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Все про:Минюст (1492) рейдерство (857) Малюська Денис (54)

 Число попыток рейдерства за время карантина выросло в 16 раз, – глава Минюста Малюська

Число попыток рейдерства через внесение изменений в государственные реестры за время карантина выросло почти в 16 раз.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем первый всплеск корпоративного мародерства (оно же рейдерство во время карантина). Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестры даже без загрузки каких-либо документов. За последнюю неделю такой наглости случилось почти столько же, сколько за четыре месяца прошлого года", – написал Малюська.

Министр напоминил, что Офис противодействия рейдерству продолжает принимать жалобы онлайн с помощью сервиса iGov.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жалоб на рейдерство сократилось втрое, еще несколько месяцев и о нем можно забыть, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3183707
 
 
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И шо, даже инвестиционные няни не помогают?
Или так и не нашлось желающих воспользоваться этим "сервисом"?
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Для інвестиційної ЗеНяні потібно що Інвестиційного ЗеЙоббіка
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ДАЙОШ ВСЮ ВЛАСТЬ НАДЗВИЧАЙНОМУ СТАНУ!!!!! Число попыток рейдерства за время карантина выросло в 16 раз, – глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 1429
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число спроб рейдерства під час правління зедрисні виросло у 16 разів!
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Продолжают получать жалобы. И все? Не много от вас толку.
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А пам'ятаєш як зебіли обіцяли знімати зевладу у випадку поганої роботи?
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Вони. Я з самого початку говорив, що вони не дотримають свого слова.
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Сейчас будет швах, только начало...
Нужен рынок земли, срочно, пока людей в селах довели, ещё и тем что продавать продукт на рынках теперь нельзя пока карантин, а потом скажут так никто ж не заставляет.

Военные и все против того, чтобы начать дружить с рашкой, правы, но в это время, то за что они воюют захватывают другим способом.
Ино банкам без ограничений в экономический кризис.
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если запустить рынок сейчас, та по законам зеленой шмаркли - то к сентябрю селяне останутся БЕЗ земли...
бене только и нужно - что кризис и дефолт - и тогда он и его зеленая ОП(Г) скупят всю землю по дешевке... Недаром шмаркля и беня хотят ввести ЧС и заблокировать все города и села - и кто куда везти продукты на рынки станет, если рынки закрыты, как и сами города, и транспорт?..
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ну вот. инвесторы поперли. услышали бубочку наконец то. поверили
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Рейдерство і є тим покращанням за Зе 73% голосувало.
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Та це фігня. От через місяць бандитизм і гоп-стоп виросте разів в 50
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это потому что не хватает бизнес - нянь, о которых говорил на форуме наш Оманский Осел...
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