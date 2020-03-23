 Число попыток рейдерства за время карантина выросло в 16 раз, – глава Минюста Малюська

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем первый всплеск корпоративного мародерства (оно же рейдерство во время карантина). Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестры даже без загрузки каких-либо документов. За последнюю неделю такой наглости случилось почти столько же, сколько за четыре месяца прошлого года", – написал Малюська.
Министр напоминил, что Офис противодействия рейдерству продолжает принимать жалобы онлайн с помощью сервиса iGov.
Или так и не нашлось желающих воспользоваться этим "сервисом"?
Нужен рынок земли, срочно, пока людей в селах довели, ещё и тем что продавать продукт на рынках теперь нельзя пока карантин, а потом скажут так никто ж не заставляет.
Военные и все против того, чтобы начать дружить с рашкой, правы, но в это время, то за что они воюют захватывают другим способом.
Ино банкам без ограничений в экономический кризис.
бене только и нужно - что кризис и дефолт - и тогда он и его зеленая ОП(Г) скупят всю землю по дешевке... Недаром шмаркля и беня хотят ввести ЧС и заблокировать все города и села - и кто куда везти продукты на рынки станет, если рынки закрыты, как и сами города, и транспорт?..