 Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге в Женеве.

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.

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