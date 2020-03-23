 Кто продал украинские маски? ВИДЕО

Несмотря на постановление СНБО еще от 31 января из страны вывезли 980 (!) тонн масок! Сколько весит одна маска? Правильно, очень и очень мало немного. Поэтому 980 тонн масок означает действительно космическое их количество.
Итак, правда, что продажа масок в Испанию или на Amazon вполне законна? И кого сделают виновным в том, что в разгар эпидемии купить обычную медицинскую маску в Украине - все равно что увидеть чудо?
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Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.
помнится - ДО зеленой шмаркли никакого кризиса НЕ было.. сам вислюк об этом хвастался
Тут теперь так((
Теж мені знайшли проблему........
Нашиють зазар цих масок - вистачить всім. Аби ті маски дійсно так захищали.
Та навіть якщо і є така прблема то це чере недопрацювання провізорів. Нині безліч швейних підприємств, великих та малих - шиють ці маски.
Ржунимагу
Честь - Батьківщині!
Маску - нікому!
віслюк в пальто.....
на которых продукты здесь не рассчитывались!
жаль только, что ведущая передачи "танцует" все время и постоянно крутит головой по сторонам - это раздражает..