усилия по возвращению украинцев из плена и незаконного содержания, - глава МИД Кулеба

При этом он добавил, что реализация этого сценария возможна исключительно в случае, если будет достаточное количество тестов.

"Мы работаем над тем, чтобы в Украину наладить бесперебойную поставку этих тестов", - подчеркнул министр.

В то же время Кулеба уточнил, что в идеале люди должны проходить такой контроль еще садясь на борт. "Но проблема в том, что я давал поручения посольствам в европейский странах, чтобы они искали эти тесты на местах в своих странах, и за 24 часа поисков не обнаружили тестов в открытой продаже почти ни в одной стране Евросоюза, - добавил он.

Читайте также: Один украинский дипломат за рубежом инфицирован коронавирусом, у троих - подозрение на заболевание, - Дмитрий Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3183712
 
   
 Топ комментарии
 
мгновенная реакция...
не дай Бог завтра большая война...
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реальный тормоз. вначале завезти 50000 "туристов" и отпустить их по домам а теперь начинать планировать что то... еб..ые
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мгновенная реакция...
не дай Бог завтра большая война...
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Не дай Бог війна, а у нас метро закрили, хоча воно є бомбосховищем...
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Оно вчерашнюю ситуацию в Борисполе видело? Это столпотворение прилетевших без масок? Там уже развезли по Украине все, что только можно.
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Пусть этот клоун напишет сколько он людей пустил уже в страну после без тестов?
ПОчему это было сделано? Сознательно стараются заразить людей или гипер тупые просто?
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Потому что такого количества тестов тогда не было.
И не пускать украинцев в это время - это силовой штурм пропускных пунктов, репутация страны-изгоя и грустное лицо ПятраЛексеича на ТВ, который рассказывает как Зеленский соврал и кинул украинцев напризволяще.
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Зеля не знал про пандемию? Чего не приготовили место для карантина? Чего не организовали електронную очередь? Зачем устроили цирк в Санжарах?
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Блін! Питання не в тому, чи пускати/не пускати. Питання в тому, що тих людей потрібно було відразу ізолювати на карантин!
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Так пытались же по-моему в Санжарах. Очень показательно вышло. Возле Вас если организовать карантин - Вы не против? Или в чистое поле людей вывезти предложите?
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Так Санжари ж був не карантин, а шоу для відосіка шмарклі. Карантинні табори це дещо інше.
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И это более важно чем жизни граждан?
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Це такий ******** варіант голодомору. Тоді у 1933-му ідеологом був лазар, а сьогодні у 2020 вава. Але одного поля ягоди.
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Зрозуміло, просто ідіот. Надіюсь, хоч не зебіл?

Мудрий пан по шкоді: коні вкрали, то він стайню закрив.

Це, до речі, українською. Але кацапам то тяжко зрозуміти.
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От бачиш, мало того, що ти ідіот, ти ще й кацап.
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циган вкрали , бо набридло ..в однi ворота
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І це після того як позвозили з усього світу весь непотріб що вештався там!!!
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А сколько времени у нас было в запасе! мы могли хорошо подготовиться, нно ннетт...
правительство не только не подготовилось, но еще и решило свезти к нам заразу со всего мира!
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Начал кричать "пожар", когда диван стало припекать.

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Поздно пить боржоми, когда почки отпали!
Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 8328
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так это только планируют! к 2025 году воплотят Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 993 долбое....
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реальный тормоз. вначале завезти 50000 "туристов" и отпустить их по домам а теперь начинать планировать что то... **..ые
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Дебіли, це треба було робити з самого початку. Піди по селах і подивись, як повернуті додому заробітчани з Польщі вештаються по сусідах та знайомих.
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Любовь к родине и фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе (с)
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Можно ещё тест на беременность, обоим полам, они точно есть. А то на коронавирус может не хватить.
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Ну почему наверху долбодятлы во все времена? Какая-та карма у Украины хреновая.
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Когда Зеленского и его дегенератов начнут 3.14здить!?? Эти долб*** пустили в страну сотни тысяч гастрарбайтеров и тысячи потенциально зараженных. Уроды.
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Совок є совок. Абсолютно нічого не змінилось.
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Поздно милый поздно,уже десятки тысяч разбрелись по Украине после банального измерения температуры.
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Спочатку найвеличніший спасітєль чілавєчєства пропіарився, а тепер вони планують. Сопля зелена.
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От молодці ! Вони планують ! Сьогодні яке вже число ? Хіба Зелус ще не всіх туристів і заробітчан забрав ?

