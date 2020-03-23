 Два украинских воина получили ранения 23 марта, враг 6 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела, а именно:

вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия;

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины;

в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов ранены в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик возле Шумов, - пресс-центр ОС

Сегодня, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлена надлежащая медицинскую помощь.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС