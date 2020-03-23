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 Кабмин примет решение о предоставлении помощи уволенным из-за карантина, - Зеленский

Правительство на заседании 23 марта решит ряд вопросов, направленных на преодоление кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что международные финансовые партнеры Украины - МВФ, ЕБРР, Всемирный банк - заверили в готовности поддерживать и помогать Украине.

"Сегодня проходит заседание правительства, на котором будут приняты несколько важных решений. В частности, запрет отключать населению электроэнергию. Изменения в законодательство, которые позволят "Укрпочте" доставлять лекарства. Задача для НБУ, Министерства финансов и Министерства экономики до конца недели рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса", - сказал президент.

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Зеленский также отметил, что будет осуществляться выплата помощи людям, которые были уволены из-за карантина.

Помимо этого, будут приняты изменения в законодательство, которые введут уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского назначения в период коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3183711
 
 
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Піанніст фуєвий, ЧОМУ МАСКА ОДРОРАЗОВА КОШТУЄ 25 ГРН?????? Кабмин примет решение о предоставлении помощи уволенным из-за карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2573
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Простой вопрос - где он собирается на всё это брать деньги ?
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Коломойський поставив в лікарні України апарати ШВЛ з лічільниками
вдохів-видохів по 1.43 грн
за вдих і 0.45 грн за видих.
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У осла все как всегда..все в будущем времени...мы сделаем...мы построим...мы изменим...а в настоящем только один большой пук в лужу..
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