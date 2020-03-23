 Прибывший из Китая медицинский груз будет распределен по всем регионам Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Президент Украины Зеленский сообщил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью в "Борисполе" приземлился наш самолет из Китая. Он доставил тест-системы полимеразной цепной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще много необходимого. Этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны, он поступит в больницы, лабораторий, к полицейским, пограничникам и нашим военных", - заявил Зеленский.
когда Оманский Осел преЗедентом....
Вассерман Железный
@VasserIronnn
·2 ч
Знаете, что следующее продадут из страны в Европу и раису?
Не грузовиками и ящиками, а тысячами тонн?
Сахар, гречку, зерно, муку, подсолнечное масло. А после того, как вывезут, примут закон о запрете их экспорта .
Можете запоминать этот твит.
Спасибо!))))
Новая дивная реальность наступила… Арсен Борисович Аваков таки расставил все точки над сладкой президентской «i». - политолог Михаил Подоляк.
Его (Авакова) антикризисная программа - это явно не про функционал скромного министра внутренних дел. Особенно такого, который не совсем понимает, что такое предупредительная и заградительная логистика при карантинах и чрезвычайных ситуациях.
Но это прямые и четкие… президентские распоряжения Минфину, Нацбанку и Министерству иностранных дел. Как минимум… - «Увеличить дефицит бюджета на 200 млрд; провести секвестр бюджета; заключить соглашение с МВФ на своих условиях; провести реструктуризацию внешних долгов Украины; жёстче пресечь спекуляции на валютном рынке; не сворачивать крупные инвестпроекты; принять спец/программу кредитных ресурсов для бизнеса по низким ставкам в 5-7% годовых»…
Антитела будут и при обьічной пневмонии.