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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге в Женеве.

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус 

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.

Также читайте: Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус

Источник: https://censor.net.ua/n3183709
 
 
 Топ комментарии
 
Мед.части Национальной Гвардии активированы в штатах Нью-Йорк и Коммифорния.
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До 1 мл за неделю? Я думаю, реально. Люди глупые, каждый думает "да мне меня пронесет" а через неделю уже лежит укрыт цынком.
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Чудо-ВаЩе@compdemon





Стаття в науковому журналі.
2007 рік. "Наявність в кажанів великої кількості коронавірусів сімейства SARS-COV-xxx у поєднанні з культурою вживання в їжу різноманітних екзотичних тварин в Південному Китаї є бомбою уповільненої дії".
Ніякої конспірології.
Чистий довбоїбізм.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552008

Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6727
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есть еще один крупный пациент Индия ,который пока сказки как наш МОЗ о делах у себя пишет
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А якщо захворіє Зеленський, то що ти будеш робити?
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Сейчас на тебя какой-нибудь зеленый донос Баканову накатает
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Чтобы смерти были оправданы. (Сарказм)
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Типа того. Чтобы не в постели, а в бою. Один хрен умирать.
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Мед.части Национальной Гвардии активированы в штатах Нью-Йорк и Коммифорния.
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Активированы. А до этого были в каком? Замороженном?
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В обычном состоянии Нац. Гвардейцы сидят дома, ходят на работу, пьют пиво и т.д.. Это резервистское войско.
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Странно. И помещения до сих причин вообще не использовались?
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Какие помещения? Они готовятся к развертыванию полевых госпиталей.
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ты хотел сказать палаток сесеровских ? Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1923
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Не понял Вашего тонкого юмора. В Нац.Гвардии США не используется совковое "оборудование".
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анекдот , русские прилетели проконтролировать армию сша , ну им показываю это здание казарма,это госпиталь ,это спортзал ...... ,потом на оборот американцы прилетели им показали палатку в поле , те спрашивают а где казармы, госпиталь ,спортзал ? Прапорщик достает таблички ,казарма,госпиталь ,спортзал,и спрашивает что смотреть будите ? Поширення пандемії СОVID-19 у світі прискорюється, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6788
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Дэнгы давай!
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До 1 мл за неделю? Я думаю, реально. Люди глупые, каждый думает "да мне меня пронесет" а через неделю уже лежит укрыт цынком.
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В Китае -7 миллионов пользователей мобильной связи за 2 месяца, где-то было. Не факт что умерли, но всё же...
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если читать новости и думать об этом то так и будет...
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"крестный ход с молебном от избавления от коронавируса в мацкве" (С)
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Молодцы. Поздравляю вас. Вы сделали все чтобы распространить вирус. Видимо кто то за ето башляет очень серьезные деньги.
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Украинцам этот вирус что насморк. Украинцы сильные, потому что слабые умирают ещё в детстве.
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Морда етого директора МОЗ как раз на тот самый вирус и очень похожа. Походу родственники они
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эта рожа должна на плантациях работать а не вещать как распростроняется ! что эта ********** ! зделала для остановки вируса во время начала, его, да вобще ничего !!!с него спрашивать надо за все, а не выслушивать его !!!!
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Очередная бесполезная организация пи*доболов
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она не бесполезная , но многое придется менять в работе и целях ВОЗ ,в прочем как и ООН и других , функционально они устарели
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https://www.worldometers.info/coronavirus/ не положите сайт.
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Количество новых случаев в сутки
20/03 - 30 664
21/03 - 29 434
22/03 - 32 440
Данные сайта worldometer
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