 Кто продал украинские маски? ВИДЕО

Несмотря на постановление СНБО еще от 31 января из страны вывезли 980 (!) тонн масок! Сколько весит одна маска? Правильно, очень и очень мало немного. Поэтому 980 тонн масок означает действительно космическое их количество.

Итак, правда, что продажа масок в Испанию или на Amazon вполне законна? И кого сделают виновным в том, что в разгар эпидемии купить обычную медицинскую маску в Украине - все равно что увидеть чудо?

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Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.