перші тест системи були в Україні вже давно, але їх навіть і не думали застосовувати.
05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa
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Тесты? Сначала надо изолировать на 14 дней, чтобы вирус проявился через антитела органиэма, а потом тесты.
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не прошло и полгода Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 4216 это уже ничего не даст, к сожалению Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 677
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УЗ до сих пор использует общую базу данных с Рашкой и Белорусью. Рашка может спокойно следить за передвижением любого украинского состава
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А прикольно получилось да? Получается - молодая Зелёная команда ...встретилась с маленькими зелеными. Как вы думаете, кто выиграет?
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зачем сейчас то , борт из италии прилетел уже?
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Что бы по шум гам и барабанный бой, принять штук 20-30 туристов из Бразилии или Доминиканской республики.
Встречать их будут врачи в защитных костюмах, каждый сдаст тест на вирус (или на беременность), всех отправят в карантин на 2-3 недели.
Ну и ясное дело, все это снимут и покажут по тв.
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Вы думаете почему так долго? А пока прочитал все комментарии, пока посчитал количество комментариев так сразу и пришёл к выводу, что надо делать!
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Планы Партии - Планы советского народа Украины! Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 2384
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планируем


Надеюсь вся ваша братия скоро будет планировать
как фанера над Парижем.
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Запустили ранее 50тыс. потенциально инфицированных не проверяя, а теперь опомнились, эти дураки угробят Украину окончательно..
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"Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД"

Этот дурик был знатным жополизом, а ещё 4 марта заболел КОРОНА-вирусом!
Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 5755
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оказывается, опять пиар от зе-дебилов! - тестировать будут, ЕСЛИ: "При этом он добавил, что реализация этого сценария возможна исключительно в случае, если будет достаточное количество тестов."
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пане кулеба пока вы думаете и решаете, в Украине скоро не останеться людей и некому будет читать и слушать вашу хрень. да и вы может тоже подохнете, благодаря своим же действиям. вы привыкли бежать, лечиться за границу, но теперь вы там нахрен не нужны. радует одно. когда мы будем умирать вы будете подыхать
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Too late. Це треба було робити 3 тижні тому. Основна критична маса інфікованих вже в Україні.
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Тормоз? 70000 прилетело/приехало без карантина.
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Дык ты дурень всех заражённых уже привёз в страну!
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Очухались утырки заторможенные Уже поздно Тысяч тридцать въехало Из них пара сотен точно инфицированные
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Зеленое стадо как обычно...вначале жиденько обсирается...а потом пытается снять с себя штаны..
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События сегодняшнего дня в моей жизни.
Позвонил старый друг, который после Майдана свалил в Польшу, говорил как он хорошо там закрепился и живёт, купил машину, ну и вообще.. Так вот он у меня местного украинца попросил денег взаймы, говорит,что просидел два месяца там без работы, машину продал за муйню и вернулся. Зная его, он бы никогда просто так бы не занял, значит точно попал.
Сегодня опять же друг который занимает высокую должность в медицине, сказал, что вы не понимаете какая жопа творится и сегодня даже не разрешил выходить своей жене и ребёнку на улицу.
Зашёл на эмоциях в супермаркет, одел маску, смотрю процентов 30, одели маски, другие бродят так, некоторые тягая сопли. Знакомый меня ещё и ******.л насчёт маски.
Хочется посоветовать умным нашим карантинщикам которые на улице нацепляли страшных плакатов на детских площадках со штафами в 51 тыщу грн., чтобы они ввели общий масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте, то есть в закрытых помещениях, у кого нет маски пускай на входе и раздают, как антисептик и одноразовые перчатки. А то некоторые не сознательны, другие стесняются одевать маски, третьи в масках среди них выглядят дураками. Да и ещё, тепло впереди пора уже пустить свежий, губительный для вирусов воздух в общественные места и магазины, и открыть в них окна и двери.
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...и добавить нечего.. девочка с собачкой в ухане осталась, правильное очень решение ..если у нас такое как там начнется, то песец!..даже представить страшно....
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Поздно, Дима, пить "Боржоми", когда почки отвалились . . .
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Здесь заповедник собираются организовать? Ну это уж точно, как СССР. Внутренние визы, вначале вроде как против вируса, а потом про вирус все забудут, а визы останутся на фоне очередей и партбюро одной партии члены которой и пятьдесят лет назад себя слугами народа назвали.
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Это что работа на опережение, на опережение только чего?
Видимость это просто, видимость деятельности.
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зеленые долбодятлы, где вы раньше были с проверками приезжающих? Поезд с 50 тыс потенциальных ноносителей вируса уже пришел.
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...ПЛАНіровщики ... Боже... коли Ви вже полетите як фанера над Парижем ..яякщо ТУПІСТЬ - то ще зрозуміло .. а якщо НАВМИСНЕ такі діяння .. УКРАЇНЦІ Ви все спостерігаєте... СОТНІ тисяч заробітчан ...УЖЕ в Україну повернулися .. а ці ще ЧУХАЮТЬСЯ ...


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