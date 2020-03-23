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 Политика Украины
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Все про:Данилов (108) карантин (1032) маска (52) СНБО (3408) экспорт (598) Гончарук_Алексей (803) Данилюк-Ярмолаева (11) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Кто продал украинские маски? ВИДЕО

В очередном выпуске проекта "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева рассуждает, куда подевались украинские медицинские маски.

Несмотря на постановление СНБО еще от 31 января из страны вывезли 980 (!) тонн масок! Сколько весит одна маска? Правильно, очень и очень мало немного. Поэтому 980 тонн масок означает действительно космическое их количество.

Итак, правда, что продажа масок в Испанию или на Amazon вполне законна? И кого сделают виновным в том, что в разгар эпидемии купить обычную медицинскую маску в Украине - все равно что увидеть чудо?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.

Источник: https://censor.net.ua/n3183699
 
 
 Топ комментарии
 
Бізнес на крові руками зевлади... Кто продал украинские маски? - Цензор.НЕТ 8676
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Вгадайте що їм буду, я думаю що підвищення по службі або премія.
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Да да а вы мародерите на кризисе
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і всі кошти за це нам кидає особисто Порошенко на картки.

Кто продал украинские маски? - Цензор.НЕТ 3444
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кризисе в экономике Украины или кризисе коронавируса - продавая маски за границу?))
 помнится - ДО зеленой шмаркли никакого кризиса НЕ было.. сам вислюк об этом хвастался Кто продал украинские маски? - Цензор.НЕТ 5555

Кто продал украинские маски? - Цензор.НЕТ 5042
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Кто вы и как именно мародерим? Деньги с бюджета воруем?
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Продовжують справу порохо-влади. Авакян нікуди не дівся.
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Зебил, при Порохе ваш Аваков ничего не решал, а при зебиле ваш Аваков устраивает диктатуру
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едь в Италию или Испанию, там щас #недиктатура
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авакян - человек бени и йули... но уж никак не Пороха
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Яценюк, дурень, пригрів цю паскуду в своїй партії
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Статью какая-то наркота писала. Нельзя так опускаться.
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Та нормально, соесрань хавает и срет, хавает и срет.
Тут теперь так((
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Заходьте на сайт "Пром" і купуйте скільки завгодно.
Теж мені знайшли проблему........
Нашиють зазар цих масок - вистачить всім. Аби ті маски дійсно так захищали.
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Не знаю - не купував.
Та навіть якщо і є така прблема то це чере недопрацювання провізорів. Нині безліч швейних підприємств, великих та малих - шиють ці маски.
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Хоч би когось взяла за жабра, бо вже це не можливо витримати.
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Вгадайте що їм буду, я думаю що підвищення по службі або премія.
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Кажіть прямо хто сприяв вивозу цих масок під час епідемії.
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Старикан, ты представляешь сколько в штуках 980 тонн масок?))))
Ржунимагу
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Здається,один чувак рахував-зважував якусь,-30 грам штука.
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32 мільйони. Тобто, практично ВСЕ! Це ж як цей народ ненавидіти потрібно, щоб таке під час пандемії витворяти? Хоча, достойні внуки/правнуки тих, хто в 30-х хліб забирав і продавав. То вже в генах в тих виродків
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Продали чуть ли полмиллиарда масок. Продали очень просто. Возник дефицит масок и страны искали где купить - наши предприниматели, которые не верили в эпидемию увидели этот спрос и решили заработать здесь и сейчас. Что во время этого процесса делала таможня и прочие чиновники загадка.
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зедолбойоббіки і продали, і вина за піаністові і самокатчику
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Кулю - ворогу!
Честь - Батьківщині!
Маску - нікому!
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Бубочка злякається і накатає на тебе кляузу що ти посягаєш на його нікчемне життя.
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А хто продав всі ліки з Гідроксихлорохіном? Кажуть що почали зникати ще місяць тому. Тобто, китай знав що потрібно і вигріб всі запаси по всьому світу? чи як?
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Ну це ніби американські фахівці порадили плаквеніл китайцям, от ті і раді стараться були - скупили все. І ще там японський препарат Авіган вигребли... Але суть в тому, що наші продали!
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Люди проводят правильную аналогию с Голодомором. Он произошел по той же причине. СССР увидело, что зерно стоит много денег и решило обналичить кеш. А что будет население есть его не беспокоило, когда сельское население поперло в города, то просто закрыли их в селах и они поумирали.
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еще не вечер, эти твари и жратву всю продадут за кордон когда депрессия и голод начнутся
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Не исключено, а плюс еще вернулось куча гастрабайтеров и искателей лучшей жизни,
на которых продукты здесь не рассчитывались!
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Секрет полишинеля. Первым был радуцкий
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73% !!! Це ті ідіоти були першими. З них все й почалось.
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Многие люди заразятся только потому, что небыло респираторов и других средств защиты!
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Вісьлюк і свій велосипед та піаніно комусь продав, а ви за маски питаєте де ділись? Кто продал украинские маски? - Цензор.НЕТ 6885
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полезная инфа...
жаль только, что ведущая передачи "танцует" все время и постоянно крутит головой по сторонам - это раздражает..


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Любое телодвижение по пути карантина ухудшает благосостояние украинцев, ухудшает их питание, ухудшает обеспечение лекарствами. Се это по отдельности и вместе ослабляет иммунитет, особенно у пожилых людей. Это увеличивает смертность среди заболевших и переболевших. То есть, результат прямо противоположный задекларированному! Вас обманывают, цель ясна и понятна - группка узурпаторов любыми средствами пытается удержаться у власти, как это было в 1991-м.
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Країна, народ, прокиньтеся, бо буде БІДА, а ЗеСволоцюга буде нам бакланити як він маму вговорив замовляти он-лайн продукти, ********* обісцяна. за пенсію в 2000 гривень
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Маски же не защищают от вируса - тогда нахй они вам?? Если бы респираторы противовирусные - но их не то что нет - о них даже аптекари не в курсе что оно такое.
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