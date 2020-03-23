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 Политика Украины
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 Прибывший из Китая медицинский груз будет распределен по всем регионам Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Прибывшие самолетом из Китая средства защиты и медицинское оборудование будут распределены между регионами Украины.

Об этом Президент Украины Зеленский сообщил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью в "Борисполе" приземлился наш самолет из Китая. Он доставил тест-системы полимеразной цепной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще много необходимого. Этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны, он поступит в больницы, лабораторий, к полицейским, пограничникам и нашим военных", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3183696
 
 
 Топ комментарии
 
Оманская зеленая личинка, где маски по 2 грн? Почему в аптеках по 25 грн точно такие какие были по 2 грн полмесяца назад? Где вы дели маски? Куда их сплавили? Почему на все растут цены? У нас есть власть или цирк на дроте?
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цитаты "замечательных людей современности":
"В моей голове пандемия коровируса уже закончилась". Вазеленский.
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даже не сомневаюсь, что так и будет.....
когда Оманский Осел преЗедентом....





Прибулий з Китаю медичний вантаж буде розподілено по всіх регіонах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2352 Вассерман Железный

@VasserIronnn

·2 ч

Знаете, что следующее продадут из страны в Европу и раису?
Не грузовиками и ящиками, а тысячами тонн?
Сахар, гречку, зерно, муку, подсолнечное масло. А после того, как вывезут, примут закон о запрете их экспорта .
Можете запоминать этот твит.
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у ослобородька морда лица скоро не будет помещаться в телевизор, как рейтинг поддерживать будет?
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Не заморачивайся, бухой кондитер из за пуза пинджак в трусы заправляет)))))
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Истерикой соеголовых я удовлетворен.
Спасибо!))))
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Интересно понаблюдать за дальнейшим поведением самого Зеленского, который тихонечко так и вполне осознано уполз в спец/пещеру и равнодушно смотрит за явной попыткой узурпации его полномочий со стороны «милого друга» Авакова…
Новая дивная реальность наступила… Арсен Борисович Аваков таки расставил все точки над сладкой президентской «i». - политолог Михаил Подоляк.
Его (Авакова) антикризисная программа - это явно не про функционал скромного министра внутренних дел. Особенно такого, который не совсем понимает, что такое предупредительная и заградительная логистика при карантинах и чрезвычайных ситуациях.
Но это прямые и четкие… президентские распоряжения Минфину, Нацбанку и Министерству иностранных дел. Как минимум… - «Увеличить дефицит бюджета на 200 млрд; провести секвестр бюджета; заключить соглашение с МВФ на своих условиях; провести реструктуризацию внешних долгов Украины; жёстче пресечь спекуляции на валютном рынке; не сворачивать крупные инвестпроекты; принять спец/программу кредитных ресурсов для бизнеса по низким ставкам в 5-7% годовых»…
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Оптимістичний сценарій падіння економіки. Добре, що Зекоманда у всьому бачить позитив. А ще буквально рік тому ми говорили про зростання і про райдужні перспективи в умовах війни. Зробили себе разом, ще раз.Прибулий з Китаю медичний вантаж буде розподілено по всіх регіонах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6083
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Зараз всі запитують у Зе, де 9 млн. 750 тис тестів, оскільки з 10 млн. привезли лише 250 тис. Я закликаю всіх з розумінням поставитися до цього. Тести можна вигідно продати до Іспанії та Італії. Єрмак за Мінські домовленості вже придбав мерседес, а Зе з Нефьодовим поки ні.
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Хм, бояться украм короновируса не стоит, ибо к больным барановирос он не цепляется. А у на таких 73 %
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Навіть французькі ЗМІ визнають: домовленості у Мінську про «консультативну раду» - «чітке визнання» рос маріонеток у ОРДЛО «як легітимних політичних співрозмовників» укр влади, яка користуючись ситуацією з короновірусом намагається протягнути таке рішення.
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Вот такие тесты китайские и российские...
Прибулий з Китаю медичний вантаж буде розподілено по всіх регіонах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2261
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Есть тестьі на вирус, а есть на антитела.
Антитела будут и при обьічной пневмонии.
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Это ясно но тут все идет тест на вирус, а остальное для блуда.
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Borislav Bereza://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=XlOFekZNDTQ&feature=emb_logo
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ТИ СКАЖИ ПРО ГРУЗ ЯКИЙ ТВОЇ КОРЄША ВІДГРУЗИЛИ.
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Лично были при погрузке депутаты вислюка зе
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так а че зе не скажешь сколько штук и чего привезли...раньше вроде больше привезти обещал
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Привіз не зє , привезли СННН . Про що СННН гордо трубили в ЗМІ .
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