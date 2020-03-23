EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  465  7
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8832) Донбасс (20981) операция Объединенных сил (2224)

 Два украинских воина получили ранения 23 марта, враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

В течение текущих суток 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела, а именно:

вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия;

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины;

в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов ранены в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик возле Шумов, - пресс-центр ОС

Сегодня, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлена надлежащая медицинскую помощь.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3183702
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чому ми не чуємо коментарі від ОП з приводу цих обстрілів?
 показать весь комментарий
 
 
И так каждый день. С утра рассказывают что на фронте перемирие и тишина а на вечер или на следующее утро о очередных потерях в результате договора ЗЕ и *****
 показать весь комментарий
 
 
пораненим - найскорішого одужання і повного відновлення...
Два украинских воина получили ранения 23 марта, враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4434

...
 показать весь комментарий
 
 
Пєрєміріє неможливо порушити шість раз. Пєрєміріє можливо порушити лише один раз. Після чого ніяких пєрємірій бути не може.
 показать весь комментарий
 
 
да не займайте ви ОП, там їм не до коментарів, у них головне "мироносні" ідеї і "мерседеси".
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх