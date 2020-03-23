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 Экс-глава ОГА Степанов подарил полиции Одессы 4 тысячи респираторов

Бывший председатель Одесской ОГА Максим Степанов отправил 1000 респираторов FFP3 для защиты одесских полицейских и 3000 - для медицинских работников службы экстренной помощи и городской инфекционной больницы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кстати, когда на днях ездил Одессой, заметил, что патрульные пользуются обычными хирургическими масками. При том, что также находятся в зоне повышенного риска. Давайте беречь тех, кто сейчас, во время борьбы с пандемией, находится именно на передовой", - отметил он.

Экс-глава ОГА Степанов подарил полиции Одессы 4 тысячи респираторов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов

Экс-глава ОГА Степанов подарил полиции Одессы 4 тысячи респираторов 02

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. Говорили о помощи с их стороны в противодействии распространению коронавируса в Украине. В частности, создан отдельный фонд на закупку лекарств и других необходимых средств в период распространения коронавируса.

Цензор.НЕТ собирает также список меценатов, которые не остаются в стороне.

Источник: https://censor.net.ua/n3183700
 
   
 Топ комментарии
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Молодець, такі новини треба висвітлювати незалежно від партійності чи політичних поглядів.
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Да, как постоянно и то, какие гниды оставили сейчас наших врачей "раздетыми" перед лицом эпидемии. И врачей надо поддерживать всеми силами

Бывший председатель Одесской ОГА Степанов передал патрульным и медикам респираторы высокого класса защиты - Цензор.НЕТ 9988
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чувак , вези в Балту , там уже есть прокажённый !
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До речі, Міхо у вас там дороги зробив? Років 20 назад мав необережність з Пісчаної на Балту їхати, зуби в труси посипались.
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Та то була ше Дорога, зараз з Пісчаної до Балти їхати десь годину , повна жопа !
Зробили дорогу Балта-Кодима непогану два роки тому але вже кажуть сипатись починає..
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Гостищев "ракоєд" все оприходує не хвилюйтесь..тільки ці респитратори не кожному нормальному патрульному дістануться, а позабирають ті хто сидить не на лінії і сраклолизи начальника. Потрібно патрульним особисто видавати без керівництва.
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4 Повістки, неужели эту продажную шутовскую рожу уволили.

За предательство интересов Украины оккупантам путиноидам Сивоху под суд надо вместе с любителем проституток Ермаком для начала. В условиях военного времени под трибунал. Кстати есть ли в Украине такая норма в условиях войны, как трибунал?

Спасибо за хорошую новость, если, конечно, это правда и подтвердится.
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Класні респіратори, нарешті включились наші небожителі, респект.
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где классные ? на фото обычные маски он в руках держит
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зайдіть в інтернет і подивіться, що це не маки, а респіратори і прочитайте їх характеристику, в крайньому випадку не хірургічні
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Для того, что бы новость была окончательно положительной, необходимо сообщать, где он их взял.
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как обычно, досталось в наследство или жена бизнесмен подарила))
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100% не было, не было, выплыло, бороздит полосы каждый день, как в своё время супер колхозник Бахматюк!!
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Де ж маски поділися з продажу ?- пішли всі на піар для дегенератів .
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Купив у аптеці і подарував? або спи*див і подарував бо не хотів залітати на дурниці?
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