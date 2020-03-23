 Распространение пандемии СОVID-19 в мире ускоряется, - глава ВОЗ Гебрейесус

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге в Женеве.
"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус
Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.
Чудо-ВаЩе@compdemon
Стаття в науковому журналі.
2007 рік. "Наявність в кажанів великої кількості коронавірусів сімейства SARS-COV-xxx у поєднанні з культурою вживання в їжу різноманітних екзотичних тварин в Південному Китаї є бомбою уповільненої дії".
Ніякої конспірології.
Чистий довбоїбізм.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552008
20/03 - 30 664
21/03 - 29 434
22/03 - 32 440
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