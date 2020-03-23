 Планируем разрешать въезд на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус - глава МИД Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Подчеркиваю, что уже вскоре въезд граждан на территорию Украины будет непосредственно привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны и будем помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить лавиноподобного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса", - сказал чиновник.
Кулеба отметил, что надлежащий контроль этих граждан по прибытию в Украину должны обеспечить совместно Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения.
"Идея в чем? При пересечении границы человек должен пройти тестирование. Да, это создаст неудобство, потому что это забирает время, но это единственный путь проконтролировать, пересекает ли он эту границу здоровым. До этого применялся термический контроль, то есть температурный, но практика демонстрирует, что он не является достаточно эффективным, и нам нужны более эффективные меры", - пояснил министр.
При этом он добавил, что реализация этого сценария возможна исключительно в случае, если будет достаточное количество тестов.
"Мы работаем над тем, чтобы в Украину наладить бесперебойную поставку этих тестов", - подчеркнул министр.
В то же время Кулеба уточнил, что в идеале люди должны проходить такой контроль еще садясь на борт. "Но проблема в том, что я давал поручения посольствам в европейский странах, чтобы они искали эти тесты на местах в своих странах, и за 24 часа поисков не обнаружили тестов в открытой продаже почти ни в одной стране Евросоюза, - добавил он.
не дай Бог завтра большая война...
ПОчему это было сделано? Сознательно стараются заразить людей или гипер тупые просто?
И не пускать украинцев в это время - это силовой штурм пропускных пунктов, репутация страны-изгоя и грустное лицо ПятраЛексеича на ТВ, который рассказывает как Зеленский соврал и кинул украинцев напризволяще.
Мудрий пан по шкоді: коні вкрали, то він стайню закрив.
Це, до речі, українською. Але кацапам то тяжко зрозуміти.
правительство не только не подготовилось, но еще и решило свезти к нам заразу со всего мира!
перші тест системи були в Україні вже давно, але їх навіть і не думали застосовувати.
05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa
Встречать их будут врачи в защитных костюмах, каждый сдаст тест на вирус (или на беременность), всех отправят в карантин на 2-3 недели.
Ну и ясное дело, все это снимут и покажут по тв.
Надеюсь вся ваша братия скоро будет планировать
как фанера над Парижем.
Этот дурик был знатным жополизом, а ещё 4 марта заболел КОРОНА-вирусом!
Позвонил старый друг, который после Майдана свалил в Польшу, говорил как он хорошо там закрепился и живёт, купил машину, ну и вообще.. Так вот он у меня местного украинца попросил денег взаймы, говорит,что просидел два месяца там без работы, машину продал за муйню и вернулся. Зная его, он бы никогда просто так бы не занял, значит точно попал.
Сегодня опять же друг который занимает высокую должность в медицине, сказал, что вы не понимаете какая жопа творится и сегодня даже не разрешил выходить своей жене и ребёнку на улицу.
Зашёл на эмоциях в супермаркет, одел маску, смотрю процентов 30, одели маски, другие бродят так, некоторые тягая сопли. Знакомый меня ещё и ******.л насчёт маски.
Хочется посоветовать умным нашим карантинщикам которые на улице нацепляли страшных плакатов на детских площадках со штафами в 51 тыщу грн., чтобы они ввели общий масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте, то есть в закрытых помещениях, у кого нет маски пускай на входе и раздают, как антисептик и одноразовые перчатки. А то некоторые не сознательны, другие стесняются одевать маски, третьи в масках среди них выглядят дураками. Да и ещё, тепло впереди пора уже пустить свежий, губительный для вирусов воздух в общественные места и магазины, и открыть в них окна и двери.
Видимость это просто, видимость деятельности.