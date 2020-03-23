 Прибывший из Китая медицинский груз будет распределен по всем регионам Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Президент Украины Зеленский сообщил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью в "Борисполе" приземлился наш самолет из Китая. Он доставил тест-системы полимеразной цепной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще много необходимого. Этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны, он поступит в больницы, лабораторий, к полицейским, пограничникам и нашим военных", - заявил Зеленский.

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